Estos son los beneficios de retomar pilates en septiembre y el material recomendado para practicarlo en casa
Descubre cómo retomar pilates en septiembre puede transformar tu bienestar y qué material necesitas para practicar cómodamente en casa
Septiembre es el momento perfecto para volver a cuidarse y recuperar la rutina. Los beneficios del pilates en septiembre son numerosos: mejora la postura, reduce el estrés y tonifica el cuerpo de forma suave pero eficaz.
Además, no necesitas apuntarte a un gimnasio para obtener resultados: con un kit de pilates en casa podrás entrenar a tu ritmo y sin complicaciones. Desde sets completos hasta el mejor aro de pilates, existe un amplio abanico de accesorios que hacen más completo el entrenamiento y multiplican sus efectos.
5 beneficios de hacer pilates
Más allá del material y de la comodidad de practicar en casa, lo importante es entender por qué merece la pena retomar esta disciplina justo ahora. El pilates aporta ventajas tanto físicas como mentales que se notan desde las primeras sesiones. Aquí tienes un resumen de sus principales beneficios para que veas todo lo que puede hacer por ti.
Mejora la postura → Fortalece la espalda y el core, ayudando a mantener el cuerpo alineado. Esto se traduce en menos dolores de cuello y lumbar en el día a día, especialmente si trabajas muchas horas sentado.
Aumenta la flexibilidad → Estira los músculos y articulaciones, lo que da más movilidad y menos rigidez. Con el tiempo notarás que moverte es más fácil y fluido, evitando tirones o sobrecargas musculares.
Tonifica sin sobrecargar → Trabaja todo el cuerpo de forma suave, ideal para ganar fuerza sin lesiones. Es perfecto si buscas un ejercicio progresivo que defina la figura sin necesidad de entrenamientos de alto impacto.
Reduce el estrés → La respiración consciente y los movimientos fluidos generan calma y equilibrio mental. Dedicar unos minutos al pilates puede convertirse en tu momento de desconexión y autocuidado dentro de la rutina diaria.
Favorece la concentración → Al centrarte en cada ejercicio, desconectas del ruido diario y mejoras la conexión mente-cuerpo. Esa atención plena se refleja también fuera de la esterilla, ayudándote a estar más enfocado en tus tareas cotidianas.
5 productos que no pueden faltar en casa a la hora de hacer pilates
Banco de pilates 4 en 1
Este Reformer de Pilates compacto 4 en 1 es una solución práctica para entrenar todo el cuerpo en casa sin ocupar espacio. Gracias a su sistema de rebote automático, el trabajo del coreresulta más dinámico y seguro que con una rueda abdominal convencional. Su diseño plegable y estable lo convierte en una opción ideal tanto para principiantes como para quienes buscan intensificar su rutina diaria.
Juego de anillos de pilates Egonova
El kit EgoNova de Pilates es un set completo que incluye un aro de 14 pulgadas con asas acolchadas, una minipelota y bandas de resistencia de tres niveles, ideal para entrenar fuerza, flexibilidad y estabilidad en casa. Cada accesorio está diseñado para ofrecer comodidad y durabilidad: el aro con recubrimiento suave, la pelota firme para mejorar equilibrio y las bandas resistentes con textura antideslizante.
Barra de pilates ALongSong
La barra de Pilates ALongSong es un set versátil que combina varillas de acero inoxidable con bandas elásticas ajustables, perfecto para entrenar todo el cuerpo desde casa. Gracias a sus materiales resistentes y almohadillas antideslizantes, garantiza seguridad y durabilidad incluso en entrenamientos intensos. Ligero, portátil y fácil de instalar, este kit permite ejercitar brazos, piernas, espalda y abdomen en cualquier momento, adaptándose tanto a principiantes como a usuarios avanzados.
Bandas elásticas para pilates (Set de 5)
Este kit completo de Pilates reúne todo lo que necesitas para entrenar en casa: aro multifuncional, pelota resistente y cinco bandas elásticas de distintos niveles. Cada elemento está diseñado para ofrecer seguridad y comodidad, mientras que el código QR incluido te da acceso a una clase guiada de una hora, perfecta para sacar el máximo provecho a tu rutina.
Aro de pilates Magic Select
El aro de Pilates MAGIC SELECT es un accesorio ligero y portátil ideal para entrenar brazos, piernas y abdomen en cualquier lugar, desde casa hasta el parque. Fabricado con plástico reforzado y recubierto de espuma EVA antideslizante, ofrece comodidad y seguridad durante cada rutina. Sus asas dobles y almohadillas acolchadas permiten una gran variedad de ejercicios, ayudando a mejorar fuerza, flexibilidad y tonificación de manera efectiva y sin riesgo de lesiones.
No esperes más para incorporar el pilates a tu rutina y disfrutar de todos sus beneficios: mejora tu fuerza, flexibilidad y bienestar desde casa. Descubre los mejores kits y accesorios de pilates, elige el que se adapte a tu estilo y empieza hoy mismo tu entrenamiento. Compra ahora y transforma tu forma física con los equipos de pilates más completos y versátiles del mercado.
