4 móviles por menos de 100 euros: ideales para WhatsApp y llamadas sin vaciarte la cartera

Alejandra Santisteban Guiu 02/06/2026 a las 06:31h.

Hay situaciones donde el móvil secundario tiene mucho más sentido de lo que parece. El de trabajo, el del niño, el que se lleva a la playa para no arriesgar el bueno, el que se mete en el cajón del coche por si acaso. Y en ese territorio, gastar 300 euros es directamente absurdo.

El tramo de menos de 100 euros en AliExpress ha madurado bastante en los últimos años. No estamos hablando de maravillas técnicas, pero hay opciones que cumplen muy bien para usos concretos. La diferencia entre acertar y llevarse una decepción está en saber qué le vas a pedir, porque no todos los móviles baratos son iguales ni sirven para lo mismo. Estos cuatro tienen perfiles muy distintos entre sí.

POCO M7: el que de verdad da salto de categoría

De todo este lote, el POCO M7 es el que más se aleja del perfil de compra de compromiso. Monta un Snapdragon 685, una pantalla FHD+ de 6,9 pulgadas a 144 Hz y una batería de 7.000 mAh con carga rápida de 33 W. Para un móvil por debajo de los 90 euros eso es un salto de categoría respecto a lo que suele verse en este rango de precio.

El Snapdragon 685 no mueve videojuegos AAA, pero es un chipset mucho más capaz que los Octa Core genéricos que aparecen en casi todo lo demás por este dinero. La diferencia se nota en la fluidez del día a día: apps que abren más rápido, menos calentamiento con uso intensivo y más garantías de actualizaciones durante un tiempo razonable.

La pantalla FHD+ a 144 Hz puede sonar excesiva para un segundo teléfono, pero hay que verlo al revés: en este rango, casi todo llega con HD y 60 Hz. Tener algo más tiene un coste cero aquí.

La batería de 7.000 mAh es el argumento más claro. Con un uso moderado de llamadas, WhatsApp y redes, este móvil aguanta dos días sin esfuerzo. Para alguien que lleva un móvil de trabajo separado y no quiere estar pendiente del cargador, ese dato pesa bastante.

El envío llega desde España, lo que reduce los plazos habituales de AliExpress. Es la mejor opción del lote para quien quiere el mejor teléfono por menos de 100 euros, no solo el más barato.

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Xiaomi Redmi A5: el sin complicaciones

El Redmi A5 no pretende impresionar. Es el móvil para quien necesita algo funcional por el menor precio posible: llamadas, WhatsApp, alguna foto puntual y poca cosa más.

La pantalla mide 6,88 pulgadas, pero la resolución es HD (1640x720), lo que en un panel tan grande se nota. No es un drama para los usos básicos, pero el texto tiene menos nitidez de la que da el POCO M7. El chipset Octa Core genérico tampoco da para mucho más allá de tareas cotidianas ligeras.

No incluye cargador en la caja. Si no hay uno compatible rondando por casa, sumar ese gasto al precio final. También viene en configuraciones de 3+64 GB o 4+128 GB, y la versión base de 64 GB se queda justa para quien quiere instalar apps con cierta libertad.

Por menos de 65 euros con cupón tiene sentido como primer teléfono para un menor, terminal de respaldo o móvil de trabajo cuando el uso va a ser muy ligero. Para cualquier cosa más exigente, el POCO M7 por algo más de dinero es una mejor inversión.

Samsung Galaxy A07: el logo que vale su precio

Hay personas para las que el nombre Samsung en el móvil del trabajo o del niño simplifica la conversación. El Galaxy A07 lleva el Helio G99 de MediaTek, pantalla de 6,7 pulgadas a 90 Hz y batería de 5.000 mAh. Por menos de 85 euros en AliExpress, es la opción del lote para quien valora la marca por encima de las especificaciones brutas.

Ojo con un detalle relevante: esta es la versión «No EU» del Galaxy A07. Eso puede significar que llegue sin adaptador de corriente con clavija europea, así que conviene revisar si el pack incluye uno compatible o tener uno en casa. El software también puede no estar completamente localizado para España, aunque Android en Galaxy suele funcionar razonablemente bien incluso en versiones de otras regiones.

La cámara dual de 50 MP con IA saca fotos correctas para la categoría. Y el ecosistema Samsung, aunque en un teléfono de esta gama no da acceso a Galaxy AI ni a funciones premium, sí ofrece la familiaridad de la interfaz para quienes ya han usado un Galaxy antes.

No es el más equilibrado del lote en papel, pero si el apellido Samsung es un requisito, aquí está la opción más barata que lo cumple.

SERVO 17 Pro Max: el mini de emergencia, punto

El SERVO 17 Pro Max necesita una presentación honesta antes que cualquier otra cosa. No es un smartphone moderno. Monta 3G WCDMA, lo que significa que en la práctica no tiene acceso a datos 4G. La cámara graba en VGA (480p). Tiene una pantalla de 3,75 pulgadas estilo iPhone mini y doble SIM.

Para navegar por internet con normalidad, ver vídeos o usar apps que requieran conexión rápida, este terminal se queda muy corto. No es lo que necesita alguien que busca un segundo móvil funcional para el día a día.

Donde sí tiene sentido es en un caso de uso muy específico: el teléfono de emergencia que va en el cajón del coche, en la mochila de montaña o en la caja de la playa. Llamadas, SMS y WhatsApp básico (con cobertura 3G, que en muchas zonas urbanas todavía existe) funcionan. Y si se pierde, se moja o se rompe, no pasa nada porque cuesta por debajo de los 45 euros.

El GPS integrado y el desbloqueo facial son detalles que se agradecen para un terminal de estas características. Los colores disponibles (gris, naranja, dorado, negro) dan cierta versatilidad.

Para ese nicho concreto de teléfono que no me importa romper, cumple bien. Para cualquier otro uso, el Redmi A5 o el POCO M7 son opciones mucho más razonables.

El veredicto: cuatro móviles, cuatro situaciones

Si el objetivo es renovar un teléfono viejo con el menor presupuesto posible y quieres el mejor rendimiento disponible por menos de 100 euros, el POCO M7 gana de largo. El Snapdragon 685, los 144 Hz y la batería de 7.000 mAh no se encuentran fácilmente en este tramo de precio, y el envío desde España acorta los plazos.

El Redmi A5 es la elección cuando el presupuesto es el factor principal y el uso va a ser muy básico. El Galaxy A07 es para quien necesita el nombre Samsung, sabiendo que la versión No EU puede traer alguna limitación menor. Y el SERVO es solo para el cajón del coche o la mochila de emergencias, sin engañarse con lo que es.

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