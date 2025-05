Javier Tebas denuncia las amenazas a Del Nido Carrasco: «Son delitos de odio»

El descontento de la afición del Sevilla FC con la gestión del actual consejo de administración es una realidad que viene de largo. No obstante, la caída en picado del rendimiento del equipo ha provocado que la tensión se haya disparado en el entorno del club de Nervión. A lo largo de esta temporada, las protestas en la previa de los partidos en casa han sido variadas con el objetivo de pedir la dimisión del presidente del club, José María del Nido Carrasco. Este caldo de cultivo ha seguido alimentándose con los vaivenes en las decisiones de los dirigentes, la guerra accionarial y los malos resultados.

El clímax de todo esto llegó el sábado pasado tras caer derrotado el Sevilla en Balaídos. Un grupo de personas se desplazaron hasta la ciudad deportiva del club hispalense para increpar al autobús de los jugadores, e incluso, algunos de ellos llegaron a echar abajo una de las vallas de las instalaciones. La Policía Nacional tuvo que intervenir.

Pues bien, este jueves ha aparecido en uno de los puentes de la SE-30, un muñeco colgado simulando al máximo dirigente del Sevilla FC con el siguiente mensaje: «Junior, éste será tu final». Una amenaza contra el presidente, el cual ya ha denunciado previamente que está siendo acosado y amenazado, al igual que otros miembros del club.

Campañas antiviolencia

Respecto a todos estos hechos violentos, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha querido referirse mandando un mensaje de apoyo hacia José María del Nido Carrasco. Además, Tebas también se ha referido a la expresidenta del Valencia Layhoon Chan, la cual ha recibido insultos racistas y ha pedido más protección hacia los directivos de los clubes españoles: «Algunos clubes lo decían con bastante razón, tengo que decirlo. Hacemos campañas contra el racismo, contra la violencia, contra la homofobia y contra todo y vamos a tener que empezar a hacer campañas contra los gritos que hay contra los presidentes de los clubes o las amenazas como las que ha tenido José María del Nido ahora en Sevilla».

Así de claro ha sido Tebas en una entrevista para la cadena Cope, en la que ha querido recordar que «todos los años» hay que equipos que «descienden» y no por eso es justificable la crispación: «Son situaciones deportivas que siempre ocurren. Tres descienden de Primera y cuatro bajan de Segunda y la gente se crispa, insulta y tal«.

El dirigente ha puesto como ejemplo los insultos racistas sufridos por Layhoon Chan mientras esta era presidenta del Valencia y las amenazas a su homónimo sevillista: «Por ejemplo, recuerdo a Layhoon, la presidenta del Valencia, con gritos de 'china de mierda' y no he visto que nadie diga que hay racismo ahí. Pero esto ocurre. O señalar la casa de José María del Nido Carrasco en Sevilla y decir 'vamos a ir ahí a quemarte la casa'. ¿Eso son delitos de odio? ¿También, no? Creo que este año ha subido un poco también el nivel de agresividad«.