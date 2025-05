Una encuesta revela voto oculto a Juanma Moreno y también del centro-izquierda en las elecciones andaluzas

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno , es el preferido de los andaluces que no se inclinan por ninguna ideología o no la declaran. Un estudio que analiza la reputación de los líderes políticos que se presentan como candidatos a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio revela que Moreno sería el aspirante «con una mayor capacidad de atraer el voto» entre aquellos prefieren no manifestar su ideología (34,05%). Le siguen la candidata de Vox a la presidencia de la Junta, Macarena Olona (27,7%) y a mayor distancia del cabeza de cartel del PSOE, Juan Espadas (17%), lo que « orienta a un voto oculto de la derecha y el centro-derecha », señala el análisis realizado por Thinking Heads.

Esta consultora especializada en el posicionamiento de líderes ha elaborado un pormenorizado análisis sobre las debilidades, fortalezas, valoración y conocimiento de los seis principales candidatos en Andalucía, basándose en 900 entrevistas realizadas a residentes en la comunidad autónoma con derecho a voto y que tienen, al menos, una mínima información sobre cada líder evaluado.

La encuesta predictiva confirma la línea ascendente del candidato del PP para ganar los comicios, pero también que su candidato está pescando votos en el caladero de centro-izquierda , entre el electorado tradicional del PSOE. Moreno gana adeptos dentro y fuera del votante del PP e incluso haría que un 16,6 por ciento de los votantes de la anterior presidenta de la Junta , la socialista Susana Díaz , se pasaran ahora a los populares, al comparar la papeleta que escogieron en 2018. Además, se nutriría del hundimiento de Ciudadanos, con el que comparte el Gobierno andaluz, ya que ahora aglutinaría el 42,9% del voto a los naranjas. Según la encuesta de la consultora, «los candidatos que logran una mayor fidelidad de voto son Juan Manuel Moreno (83,1%) y Macarena Olona (86,3%)». «En el caso de Espadas, la fidelidad queda por debajo del 70%, con un destacado trasvase hacia el PP (16,6%)» en el que hasta hace poco era el gran granero socialista, señala.

Marín, más penalizado por la fuga de votos

Sin embargo, el candidato veterano «más penalizado» es el actual vicepresidente de la Junta, Juan Marín , que «únicamente conservaría un 36,5% de los votos, cediendo buena parte de sus apoyos al PP (42,9%) y a Vox (9,5%).

El sondeo confirma el ascenso de las opciones de derecha y centro derecha entre los electores andaluces

La intención directa de voto muestra un «claro ascenso de las opciones de derecha y centro derecha, mientras el PSOE experimentaría un ligero retroceso y sería mayor la caída de Cs (4,5%)», en coherencia con lo que viene sucediendo en otras citas autonómicas. Las opciones de extrema izquierda no acaban de cuajar y pagan su división en el voto. En cuanto a intención de voto, el 36,7% de los votantes prefieren al PP , mientras que el partido de Santiago Abascal duplicarían sus apoyos (17,7%). El PSOE, ahora capitaneado por el exalcalde de Sevilla, «experimentaría un ligero retroceso (23,6%)». «Las opciones de extrema izquierda, Adelante Andalucía y Por Andalucía, no acaban de cuajar y pagan su división con menos del 8% del voto», apunta la consultora.

El análisis estudia la «reputación emocional» de los candidatos. Moreno y Marín, los dos componentes actuales del Gobierno de coalición, alcanzan la franja del aprobado (50 puntos), con Moreno en posición destacada (58,6%), seguido de Marín (50,7%). Entre los 40 y los 50 puntos quedan los líderes de la izquierda, con valoraciones similares para Inmaculada Nieto (Por Andalucía) y Espadas , y menos destacadas para Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía), con un 43,7%; si bien la peor valorada es la candidata de Vox con un 40,6%.

Grado de conocimiento

El grado de conocimiento es determinante a la hora de valorar su reputación. Moreno, por su condición de presidente, combina elevado conocimiento y una valoración más alta, lo que augura una « llegada trasversal que le primará en los resultados electorales« . «Frente a ello, otros candidatos menos conocidos, como Inmaculada Nieto, reciben valoraciones más ventajosas por recoger la opinión de partidarios», destaca el estudio de Thinking Heads. Macarena Olona obtiene una familiaridad en la media de los candidatos, pero «resulta la peor valorada por acumular un importante número de detractores entre quienes afirman conocerla».

El estudio también compara el atractivo de Juanma Moreno con el de sus principales rivales (Espadas y Olona) para detectar así las palancas que moverían el voto de los indecisos en favor de Moreno . En contraste con Juan Espadas, le superaría en cuestiones como Economía, empleo, inmigración, seguridad ciudadana y pymes. Si se le compara con Macarena Olona, le supera en igualdad de género, situación de los jóvenes, sanidad, economía y empleo.

Admiración y respeto

Atendiendo a la media de la reputación emocional (48,40), y a los tres componentes que la articulan, el aspecto en el que los candidatos obtienen mejores resultados es “la admiración y el respeto” . Por el contrario, la dimensión peor valorada es la “credibilidad”, aunque para algunos candidatos penaliza más la capacidad de inspirar “confianza”, como es el caso de las candidatas de extrema izquierda, Teresa Rodríguez, y extrema derecha, Macarena Olona .

Por su parte, la media de la reputación racional de los candidatos (49,71) está ligeramente por encima de la emocional, pero también lejos de la buena reputación. En este caso, la dimensión más valorada es la Humanidad (52,45), que es la que menos peso tiene (23,84%), mientras que otros componentes como la Competencia , reciben peores opiniones (48,51) pero tienen una importancia más destacada para los votantes (25,24%). Los atributos más valorados en los candidatos son en general la accesibilidad y la buena voluntad , mientras que en los aspectos concretos de la gestión, obtienen valoraciones más críticas.

La diferencia entre ambas valoraciones reputacionales constituye el halo emocional. Cuanto mayor es esta diferencia, más vulnerable es la reputación de un candidato, ya que lo conveniente es que cuente con pilares racionales fuertes. Como suele ocurrir en política, los candidatos en Andalucía obtienen mejores valoraciones en su reputación racional que desde el punto de vista emocional. Esta distancia es especialmente acusada en las candidatas de la extrema izquierda, Inmaculada Nieto y Teresa Rodríguez . El único candidato que escapa a esta tendencia es Juanma Moreno , cuya reputación emocional y racional están prácticamente equilibradas, con una ligera diferencia en favor de la segunda.