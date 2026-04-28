Descubre el secador de pelo Dreame Hair Glory Mix con oferta PcComponentes: potente y ligero, ahora la precio mínimo histórico

Alejandra Santisteban Guiu 28/04/2026 a las 08:35h.

¿Sigues pensando en un regalo para el Día de la Madre? Puedes encontrar un montón de ideas online en AliExpress, Temu y otras tiendas, incluyendo PcComponentes. De hecho, en esta última web, puedes encontrar el potente e innovador secador Dreame Hair Glory Mix al mejor precio de España: ¡ahorra un 25% si lo compras antes del 3 de mayo!

Características técnicas del Dreame Hair Glory Mix

Este secador cuenta con un motor digital de alta velocidad de 110.000 rpm, capaz de generar un potente flujo de aire de hasta 65 m/s para un secado extremadamente rápido y eficaz. Su avanzada tecnología iónica reduce el encrespamiento y elimina la electricidad estática, mejorando así el brillo del cabello y facilitando su peinado, especialmente si tienes el cabello seco, quebradizo o difícil de manejar.

Una gran ventaja es su control inteligente de temperatura para una mayor estabilidad, junto con cuatro niveles de temperatura y dos velocidades seleccionables. Entre aire frío y muy caliente, encontrarás fácilmente la combinación perfecta para tus necesidades de secado o peinado.

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El diseño facilita todo esto: el secador Dreame Hair Glory Mix incluye difusor, boquilla alisadora y otros accesorios que permiten obtener resultados profesionales en poco tiempo con la máxima personalización, a la vez que previene daños y puntas abiertas. Además, es un secador muy fácil de usar gracias a su diseño compacto y su peso ligero de 336 gramos: ¡podría convertirse en tu secador de viaje favorito!

¿Cuándo cuesta con las ofertas de PcComponentes?

La promoción de PcComponentes reduce el precio a 89 €, en comparación con los 119 € habituales. Este descuento del 25 % incluye otra ventaja: envío gratuito a la mayoría de direcciones en España, incluso en un solo día. También existe la opción de financiación para repartir el pago en varias cuotas, con tipos de interés variables según el número de meses seleccionados.