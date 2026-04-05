Con los descuentos PcComponentes, este televisor LG OLED cuesta más de 1.300€ menos: ¡ahorra un 58%!

Alejandra Santisteban Guiu 05/04/2026 Actualizado a las 08:38h.

Tener un televisor inteligente OLED significa disfrutar de las mejores experiencias cinematográficas en casa con un detalle y un color impresionantes. Sin embargo, su compra suele implicar un desembolso considerable. Pues bien, gracias a las ofertas de PcComponentes, ahora puedes comprar el modelo LG OLED55C5 por menos de 1000 €, con un descuento del 58%. ¡No te lo puedes perder!

Más información sobre el televisor LG

Este televisor inteligente de alta gama cuenta con una pantalla OLED 4K de 55 pulgadas y 120 Hz. La tecnología del panel garantiza una reproducción perfecta de cada color, desde el negro absoluto hasta cualquier otro tono del espectro cromático. El procesador del televisor optimiza automáticamente la experiencia visual según el contenido que se esté reproduciendo.

La alta frecuencia de actualización, por su parte, garantiza la fluidez de todas las imágenes. Ya sea una serie, una película, un evento deportivo o un videojuego, notarás la capacidad de respuesta del televisor y la mejora en la calidad en comparación con un dispositivo con una frecuencia de actualización inferior. Además, la presencia de puertos HDMI 2.1 hace que esta serie LG C5 sea ideal para las consolas de última generación.

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Otras tecnologías también llevan la experiencia a otro nivel: la compatibilidad con Dolby Atmos y Dolby Vision permite que, con contenido compatible, el televisor aproveche el procesamiento avanzado de audio y vídeo para un rendimiento máximo. Sin embargo, recomendamos adquirir una barra de sonido externa para una experiencia audiovisual aún más inmersiva.

Por último, el sistema operativo webOS proporciona acceso instantáneo a las principales aplicaciones de streaming y a las funciones inteligentes más avanzadas, incluyendo comandos de voz con IA para un uso aún más rápido e intuitivo.

Detalles sobre el descuento de PcComponentes

Esta tienda online rebaja el precio a 959 €, frente al precio original de 2.299 €. El descuento es válido solo hasta el domingo 5 de abril de 2026, y la entrega está garantizada sin coste adicional y en pocos días, siempre después de Semana Santa. Si quieres ahorrar un poco más, te recomendamos optar por la versión reacondicionada. También puedes financiar el pago a plazos con el plan de financiación que ofrece PcComponentes.