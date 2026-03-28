Con los descuentos de AliExpress puedes comprar el reloj inteligente Xiaomi Watch S3 por menos de 100€: descubre la doble oferta del fin de semana

Alejandra Santisteban Guiu 28/03/2026 Actualizado a las 08:22h.

Nuevo fin de semana, nuevas ofertas de AliExpress que te permiten ahorrar mucho dinero en cientos de productos de electrónica e informática. Gracias a la promoción del momento, también puedes encontrar varios relojes inteligentes a precios interesantes, entre ellos el Xiaomi Watch S3, ahora disponible casi al precio más bajo de la historia.

La mejor oferta para el Xiaomi Watch S3 la encontrarás en AliExpress

¿Cuáles son las características principales del Xiaomi Watch S3? En primer lugar, la pantalla es una AMOLED de 1,43 pulgadas con una resolución de 466 x 466 píxeles, una frecuencia de actualización de 60 Hz y un brillo de hasta 600 nits. Se trata, por tanto, de una pantalla que garantiza una buena visibilidad incluso en condiciones de luz menos favorables, bien protegida, por cierto, por la carcasa con bisel intercambiable para una mayor libertad de personalización.

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En este sentido, no faltan numerosas esferas dinámicas incluidas en el sistema operativo HyperOS, junto con otras aplicaciones para el seguimiento de la salud y la actividad deportiva. Los sensores garantizarán la monitorización continua de la frecuencia cardíaca, el estrés, el sueño y la oxigenación de la sangre con datos precisos, y te acompañarán en más de 150 modalidades deportivas que van desde el running hasta el ciclismo. También cuenta con GPS de doble banda (L1+L5) con soporte multisatélite para un seguimiento preciso de los entrenamientos al aire libre.

¿Pero cuánto dura la batería? Hasta 15 días en caso de uso continuo estándar, lo que lo hace ideal para un uso prolongado sin recargas frecuentes. Además, la resistencia al agua de hasta 5 ATM permite su uso incluso durante la natación o actividades en aguas poco profundas.

Detalles de precio y envío

Gracias al descuento de AliExpress de estos días, podrás recibir en casa el Xiaomi Watch S3 por 100,49 €. Sin embargo, si completas rápidamente la compra, también puedes aprovechar uno de los cupones de AliExpress disponibles durante el evento y añadir un descuento de entre 4 € y 25 € (en este último caso, sin embargo, debes alcanzar un gasto mínimo de 209 € añadiendo otros productos al carrito). El envío a domicilio no conlleva costes adicionales y está garantizado en dos días, según la dirección de entrega seleccionada.