Pantalla gigante, cámara de 50 MP y batería enorme: el POCO C85 cuesta menos de lo que imaginas

Alejandra Santisteban Guiu 09/03/2026 a las 06:35h.

El mercado de los smartphones económicos sigue evolucionando a gran velocidad. Cada vez es más fácil encontrar dispositivos que, pese a tener un precio muy bajo, ofrecen características que hace pocos años solo veíamos en móviles mucho más caros.

El POCO C85 es uno de esos modelos que llaman la atención desde el primer momento y solo cuesta 84,86€ en AliExpress. Este teléfono apuesta por una pantalla de gran tamaño, una batería enorme y una cámara principal de 50 MP, todo ello en un dispositivo pensado para quienes buscan un móvil funcional sin gastar demasiado.

Una pantalla enorme de 6,9 pulgadas para disfrutar de todo el contenido

Uno de los aspectos que más destacan del POCO C85 es su pantalla. Con 6,9 pulgadas, se sitúa entre los móviles con panel más grande dentro de su categoría.

Esto lo convierte en un dispositivo muy cómodo para ver vídeos, navegar por internet o consultar redes sociales. El formato amplio también mejora la experiencia al jugar o al leer contenido durante largos periodos.

Cámara dual de 50 MP para fotografía diaria

En el apartado fotográfico, el teléfono incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles. Esta resolución permite capturar imágenes con buen nivel de detalle en situaciones cotidianas.

El sistema de cámara dual está pensado para cubrir las necesidades básicas del día a día. Fotografías rápidas, contenido para redes sociales o capturas de momentos cotidianos se gestionan con facilidad.

Una batería enorme de 6000 mAh

La autonomía es otro de los puntos fuertes de este dispositivo. Con una batería de 6000 mAh, el POCO C85 está preparado para ofrecer muchas horas de uso sin preocuparse por el cargador.

Además, incorpora carga rápida de 33 W, lo que permite recuperar batería en menos tiempo cuando se necesita. Para quienes utilizan el móvil intensamente, esta combinación de capacidad y velocidad de carga es especialmente útil.

HyperOS 2 y un procesador octa-core para un uso fluido

El smartphone llega con Xiaomi HyperOS 2, el sistema de la marca diseñado para ofrecer una experiencia fluida y optimizada.

Junto a su procesador octa-core, el teléfono está preparado para manejar tareas habituales como mensajería, navegación, redes sociales o streaming de contenido sin problemas.

Un smartphone pensado para quienes buscan mucho por muy poco

El POCO C85 demuestra que la gama económica sigue evolucionando. Pantalla grande, buena autonomía y cámara competente son características que muchos usuarios buscan en un móvil para el día a día.

Para quienes necesitan un smartphone sencillo, funcional y con buena batería, este modelo se presenta como una opción muy interesante dentro de los teléfonos Android más asequibles.

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