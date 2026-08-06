Las Dyson Days de MediaMarkt tumban el precio de seis de sus productos para hogar más deseados

Alejandra Santisteban Guiu 06/08/2026 Actualizado a las 12:09h.

Casi todos hemos tenido un Dyson en la lista de deseos y lo hemos ido dejando para otro momento. El motivo suele ser siempre el mismo: el precio, que se mueve poco y casi nunca hacia abajo.

Por eso una campaña como las Dyson Days de MediaMarkt es de las que conviene mirar con calma. Bajan el precio de seis de sus productos de hogar más buscados, y aquí van con su descuento y su precio de hoy para ver cuáles compensan de verdad.

Cuando Dyson baja la guardia, no todo cae por igual

Dyson juega en la gama alta y no lo disimula. Lo que pagas de más frente a un aparato de marca blanca son cosas que no se ven en la foto: el motor digital, la postventa de la marca y los repuestos disponibles a años vista. Ese es también el motivo por el que rebaja tan poco.

En estas Dyson Days el recorte va desde un discreto 10% hasta un contundente 52%, así que la primera criba es sencilla: no todos los productos están igual de rebajados y no todos merecen el mismo entusiasmo. Vamos uno a uno.

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Aspirador escoba Dyson V8 Cyclone: el que popularizó la categoría

Todo el mundo reconoce el aspirador escoba de Dyson, y el V8 es el que lo llevó a todas las casas. Sus 60 minutos de autonomía cubren un piso normal sin volver a la base a mitad de faena, y el funcionamiento sin gatillo se agradece en las limpiezas largas: no tienes que mantener el dedo apretado todo el rato.

El cabezal Motorbar llega con 43 peines antienredos, que es la parte que de verdad importa si en casa hay pelo de mascota: no se enrolla en el rodillo y te ahorras el rato de sacarlo con tijeras. Cae un 30% y se queda en 279€, uno de los pocos momentos en que el escoba insignia baja de tramo.

Purificador ventilador Dyson Purifier Cool PC1: aire limpio y de paso refresca

Un purificador que además hace de ventilador tiene sentido sobre todo si vives en ciudad o hay alguien con alergia en casa. El filtro HEPA H13 retiene las partículas finas hasta 0,1 micras, que es lo que se nota en primavera con el polen, y el carbón activado se ocupa de los olores de cocina y del NO2 del tráfico.

La oscilación de 350° reparte el aire por casi toda la estancia y el modo nocturno lo deja lo bastante silencioso para dormir con él encendido. Un apunte honesto: está pensado para unos 27 m², así que si tu salón es más grande conviene contar con que rendirá más justo. Es el recorte más agresivo entre los aparatos grandes del lote, un 36% que lo deja en 349€.

Moldeador Dyson Airwrap i.d.: la versión con app y algo de estreno

La versión i.d. del Airwrap estrena algo que ningún Dyson tenía antes: Bluetooth y app propia, con la que guardas una rutina de peinado personalizada. De hecho, según recogió la prensa especializada, fue el primer dispositivo de la marca en incorporar Bluetooth.

Lo importante para el pelo sigue siendo el efecto Coanda y el control de temperatura: moldea sin pasar de cierto calor, que es justo lo que evita fritar el cabello con las horas. Vienen 6 accesorios para distintos tipos de peinado, y en estas Dyson Days baja un 30% hasta 385€.

Auriculares Dyson OnTrac: la rareza del lote, con la rebaja más floja

Los OnTrac son la rareza de esta lista: los primeros auriculares que Dyson dedica solo al sonido, sin el purificador que cargaban los Zone. Las 55 horas de autonomía dan para varios viajes largos sin acordarte del cargador, y la cancelación activa por 8 micrófonos es el argumento para el avión o la oficina abierta. Además puedes cambiar tapas y almohadillas para renovarlos sin comprarlos de nuevo.

Ahora la parte honesta: es el descuento más contenido de la campaña, un 10% que los deja en 396€. Y conviene decirlo claro, porque se apoya en un precio de lanzamiento que ya venía ajustado. No es un desplome, es una rebaja modesta sobre un producto reciente.

Kit de limpieza avanzada para Dyson: el mayor recorte de toda la campaña

Aquí está el mayor tijeretazo de las Dyson Days, y no es un aparato sino 3 accesorios. La rinconera con luz LED ilumina el polvo escondido en los rincones oscuros, debajo de los muebles, donde a ojo no ves nada. El minicepillo motorizado antienredo va fino para el pelo de mascota en tapicería o en el coche, y el adaptador de zonas bajas te mete bajo el sofá sin agacharte.

Es compatible con el V8, V10, V11, V15 y Outsize, así que solo suma si ya tienes uno de esos aspiradores en casa o piensas comprarlo estos días. Con esa condición cumplida, es la compra más redonda del conjunto: cae un 52% y se queda en 59,99€.

Robot aspirador Dyson Spot+Scrub Ai: el más caro y el más discutido

El Spot+Scrub Ai es el producto más caro de la selección y también el que menos consenso genera en las opiniones. Aspira y friega en una misma pasada, así que resuelve la casa en una vuelta en lugar de dos, y la base autolimpiante con agua caliente lava la mopa sola: menos mantenimiento manual, que en un robot friegasuelos es medio problema resuelto. Los 200 minutos de autonomía dan para casas grandes de una tirada.

Es el tramo alto del catálogo doméstico de Dyson, con navegación por LiDAR e IA con visión para esquivar obstáculos. A este nivel de precio conviene tenerlo claro antes de dar el paso, y ese es el matiz que lo separa del resto: baja un 25% hasta 899€, pero sigue siendo el mayor desembolso del lote.

En la sección Favorito de ABC se pueden encontrar más ofertas y gangas como esta para equipar tu casa o renovar tu tecnología con criterio y ahorro.