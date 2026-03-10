Tres semanas de batería y análisis de salud: el nuevo Huawei Watch GT 6 Pro apunta a superventas

Alejandra Santisteban Guiu 09/03/2026 Actualizado 10/03/2026 - 13:20h.

Los relojes inteligentes han evolucionado mucho en los últimos años. Ya no solo sirven para ver notificaciones o registrar pasos, sino que se han convertido en auténticos centros de monitorización de salud y entrenamiento, capaces de ofrecer datos cada vez más precisos.

Con el Huawei Watch GT 6 Pro, la marca da un paso más en esa dirección. Este smartwatch cuesta 329,00€ en Amazon y combina una gran autonomía que puede alcanzar hasta tres semanas, una pantalla AMOLED de alta calidad y funciones avanzadas de salud como análisis ECG y monitorización completa del bienestar. Todo ello lo posiciona como uno de los relojes inteligentes más interesantes para quienes buscan rendimiento, autonomía y seguimiento deportivo avanzado en un solo dispositivo.

Un diseño premium con pantalla AMOLED de gran calidad

El Huawei Watch GT 6 Pro apuesta por un diseño elegante que mezcla estética deportiva y acabados premium. Su caja de 46 mm está pensada para ofrecer una presencia sólida en la muñeca sin resultar incómoda durante el uso diario.

Uno de sus puntos fuertes es la pantalla AMOLED táctil, que ofrece colores intensos y una gran nitidez incluso en exteriores. Esto facilita consultar datos de entrenamiento, notificaciones o información de salud con total claridad.

Newsletter

Hasta 21 días de batería: uno de sus mayores argumentos

Uno de los problemas más comunes de muchos smartwatches es la autonomía. En este aspecto, Huawei ha conseguido diferenciarse con una batería que puede alcanzar hasta 21 días de duración según el uso.

Esto significa que el reloj puede acompañarte durante semanas sin necesidad de cargarlo constantemente. Para quienes practican deporte con frecuencia o viajan mucho, esta autonomía marca una diferencia importante frente a otros relojes del mercado.

Monitorización avanzada de salud con ECG

El Watch GT 6 Pro incorpora herramientas avanzadas para controlar distintos parámetros de salud. Entre ellas destaca el análisis ECG, que permite registrar información sobre la actividad eléctrica del corazón.

Además, el reloj puede monitorizar aspectos como la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre o la calidad del sueño. Estos datos ayudan a comprender mejor el estado físico y a detectar posibles cambios en los hábitos de descanso o actividad.

Funciones deportivas pensadas para entrenamiento serio

Más allá de la salud, Huawei ha puesto mucho foco en el apartado deportivo. Este reloj incluye múltiples modos de entrenamiento y métricas específicas para actividades como running, ciclismo o entrenamiento en gimnasio.

En particular, el seguimiento de ciclismo y otras disciplinas deportivas está diseñado para ofrecer datos útiles durante el entrenamiento. Esto permite analizar el rendimiento y mejorar progresivamente los resultados.

Compatible con Android y iOS y con conectividad NFC

Otro de los puntos interesantes de este smartwatch es su compatibilidad. El reloj puede utilizarse tanto con dispositivos Android como con iPhone, lo que amplía mucho su público potencial.

También incluye NFC, una característica cada vez más valorada para pagos móviles y otras funciones conectadas. De esta forma, el reloj no solo sirve para entrenar o controlar la salud, sino también para facilitar algunas tareas del día a día.

Un smartwatch que quiere dominar la gama alta

Huawei lleva años apostando fuerte por los relojes inteligentes, y con este modelo busca consolidar su posición en el segmento premium. La combinación de gran autonomía, funciones de salud avanzadas y diseño cuidado lo convierten en una propuesta muy equilibrada.

Para quienes buscan un smartwatch completo, con buena batería y herramientas útiles tanto para el deporte como para el bienestar diario, el Huawei Watch GT 6 Pro se presenta como uno de los modelos más interesantes de la nueva generación de relojes inteligentes.

En la sección Favorito de ABC seguimos seleccionando ofertas reales en tecnología, hogar y motor para ayudarte a encontrar dispositivos que suman sin complicarte la vida.