El Black Friday empieza fuerte en Amazon: mejores ofertas de hoy (20 de noviembre) en moda, hogar y tecnología

Hoy, 20 de noviembre, empieza la Semana del Black Friday 2025 de Amazon y ya se nota que la cosa va en serio. Nada de calentamiento suave: primeras horas y ya hay descuentos potentes en ropa, calzado, gafas de sol, auriculares, toallitas, pilas y ... hasta relojes deportivos. Es el momento perfecto para adelantar compras útiles antes de que lleguen el fin de semana y el Cybermonday del 1 de diciembre.

1 Toallitas Dodot Pure Aqua en formato gigante

Este megapaquete de toallitas Dodot Pure Aqua es la definición de compra inteligente: sirve para bebés, pero también para tener en el baño, en el coche o en la mochila. Es de esos productos que se usan sin parar y que, cuando bajan de precio, lo lógico es hacer hueco en el carrito y olvidarse del tema durante meses.

2 Auriculares inalámbricos Sony WH-CH520

Los auriculares de diadema Sony WH-CH520 son perfectos para quien pasa muchas horas con audio: teletrabajo, videollamadas, música o podcasts. Son ligeros, la batería aguanta de sobra y no obligan a gastar un dineral. En Black Friday es el típico gadget que «cae» aunque no estuviera en la lista.

3 Vaqueros Levi's Low Loose para mujer

Los Levi's Low Loose tienen algo claro: están pensados para ir cómoda. Tiro relajado, pernera ancha y ese punto casual que se repite temporada tras temporada. Hoy es un buen día para ficharlos, porque las tallas más buscadas suelen volar en cuanto pasan las primeras horas del Black Friday de Amazon.

4 Pack de pilas AAA Amazon Basics

Las pilas AAA de Amazon Basics son la compra aburrida pero necesaria. Mandos, juguetes, linternas, pequeños aparatos… siempre aparece algo que se queda seco cuando menos conviene. Un pack grande rebajado es casi un seguro para todo el año, y más en plena semana de ofertas.

5 Zapatillas Skechers Garza Gervin para hombre

Las Skechers Garza Gervin están hechas para caminar mucho sin complicarse. Su punto fuerte es la comodidad: ligeras, blanditas y con ese estilo discreto que combina con casi cualquier vaquero. Con el empujón de Black Friday, se vuelven una excusa perfecta para jubilar las zapatillas viejas.

6 Echo Dot de última generación con Alexa

El Echo Dot de última generación es ese altavoz que parece un capricho hasta que lo tienes en casa. Música, radio, temporizadores en la cocina, recordatorios, control de luces… al final acaba trabajando más que muchos móviles. Esta semana suele ser cuando se pone a tiro para añadir uno más en otra habitación.

7 Sudadera Helly Hansen HH Logo Crew

La sudadera Helly Hansen Logo Crew es el típico básico de invierno que te pones casi sin pensar. Abriga, es cómoda, funciona igual para teletrabajar que para salir a la calle y tiene un toque deportivo muy fácil de encajar. Con precio de Black Friday, cuesta poco hacerle sitio en el armario.

8 Cabezales de recambio Oral-B Pro CrossAction

El pack grande de cabezales Oral-B CrossAction es justo lo que se agradece tener guardado cuando el cepillo eléctrico avisa de que toca cambio. Suelen doler más a precio normal que en rebajas, así que el Black Friday de Amazon es buen momento para cargarse de recambios y olvidarse una buena temporada.

9 Gafas de sol Hawkers ONE LS

Las Hawkers ONE LS son gafas todoterreno: valen para conducir, para caminar, para ir a la oficina informal o para escapadas de fin de semana. Diseño reconocible, ligeras y fáciles de combinar. A precio rebajado terminan muchas veces en la cesta como pequeño capricho muy asumible.

10 Baliza v16 conectada y homologada para la DGT

La baliza v16 conectada con geolocalización incluida hasta 2038 es una de esas compras que conviene adelantar. A partir de 2026 será obligatoria y nadie quiere encontrarse en enero sin stock o pagando más deprisa y corriendo. Hoy, con el tirón del Black Friday, es un buen momento para dejar ese asunto resuelto.

11 Chaqueta impermeable Columbia Watertight 2

La Columbia Watertight 2 es una chaqueta muy apañada para lluvia y viento sin ir disfrazado de montañero. Es ligera, se guarda fácil y vale tanto para ciudad como para escapadas al campo. En estas fechas, con frío y lluvia en el horizonte, tener una así en el perchero es casi una inversión.

12 Reloj deportivo Amazfit Cheetah Round

El Amazfit Cheetah Round está pensado para quien quiere tomarse en serio salir a correr o caminar, pero sin meterse en relojes de 300 o 400 euros. GPS de doble banda, seguimiento de ruta, buena autonomía y un diseño bastante discreto. Con oferta de Black Friday, se vuelve especialmente tentador como regalo anticipado.

13 Cafetera superautomática Krups Roma

La Krups Roma es, probablemente, el salto definitivo para muchos hogares: café en grano, recién molido, sin cápsulas y sin demasiadas complicaciones de menú. Es una máquina pensada para durar y para que el café de casa deje de saber a «parche». Si llevaba tiempo en la lista de deseos, verla rebajada en la Semana del Black Friday 2025 de Amazon puede ser la señal que faltaba.

Al final, este 20 de noviembre demuestra que el Black Friday 2025 de Amazon no viene solo con chollos de última hora: ya desde el primer día se pueden tachar regalos, renovar fondo de armario, cargar la casa de básicos y hasta mejorar el café de la mañana.

Si quieres seguir encontrando gangas de este estilo, en la sección Favorito de ABC vamos seleccionando a diario ofertas que tienen sentido para el día a día, sin humo y con foco en lo que realmente se acaba usando, tanto durante la Semana de Black Friday como de cara al Cybermonday.