HONOR rebaja un móvil con batería para dos días y estética de gama alta que ahora vale mucho menos

Alejandra Santisteban Guiu 02/05/2026 a las 06:34h.

Cada vez cuesta más diferenciar un móvil caro de uno de gama media bien hecho.

Y HONOR está aprovechando justo eso. Porque este Magic 8 Lite tiene apariencia de smartphone premium, pero cuesta bastante menos de lo que imaginas: 250,40€ en AliExpress.

Pantalla curva, diseño elegante y una batería tan grande que prácticamente cambia la forma de usar el móvil en el día a día. Y viendo el precio actual, cuesta no fijarse en él.

HONOR Magic 8 Lite: el móvil que demuestra que ya no hace falta gastar una fortuna para tener una gran experiencia

HONOR lleva tiempo afinando muchísimo su gama media. Y este Magic 8 Lite probablemente sea uno de los ejemplos más claros de lo bien que están entendiendo lo que realmente busca la mayoría de usuarios.

Lo primero que sorprende es el diseño. Delgado, moderno y con una estética que recuerda muchísimo a móviles bastante más caros. De esos que ves sobre la mesa y nadie diría que rondan poco más de 200 euros.

Pero donde realmente marca diferencias es en la batería. Los 7500 mAh son una auténtica barbaridad.

En el uso real, eso significa olvidarte del cargador durante muchísimo más tiempo. Redes sociales, vídeos, llamadas, navegación o música durante horas sin vivir pendiente del porcentaje restante. Y esa tranquilidad cambia muchísimo la experiencia diaria.

La pantalla AMOLED de 120 Hz también ayuda a que todo se sienta mucho más premium. Desplazarte por aplicaciones, ver vídeos o simplemente navegar resulta más fluido y agradable. Una vez pruebas este tipo de paneles, cuesta volver atrás.

Además, HONOR sigue apostando por móviles bastante equilibrados. La cámara de 108 MP cumple muy bien para fotografía cotidiana, viajes o redes sociales, y el rendimiento general es más que suficiente para prácticamente cualquier uso normal.

Y probablemente ahí esté la clave de este móvil: no intenta impresionar solo en una cosa. Intenta hacerlo todo bien por un precio muy razonable.

Newsletter

El veredicto: uno de los móviles más equilibrados que puedes comprar ahora mismo por este precio

El HONOR Magic 8 Lite tiene justo lo que mucha gente necesita: batería enorme, diseño bonito y experiencia fluida sin disparar el presupuesto.

Y precisamente por eso resulta tan fácil de recomendar. Porque ofrece sensación de móvil caro sin obligarte a pagar como si lo fuera.

Y con el descuento actual, cuesta encontrar una opción tan redonda en calidad-precio.

Más batería, mejor pantalla y un diseño que parece claramente de una gama mucho más alta.

En la sección Favorito de ABC seguimos seleccionando ofertas reales en tecnología, hogar y motor para ayudarte a encontrar dispositivos que suman sin complicarte la vida.