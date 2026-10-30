Javier López Pando 30/10/2026 a las 15:53h.

Cupón descuento Intermundial 20€ en seguros de viaje - Importe mín.de 200€ Copiar Cupón Exclusivo – Código descuento Intermundial del 10% Copiar Cupón Código descuento Intermundial 10% para viajes de fin de semana Copiar Cupón Código descuento Intermundial 10% para viajes de 10 días o más Copiar Cupón Código descuento Intermundial 10% para deportes de invierno Copiar Cupón Cupón Intermundial del 10% - Válido en noviembre Copiar Cupón Código descuento Intermundial 10% para estudiantes y Erasmus Copiar Cupón

Mejores descuentos Intermundial en seguros de viaje de esta semana

1. Solo aquí: código descuento exclusivo de 20€

1. Descuento Intermundial hasta el 60% en seguros para viajes de grupo

2. Seguro de viaje completo TotalTravel - Protección completa para tu viaje desde 1,85€

3. Promoción Intermundial: seguro de viaje multideportes desde 0,34€

4. Seguro de viaje para zona Schengen: desde 0,88€

5. Descuento Intermundial: descubre el plan Go Easy desde 0,41€

6. Plan empresas - Seguro de viaje para empresas desde 0,57€

7. Seguros de viaje a países de África con 10% de descuento

8. Seguros de viaje con todas las coberturas a Asia con 10% dto.

Código descuento Intermundial exclusivo: ahorra el 10% en tu seguro de viaje

Con el código de descuento exclusivo de ABC para Intermundial, puedes ahorrar rápidamente un 10 % en tu próximo seguro de viaje. Desde coberturas para viajes individuales hasta cruceros, seguros deportivos y Erasmus, este cupón de Intermundial hará que tu seguro sea más asequible.

Este código solo tiene una limitación: debe usarse antes del 14 de junio de 2027. Así que tienes tiempo de sobra para planificar tus próximos viajes y ahorrar. El cupón es válido para todas las modalidades de viaje y para todas las personas incluidas en él, por lo que el descuento se aplica al importe total del seguro.

Al tratarse de un ahorro porcentual (10%), cuanto mayor sea el coste del seguro de viaje, mayor será también la cantidad del ahorro, por ejemplo, si contratas un seguro de viaje de 200 euros, ahorrarás 20€. Se trata de un descuento especialmente interesante en la modalidad de seguros anuales, en los que el ahorro puede alcanzar hasta los 36 euros por persona.

Cómo aplicar un código promocional Intermundial para seguros de viaje

Para aplicar y activar un código de descuento de Intermundial, solo tienes que seguir una serie de pasos muy sencillos, que te mostraremos a continuación:

1. Selecciona el cupón Intermundial que quieras usar para ahorrar en tu seguro de viaje.

2. Copia el código y visita la página web de Intermundial, donde encontrarás toda la información sobre el seguro de viaje que ofrece la compañía.

3. Añada la información requerida, como las fechas de inicio y fin del viaje, los países de origen y destino, el tipo de seguro y el número de personas a asegurar.

4. Consulta las opciones disponibles y elige la que mejor se adapte a tus necesidades.

5. En este punto, se abrirá una página con el resumen de la compra en el lado derecho de la pantalla. En ese espacio, hay un cuadro de texto vacío titulado «¿Tienes un código de descuento?». Haz clic dentro e introduce el código promocional de Intermundial que deseas activar.

6. Haz clic en «Aplicar» para confirmar la activación y ver el importe total de la compra. Si cambia, significa que el código ha funcionado y puedes completar tu pedido.

¿Has visto lo fácil que es? Sin embargo, es posible que encuentres problemas que te impidan activar el cupón de Intermundial. Verifica que siga siendo válido y que lo hayas copiado correctamente, o que cumplas con los términos y condiciones del código.

Qué seguros de viaje elegir para otoño e invierno

Con la llegada del otoño y el invierno, comienzan las escapadas a la montaña y la temporada de esquí y snowboard. Si tienes previsto viajar a la nieve, Intermundial cuenta con seguros específicos como Wintersports, diseñados para cubrir imprevistos que un seguro de viaje convencional puede no contemplar. La póliza está disponible desde 0,33 € al día y ofrece asistencia médica de hasta 500.000 €, cobertura para rescates en pista y determinados incidentes fuera de pista.

También incluye ventajas especialmente útiles para unas vacaciones de esquí, como el reembolso del forfait y de las clases no disfrutadas por accidente o enfermedad, protección ante determinados cierres de pistas y compensación por el alquiler de material si tu equipamiento deportivo se retrasa durante el viaje.

En esta página, encontrarás un cupón descuento Intermundial del 10% válido para estos meses y así pordrás preparar una escapada a estaciones de España, Europa o destinos internacionales con un buen ahorro y coberturas pensadas específicamente para los deportes de invierno.

Aprovecha los descuentos Intermundial: las campañas más importantes

Durante todo el año, ofrecemos diversas oportunidades de ahorro con descuentos de temporada. Se trata de descuentos relámpago que Intermundial ofrece en ocasiones especiales y que no te puedes perder para ahorrar en el seguro que necesitas.

Black Friday Intermundial

Cada año, durante la última semana de noviembre, Intermundial ofrece atractivos descuentos adicionales en los planes de seguro más convenientes. Ya sea Totaltravel para un solo viaje o un año, o cobertura para zonas específicas del mundo, encontrará oportunidades imperdibles para viajar con mayor tranquilidad.

InterDays Intermundial

InterDays es la campaña exclusiva de descuentos de Intermundial, diseñada específicamente para los viajeros que quieren prepararse para cualquier época del año. En primavera, verano y otoño, la iniciativa se repite varias veces, al igual que en las fechas cercanas a Navidad y Semana Santa. Así pues, no faltan en absoluto las oportunidades de ahorrar.

Destinos donde deberías viajar con el seguro de viaje Intermundial

Hay viajes en los que contar con un buen seguro cobra especial importancia, sobre todo por el coste de la asistencia médica, la distancia con España o la dificultad de una posible repatriación.

En Asia, especialmente en destinos como Japón, Tailandia, Indonesia o Vietnam, conviene viajar con una cobertura médica amplia. Lo mismo ocurre en África oriental y subsahariana, donde algunos itinerarios incluyen safaris o zonas alejadas de grandes ciudades. También es especialmente recomendable en Estados Unidos, por el elevado coste de la atención sanitaria, y en destinos lejanos como Australia, Oceanía o grandes rutas por Sudamérica.

Para estos viajes, Totaltravel de Intermundial está disponible desde 1,85 € por persona y día. Entre sus principales coberturas se encuentran la asistencia médica en el extranjero, la repatriación y el transporte sanitario, además de protección frente a determinadas incidencias con el equipaje o los desplazamientos. Las coberturas y límites concretos dependen de la modalidad contratada.

Ahorra un 10% con el cupón de ABC: por ejemplo, para un viaje de 15 días para dos personas, el precio del seguro TotalTravel partiría de unos 55,50 €. Aplicando el 10% de descuento exclusivo de ABC, ahorrarías aproximadamente 5,55 €, dejando el seguro en unos 49,95 € en total.

Intermundial App: todo lo que necesitas para tu viaje, en la palma de tu mano

Si más de 50.000 viajeros utilizan la aplicación de Intermundial en sus smartphones, es por una razón: la sencillez y la rapidez con la que se accede a su póliza de seguro. A través de este servicio, Intermundial te facilita la consulta y la selección de la póliza que mejor se adapta a ti, y te ofrece acceso continuo a un equipo de atención al cliente especializado. Además, podrás beneficiarte de recetas digitales instantáneas y consultas médicas, incluso a distancia, con médicos que hablan tu idioma estés donde estés. Todo ello sin costes adicionales, por supuesto.

Otra ventaja que no hay que subestimar es la posibilidad de gestionar tu eSIM gratuita, que recibirás al contratar las pólizas Totaltravel y Totaltravel Premium. Un servicio adicional que reducirá aún más los costes de tu viaje y aumentará la comodidad.

Descuentos Intermundial para grupos y familias

¿Estás organizando un viaje en grupo o unas vacaciones en familia? Pues debes saber que Intermundial ofrece tarifas especiales si contratas una póliza para un número mayor de personas.

Se trata de descuentos que oscilan entre el 40 % y el 60 %, o bien de la inclusión de la póliza para los menores sin costes adicionales. En cualquier caso, es una gran manera de evitar gastos excesivos y disfrutar de numerosas ventajas.

FAQ - Más información sobre descuentos Intermundial

1 ¿Puedo combinar un código promocional Intermundial con otros descuentos?

Solo cuando Intermundial lo indique expresamente. No todos los códigos promocionales de Intermundial se pueden combinar para obtener mayores ahorros en tu próxima compra. Por lo tanto, te recomendamos leer los términos y condiciones de uso para obtener más información.

2 ¿Hay algún código descuento Intermundial de 20 euros?

Si quieres ahorrarte 20 euros con un cupón Intermundial, solo tienes que utilizar nuestro código descuento exclusivo y canjearlo al realizar la compra, siempre y cuando esta alcance un importe mínimo de 200 euros. Si el importe es superior, el descuento aumentará proporcionalmente hasta alcanzar un valor efectivo del 10 % del total.

3 ¿InterMundial ofrece descuentos al renovar mi seguro?

Sí. Si ya tienes un seguro con InterMundial, puedes ahorrar hasta un 20 % al renovarlo. Este es un beneficio de fidelidad muy útil, especialmente si planeas realizar varios viajes seguidos, ya sea por negocios o placer.

4 ¿Hay algún descuento newsletter Intermundial?

Sí. Es un cupón del 10 % que puedes usar en tu primera compra de póliza de seguro. Lo recibirás justo después de suscribirte al boletín. En los meses siguientes, tendrás la oportunidad de recibir códigos de descuento adicionales de Intermundial directamente en tu correo electrónico.

5 ¿Son válidos los códigos promocionales Intermundial de influencers?

Los códigos descuento de Intermundial promocionados por influencers pueden ser perfectamente válidos para ahorrar en tu seguro de viajes, para averiguarlo tan solo debes consultar las condiciones del código antes de canjearlo. Un buen ejemplo es el código descuento de Japonismo que proporciona un 10% de ahorro, además de ciertas condiciones especiales que podrás encontrar en su página web.

6 ¿InterMundial ofrece un código descuento del 15%?

No de forma permanente. Lo habitual en InterMundial es un descuento del 10% con códigos promocionales, que en fechas especiales como Semana Santa, el verano o el Black Friday puede subir al 15% durante unos días. Si ahora mismo no hay ninguna campaña activa, puedes aprovechar el código del 10% y estar atento a las próximas fechas especiales para conseguir el 15%.

7 ¿InterMundial tiene algún seguro para estudiantes?

Sí, la modalidad "go | study" de Intermundial ofrece seguros especializados para estudiantes. Si estás pensando en viajar de Erasmus, ir a un curso de idiomas, hacer unas prácticas en el extranjero o trabajar de au pair, esta es la modalidad que mejor se adapta a tus necesidades. No olvides canjear nuestro código descuento del 10% antes del pago para conseguir un extra de ahorro en tu seguro de viajes para estudiantes.

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