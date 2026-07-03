Cuánto móvil hay por menos de 300 euros: el realme GT 7 con Dimensity 9400e y 7000 mAh

Teresa Rodríguez García 02/07/2026 Actualizado 03/07/2026 - 11:25h.

La gama media-alta de Android lleva un par de años siendo el tramo más interesante del catálogo. Es donde Samsung, Xiaomi y realme se parten la cara, y donde los saltos generacionales del silicio se notan más que en cualquier otro sitio.

El realme GT 7 aterriza en ese tramo con el Dimensity 9400e bajo el capó. Y eso tiene su importancia.

El chip que cambia la conversación en este precio

El Dimensity 9400e no es un chip de gama media: es la variante de la familia Dimensity 9400 que MediaTek anunció en mayo de 2025 para ampliar el acceso a prestaciones de gama alta. Viene del mismo linaje del Dimensity 9400 (lanzado en octubre de 2024), el que compite directamente con el Snapdragon 8 Elite en terminales tope de gama que cuestan más del doble.

El realme GT 7 fue el primer teléfono en llevar este chip fuera del mercado chino. La configuración de cores es algo más contenida respecto al 9400 completo y el nodo de fabricación es distinto (4 nm frente a los 3 nm del flagship), pero comparten familia de diseño y prestaciones de sobra para este tramo de precio. Una o dos generaciones por encima de lo que habrías encontrado aquí hace doce meses.

Para quien viene de un móvil con Dimensity 8100, Snapdragon 778G o similar, el salto en rendimiento es inmediato y real: aplicaciones, multitarea, juegos. Quien venga del Poco X7 Pro o del Redmi Note 14 Pro notará la diferencia también, aunque con menos drama.

Newsletter

7000 mAh con carga rápida de verdad

La batería es el otro argumento del GT 7. Con 7000 mAh estamos ante una capacidad que, en uso moderado, cubre con soltura dos jornadas completas sin buscar el enchufe.

Lo interesante es la carga a 120 W: no es marketing de papel, porque el sistema de carga de realme es uno de los que mejor ejecuta en la práctica según los que lo han probado. El matiz importante: el cargador no viene en la caja. Si no tienes ya uno de al menos 100 W en casa, hay que añadirlo al presupuesto. Es la pega real del aparato, no un detalle menor.

Pantalla y cámaras: bien plantado en el estándar de 2025

La pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con refresco a 120 Hz da negros reales, brillo suficiente para usarla en exterior en pleno julio y una fluidez que se nota en scroll y en animaciones del sistema.

Las tres cámaras traseras dan resultados solventes con buena luz. Realme no ha intentado hacer de este teléfono un champion de fotografía, y eso es honesto: el peso del argumento está en el procesador y en la batería. Las fotos nocturnas hacen lo que puede un sensor de este rango, sin más.

Tampoco hay slot de microSD. En la variante de 256 GB puede llegar a quedarse algo justo para quien descarga mucho contenido offline; la opción de 512 GB resuelve ese punto para los próximos tres años. El diseño plano con bordes rectos y el acabado en vidrio lo sitúan visualmente a la altura de rivales más caros, aunque la huella de 6,78 pulgadas es grande: no es un teléfono para manos pequeñas.

El veredicto: una compra razonable con los ojos abiertos

El GT 7 tiene sentido para quien quiere el salto generacional en procesador sin pagar precio de flagship, y lo tiene especialmente si ya dispone de un cargador rápido en casa.

La pega del ecosistema: realme tiene una red de servicio técnico en España más discreta que Samsung o Xiaomi. No es un problema hasta que lo es, y conviene tenerlo en cuenta antes de comprarlo. Quien valore la accesibilidad al SAT local tiene alternativas más asentadas en la misma franja, como el Poco X7 Pro o el Redmi Note 14 Pro, aunque ambos renuncian a un par de generaciones de silicio.

El precio al que llega de AliExpress, ya rebajado y sin cargador, es de los valores más ajustados que se han visto para este nivel de procesador. No abunda la competencia directa en Amazon con este silicio: lo que hay en la franja queda una generación por detrás. Si el salto en rendimiento es el criterio principal y tienes la carga resuelta, el razonamiento se sostiene.

En la sección Favorito de ABC se pueden encontrar más ofertas y gangas como esta para equipar tu casa o renovar tu tecnología con criterio y ahorro.