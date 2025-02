Diferencia entre voto en blanco, voto nulo y abstención

Aún generan cierta confusión acerca de su validez y efectos. Se trata de la abstención, el voto en blanco y el voto nulo . Son tres realidades diferentes, siendo la primera de ellas la que más se trata de combatir durante la campaña electoral. Los partidos políticos y los equipos de campaña hacen todo lo posible por movilizar el voto de su electorado objetivo, y tienen muy en cuenta a aquellos que se espera que se queden en casa. No será hasta la noche electoral cuando los responsables de los recuentos en cada una de las mesas tengan que vérselas con los votos blancos o los nulos.

No puede decirse que el voto en blanco y el nulo tengan un impacto determinante en el resultado de los comicios. Si tomamos como referencia las últimas elecciones andaluzas, celebradas en diciembre de 2018, se emitieron 81.133 votos nulos (un 2,2 por ciento del total) mientras que el voto en blanco se ubicó en las 56.916 (el 1,58 por ciento).

La principal diferencia entre ambos, sin embargo, y no es moco de pavo, se encuentra en la validez de cada uno . Un voto en blanco es simplemente un sobre vacío. Algunos sistemas electorales recogen de forma expresa en la papeleta la posibilidad de no votar a ninguna lista. En nuestro país, sin embargo, ese caso solo existe si metemos el sobre sin contenido alguno en la urna.

¿Cómo es un voto nulo?

El voto nulo, sin embargo, no cumple las reglas de la legislación , y por tanto no se computa, como sí hace el voto en blanco. Circunstancias muy dispares pueden provocar que un voto pueda ser declarado nulo. Meter más de una papeleta en el sobre de las elecciones, que la papeleta depositada no sea la oficial o que esta presente grandes modificaciones. Sin embargo, la Junta Electoral es bastante tiquismisquis al respecto.

Basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional, si una papeleta tiene dibujada una raya o una cruz, ya sea en el anverso o el reverso, habrá de analizarse si se ha alterado el nombre de la candidatura o el de los candidato s, así como el orden en que se presentan, si se ha escrito algo adicional o si la papeleta se halla deteriorada o en mal estado. En caso de que se dé alguno de estos casos, el voto se anula. Si, por el contrario, la raya o el garabato no afecta a ninguno de estos elementos, el voto sigue siendo válido.

Legalmente el voto en blanco y el voto nulo se diferencian, com decíamos, en que el primero de ellos es válido y se computa dentro del global de votos emitidos, mientras que el segundo no. En las citas electorales se toman las votos válidos y se utiliza la ley D'Hondt , sistema de divisiones a los resultados (ordenados de mayor a menor) para asignar los diputados a las correspondientes candidaturas.

La sombra de la abstención es alargada

La abstención no significa otra cosa que no ir a votar. Se trata de una actitud legítima, puesto que en España existe el derecho al voto pero no el deber de votar . A veces constituye una actitud militante, de protesta ante el sistema o los partidos que concurren a los comicios, pero también puede deberse a otras circunstancias, como estar de viaje, trabajando u ocupado el día de las elecciones, así como por estar enfermo.

La participación , especialmente la de su público objetivo, pero también la de los indecisos, es prioritaria en muchas ocasiones para los partidos políticos. Por eso juega un papel fundamental la fecha escogida par la gran fiesta de la democracia, con la que la fuerza o fuerzas que tienen el poder tratan de movilizar al máximo a los suyos y hacer que los que votan a otro se vayan a la playa o se queden en casa.

La abstención en Andalucía ha sido bastante alta en las últimas citas electorales: fue del 41 % en 2018 , del 36 % en 2015, del 37 % en 2012 y del 27% en 2008. Los partidos suelen mirar más la participación y la abstención en lugares concretos, ya que muchos de ellos tienen importantes feudos o bastiones que les proporcionan un buen puñado de votos. Una participación baja en esos barrios o municipios donde se sabe que un partido es fuerte puede ser crucial para el número de diputados que obtenga un grupo en una determinada provincia.

Un factor clave

Así como decíamos que los votos blancos o nulos no suelen resultar especialmente decisivos, la abstención sí que ha jugado un papel clave en más de una ocasión. Ocurrió, sin ir más lejos, en las últimas elecciones autonómicas celebradas en Andalucía, cuando la baja participación y la abstención de la izquierda hicieron que el PSOE ganara, pero no con mayoría suficiente como para evitar el gobierno de PP y Ciudadanos. Eso supuso nada menos que el fin de la era de Susana Díaz , que tuvo que convocar primarias y las perdió ante Juan Espadas, actual candidato socialista.

Sea como fuere, el número de votos válidos repercute de forma directa sobre los partidos más modestos. En España y Andalucía, que tiene legislación electoral propia, solo se tiene en cuenta para el reparto de diputados a las fuerzas políticas que alcanzan el 3 % de los votos válidos emitidos , lo que beneficia normalmente a los partidos mayoritarios frente a los más pequeños. En un entorno de abstención baja, ese 3 % (5 % en las municipales), los grupos minoritarios o que no tengan muchos votos concentrados en alguna circunscripción concreta pueden pasar por más de un aprieto para obtener representación. Similar resultado ocurre si abundan los votos en blanco. Mientras más haya, más complicado es sobrepasar la barrera del reparto de escaños.