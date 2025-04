El balance de Pellegrini: «El hincha del Betis está feliz y le dimos lo que quería»

Aunque aún quedan tres jornadas para que finalice la temporada 2021-22, Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, ha hecho balance de sus dos temporadas al frente del conjunto verdiblanco y de los logros obtenidos en estos dos años. E chileno confiesa sentirse «muy contento y orgulloso» en su etapa en el club de Heliópolis.

En la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia correspondiente a la jornada 36ª de LaLiga, fue cuestionado por sus impresiones acerca de las dos campañas que lleva al frente del Betis. «Son dos temporadas en las que estoy muy contento y muy orgulloso de la respuesta de los jugadores en el campo y del trabajo del club. Se ha logrado una comunión con la afición inmensa. El hincha del Betis está feliz y le dimos lo que quería: 'Volver a Plaza Nueva', con una Copa. Estoy contento y muy orgulloso y ojalá podamos mantenerlo en el tiempo», aseguraba el ingeniero.

Sobre esta última campaña en concreto, comentaba que «repetimos Europa, el club no lo había hecho nunca, pero todavía podemos mejorar, tenemos un margen de mejora. No quiero mezclar la ilusión y la frustración con la realidad. Me cuesta encontrar puntos negativos en la temporada».

