Tío Pepe presenta en Sevilla su gran cita del verano, más que un festival, un estilo de vida

Las bodegas de González Byass en Jerez han presentado este jueves, en la Real Venta de Antequera en Sevilla, la edición 2024 de 'Veranea en la Bodega', una cita ya consagrada en el panorama nacional, de la que ABC de Sevilla es patrocinador, que promete una programación variada y que combina cultura, gastronomía, enología, música y una forma única de entender la vida.

El acto ha contado con la participación de Mauricio González-Gordon, presidente de González Byass; Mª José García Pelayo, alcaldesa de Jerez de la Frontera y Almudena Martínez del Junco, presidenta de la Diputación de Cádiz. Además, han estado presentes algunos de los artistas programados en esta décima edición como José Mercé, embajador del evento, Jesús Méndez y Pepe del Morao.

Durante los meses de julio y agosto, los visitantes tendrán la oportunidad de explorar el rico patrimonio de la región y los encantadores rincones de las bodegas y jardines de González Byass. La propuesta de esta Familia de Vino incluye la degustación de sus excepcionales vinos, una inmersión en la cultura local y el disfrute de una gastronomía de primera calidad. Esta iniciativa busca ofrecer una experiencia integral para aprovechar al máximo las tardes veraniegas en un entorno incomparable.

«Es más que un festival. Es un estilo de vida.» Así se redefine Tío Pepe Festival en su décima edición, un evento que se ha consolidado como uno de los festivales musicales más prestigiosos de España y que cuenta con el patrocinio de ABC. Y así lo ha presentado el presidente de González Byass, el primero en intervenir en un acto conducido por Juan Garrido y que ha contado como colofón con una degustación de una copa de Fino en Rama mientras Antonio Flores «abría» con sus palabras las «puertas de Jerez» y la actuación de otro de sus artistas que mejor exportan el arte de la tierra, Jesús Méndez.

Mauricio González Gordon ha apuntado la idoneidad de la casi centenaria Real Venta de Antequera para la puesta de largo del evento. Un enclave con tradición del arte taurino, las casas bodegueras, las tertulias literarias, donde se funde la poesía y el flamenco, punto de encuentro de la realeza. También ha recordado cómo en 2014 surgió el germen de este festival. En aquella ocasión la experiencia consistió en el recital de un grupo británico de cámara con una copa de vino. En esta década ha crecido hasta concitar en la edición de 2024 a 22 artistas. Igualmente, ha aumentado en estilos de música, «desde la lírica al rock, el pop, el indie y, por supuesto, el flamenco».

El festival arrancará el 12 de julio con Ana Mena y su 'Bellodrama Tour'. La cantante y actriz malagueña ha consolidado su posición en la escena pop y urbana, siendo una de las estrellas más exitosas e imprescindibles del momento. El 14 de julio será el turno del conocido como «caballero de la salsa» Gilberto Santa Rosa, que traerá su 'Auténtico Tour 2024'. Vuelve a la cita jerezana Raphael, que el año pasado tuvo que cancelar uno de sus dos conciertos previstos en la ciudad jerezana por enfermedad. Será el 17 de julio con su último trabajo 'Victoria', escrito y producido por Pablo López. Por otro lado, Miguel Poveda tomará el escenario el 19 de julio, ofreciendo un espectáculo donde el flamenco y los textos de Federico García Lorca se fusionan en una experiencia íntima y poética.

El 20 de julio, God Save The Queen traerá su tributo a la emblemática banda británica Queen y un día después Take That presentará su 'This Life under the stars European tour en el que será el último concierto de su gira de verano en España.

La Oreja de Van Gogh celebrará sus más de veinticinco años de trayectoria con una gira especial la noche del 27 de julio, y justo al día siguiente, el 28 de julio, Luis Fonsi conmemorará su medio siglo de carrera musical con un espectáculo lleno de sorpresas y sus mayores éxitos.

Agosto comenzará con Amaral el día 1, deleitando al público con su emblemático pop rock. India Martínez se presentará el 2 de agosto con 'Nuestro Mundo Tour'; transformado en 'Vuestro Mundo Tour', donde la cantante cordobesa invita a sus seguidores a formar parte de su directo. Para el 3 de agosto, Arrival from Sweden ofrecerá The Music of ABBA trayendo los éxitos de la mítica banda sueca con los músicos originales de ABBA.

El jerezano José Mercé estrenará su nuevo espectáculo 'José Mercé canta a Manuel Alejandro' el 4 de agosto. «Me siento más jerezano que nunca», ha declarado el cantaor durante su intervención. La voz de 'Aire' ha confesado que llevaba muchos años queriendo interpretar la obra de su «vecino», pero que antes sentía miedo porque «la crítica de unos flamencólicos como yo los llamo podía hacer mucho daño». No obstante, ha subrayado, no descarta que de este montaje salga la grabación de un disco con piezas del compositor.

Igualmente, el Hijo Predilecto de Andalucía (2024) ha lanzado el guante a la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, a la que ha pedido una actuación en el principal teatro de la ciudad, el Vilamarta. «Hace tiempo que no canto a los jerezanos a través del Ayuntamiento», ha bromeado, a lo que la regidora le contestó minutos después que «eso estaba hecho. Es cuestión de nada». La regidora jerezana ha subrayado en su intervención que 'Veranea en la bodega' de Tío Pepe Festival ha dado en esta edición un paso más para «consolidar la internacionalización» del evento. «Jerez no es una marca, es un estilo de vida. Algo por lo que muy pocas ciudades en el mundo pueden ser identificadas», ha destacado, al tiempo que ha recordado que «la ciudad tiene que crecer sobre sus raíces y apostar por una ciudad de futuro e innovadora», siendo este festival un claro ejemplo.

El programa de conciertos continuará con Sidecars el 8 de agosto, mientras que el día 10 de ese mismo mes Santiago Auserón y su Academia Nocturna traerán su fusión de géneros como el rhythm&blues, jazz, rock y soul.

Nil Moliner presentará el 11 de agosto su tercer disco 'Lugar Paraís', que promete ser una nueva era cargada de música. Los Secretos cerrará la décima edición del 'Veranea en la Bodega' el 16 de agosto, celebrando sus 45 años de trayectoria con un concierto que repasará su historia musical y sus grandes éxitos.

Solera y Compás

Una edición más, el ciclo Solera y Compás de 'Veranea en la Bodega' 2024 promete noches mágicas llenas de la pureza y pasión del flamenco, con actuaciones que harán vibrar al público en el Patio de la Tonelería.

El 7 de agosto, Rancapino Chico y María Terremoto darán inicio al ciclo con una noche llena de autenticidad y sentimiento. Rancapino Chico, heredero de una rica tradición flamenca de Cádiz, ha seguido los pasos de su padre y se ha convertido en una voz prometedora del flamenco puro. María Terremoto, hija del célebre Fernando Terremoto, ha llevado el legado familiar a nuevas alturas con su voz potente y emotiva, consolidándose como una figura destacada del flamenco actual.

El 14 de agosto, Israel Fernández y Diego del Morao llenarán el Patio de la Tonelería de maestría flamenca. Israel Fernández conjuga el flamenco tradicional con la innovación. Su voz profunda transmite la esencia ancestral del flamenco, como muestra en su álbum 'Pura Sangre'. Diego del Morao, jerezano y talentoso guitarrista, aportará virtuosismo y compás a la noche.

La culminación del ciclo será el 15 de agosto con el jerezano Jesús Méndez, un cantaor comprometido con sus raíces y una figura destacada del flamenco actual. Méndez mantiene viva la tradición flamenca de su familia, influenciado por maestros como Manuel Torre y Antonio Mairena. Estará acompañado por el piano de Borja Évora y la guitarra de Pepe del Morao.

Tío Pepe Comedy

Entendiendo la vital importancia del humor en nuestras vidas, González Byass presenta su ciclo Tío Pepe Comedy con dos citas estivales que prometen llenar las bodegas de risas y ofrecer momentos inolvidables de diversión. El 26 de julio, La Chirigota del Selu abrirá este ciclo con su espectáculo 'Que ni las hambre las vamo a sentí'. En una noche de carnaval en la Bodega Las Copas, los asistentes podrán disfrutar del regreso triunfal de Selu. Será una velada llena de risas y coplas, combinando los mejores momentos de su repertorio.

El ciclo continuará el 9 de agosto con 'El Sentido del Humor: Dos Tontos y Yo', protagonizado por Santiago Segura, José Mota y Florentino Fernández. Estos maestros del humor ofrecerán en el Patio de la Tonelería un espectáculo lleno de reflexiones, risas y disparates, explorando el humor actual.

Cenas de las estrellas

En este 2024, se volverá a disfrutar de la mejor gastronomía nacional en Jerez, de la mano de las Cenas de las Estrellas. Este ciclo culinario, que se llevará a cabo en las bodegas de González Byass, ofrece una experiencia sensorial con la participación de destacados chefs y sus propuestas innovadoras.

El 22 de julio, María José Martínez del restaurante Lienzo, con una Estrella Michelín, en Valencia abrirá el ciclo. Por segunda vez, el restaurante Atrio, de Toño Pérez y José Polo y con tres Estrellas Michelín, también formará parte de este ciclo el día 5 de agosto.

Además, González Byass presenta una renovada y variada oferta gastronómica para el verano de 2024, destacando dos restaurantes excepcionales situados en el corazón de las Bodegas Tío Pepe: El Huaso las noches del 2 y 9 de agosto, y el Restaurante Pedro Nolasco.

Junto a todo ello, un año más Tío Pepe ofrecerá la posibilidad de terminar la noche en 'The Village', visitar, pasear o cenar en las bodegas, o las esperadas Cenas de las Estrellas.

En 2022, Tío Pepe fue galardonado por la Junta de Andalucía en la categoría de Mejor trayectoria turística, reconocimiento que se suma a los ya recibido por Tío Pepe Festival galardonado en su trayectoria como Mejor Experiencia Enoturística 2016 con una mención especial concedida por ACEVIN, premio 'Best Wine Event 2015' organizado por la revista Drinks International y cuenta con el certificado 'Q de Calidad turística', otorgado por el Instituto para la Calidad Turística de España, por la apuesta decidida de calidad en el ejercicio de su actividad y en la prestación del servicio al cliente.

