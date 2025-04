El protocolo de la Feria, ese gran 'desconocido' que todo sevillano lleva dentro

La Feria de Abril de Sevilla es considerada una de las fiestas más conocidas, tanto a nivel nacional como internacional, de la capital hispalense. Este evento reúne cada año a miles de personas en el real de la Feria de Sevilla , emplazado en el distrito de Los Remedios. El ambiente festivo invade las calles del recinto, donde los sevillanos disfrutan junto a familiares y amigos de estas fechas tan señaladas.

Las casetas, punto de encuentro y celebración

El real de la Feria se divide en un entramado de calles, que adoptan el nombre de toreros sevillanos y, estas vías, a su vez, están compuestas por casetas. Las casetas son el espacio donde los sevillanos viven y disfrutan la feria. Las casetas son de titularidad pública (distritos, partidos políticos y sindicatos) o privada (familiares y entidades) y este año hay un total de 1.053. Para acceder a las casetas privadas, se precisa invitación por parte de algún conocido o amigo que sea socio de la caseta en cuestión.

En el interior de las casetas no pueden faltar los farolillos, las bombillas, los banderines o las flores . Las sillas de enea de color rojo o verde, a juego con las mesas, son un elemento indispensable del mobiliario de las casetas. No puede faltar tampoco el frontón o pañoleta, colocado en la fachada de cada caseta. En el siglo XX, el pintor Gustavo Bacarisas estableció un diseño para dotar de uniformidad las casetas del real. Asimismo, existen otras normas de montaje referidas al tamaño de los módulos, colores de las lonas (a rayas rojiblancas o verdiblancas), altura de las barandillas, etc.

Paseo de caballos en la Feria de Abril de Sevilla 2022 EP

Gastronomía típica de la Feria de Sevilla

En las casetas, como no podía ser de otra manera en una festividad andaluza, no puede faltar el Fino de Jerez o la Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda (marcas como La Guita o Solear son las más usadas). Sin embargo, la bebida por excelencia de la Feria es el rebujito, preparado a base de manzanilla o fino junto a una bebida refrescante como limón o Sprite. Se sirve en jarras y se disfruta en grupos de varias personas.

En cuanto a comida, los platos más típicos que se pueden degustar en una caseta son el jamón ibérico, las gambas, las croquetas, la tortilla y, por supuesto, el pescaito frito. Este último da nombre a la noche inaugural de la Feria de Sevilla: «La noche del pescaíto».

Por otro lado, no pueden faltar los cocidos o caldos y el gazpacho, plato más refrescante para los días más cálidos de la Feria. Para los picoteos, las aceitunas, los altramuces o los montaditos son un indispensable en cualquier caseta.

Por último y para los más golosos, los buñuelos y los churros con chocolate son una buena manera de poner el broche final a una jornada de Feria.

Horarios de la Feria

La Feria se inaugura a las 00.00 horas del domingo 1 de mayo, con el Alumbrado de la portada y las miles de bombillas que iluminan las calles del recinto de los Remedios. El sábado, 7 de mayo, se pone el broche final con el espectáculo de fuegos artificiales que pone fin a la feria.

Desde su inicio, la Feria puede disfrutarse casi las 24 horas del día: mañana, tarde y noche.

Las mañanas en la Feria se inician en las horas del mediodía y permiten disfrutar de la fiesta a la luz del sol. Los enganches y caballos únicamente circulan durante el día, por lo que, si eres un amante de los caballos, este es tu momento de visitar la Feria de Sevilla.

En torno a las 2 o 3 de la tarde es la hora de las comidas en las casetas, acompañada siempre de una copa de rebujito y buena música .

Plaza de toros de la Real Maestranza EP

Sobre las 6 de la tarde, dan comienzo las corridas de toros en la Maestranza y, aquellos que tienen entrada, abandonan el recinto para asistir al espectáculo taurino.

Por la tarde, especialmente cuando el sol empieza a caer, la Feria se inunda de personas que llegan para disfrutar las últimas horas de la jornada . Ver actuaciones de grupos flamencos, bailar sevillanas, beber rebujito y cenar en una caseta son algunos de los principales atractivos de esta franja horaria.

El regreso a casa dependerá de cada persona y, sobre todo, de si se pretende volver al día siguiente a la Feria.

¿Cómo vestir en la Feria de Abril de Sevilla?

La Feria de Abril de Sevilla es un acontecimiento de moda: una gran pasarela en la que los sevillanos lucen sus trajes y mejores galas por las calles del real de la Feria.

El traje por excelencia de la Feria de Abril de Sevilla, es el traje de gitana o de flamenca. Pocos trajes regionales en España son tan reconocidos como esta vestimenta femenina, propia de ferias y romerías en Andalucía. Es, además, el único traje regional que evoluciona con el tiempo, siendo un auténtico icono de moda, protagonista de eventos y pasarelas como SIMOF (Salón Internacional de la Moda Flamenca).

El traje de flamenca se compone de un vestido largo con escote en pico, ceñido al talle y con volantes a la altura de las rodillas. Se suele confeccionar en colores vivos y uno de los estampados estrella es el de lunares. Hay infinidad de trajes de flamenca: de diseñadora, hechos a medida o, incluso, hay quien se atreve a hacérselo a si misma. Los estampados y los colores ofrecen miles de combinaciones posibles, no obstante, cada año se siguen una serie de tendencias marcadas por las pasarelas flamencas.

Una mujer vestida de flamenca no puede olvidar los complementos que engalanan el traje: el mantón, los pendientes, la flor o el peinecillo. Por último, las flamencas llevan siempre el pelo recogido en un moño, cola de caballo o trenza.

Los mantoncillos bordados están de moda en la Feria de Abril de 2022 Juan Flores

Muchas mujeres prescinden del traje de flamenca y optan por estilismos formales para acudir a la Feria: vestidos, trajes de americana y pantalón, monos, kimonos… Incluso se puede incluir el mantoncillo a un atuendo formal, dándole así un toque más flamenco a nuestra elección. Como complementos estrella destacan los pendientes vistosos y los zapatos o sandalias de tacón .

Cómo visten los hombres en la Feria

Los hombres que acuden a la feria también deben respetar un protocolo a la hora de vestir. Por lo general, el traje masculino es la primera opción de la mayoría de los asistentes. Colores vivos o claros como el beige para el mediodía y colores como el azul marino o gris oscuro para la noche. El traje masculino también va acompañado de una serie de complementos: corbata, cinturón o tirantes, pañuelo y gemelos . La corbata debe ser de colores alegres y, a ser posible, con estampados originales. Otro detalle a cuidar son los zapatos y los calcetines: se debe optar por un zapato cómodo y los calcetines pueden brindar un toque de color a la parte baja de la vestimenta con algún diseño divertido.