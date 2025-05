Las Palmas decide no denunciar al Sevilla FC por alineación indebida

Las Palmas no denunciará al Sevilla FC por alineación indebida. El club canario tenía hasta las 14.00 horas de este viernes para denunciar la supuesta alineación indebida de Loic Badé en el duelo que disputaron ambos equipos el pasado martes en el Sánchez-Pizjuán.

No obstante, tal y como ha adelantado la cadena Cope, los servicios jurídicos de Las Palmas han decidido no presentar finalmente esta demanda tras estudiar el caso. Fue el pasado jueves por la noche cuando el presidente del club canario, Miguel Ángel Ramírez, anunció que estaban estudiando esta posibilidad, ya que el central sevillista no había supuestamente cumplido con los plazos mínimos de la recuperación de una conmoción cerebral.

Según la FIFA, es recomendable que un jugador que ha sido retirado del terreno de juego por conmoción espere unos seis días para volver a jugar. Desde el Sevilla FC siempre han transmitido tranquilidad al respecto, ya que tanto el jugador como el club se habían informado previamente sobre el asunto. Una recomendación no es una obligación, de ahí que la denuncia de Las Palmas, de haberse producido, no hubiera llegado a ninguna parte.

De esta forma, se cierra el culebrón que saltó a la palestra el pasado jueves por la noche y todo queda tal cual está. El Sevilla FC con la victoria sobre el conjunto amarillo certificó su permanencia en Primera división, mientras que el equipo de Diego Martínez se sentenció con el descenso a Segunda.