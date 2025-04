La inmunoterapia podría aportar más curaciones en cáncer de pulmón en estadios iniciales

En cáncer de pulmón el gran desafío es poder diagnosticar la enfermedad en estadios iniciales cuando el tratamiento aún tiene finalidad curativa. Todo un reto si se tiene en cuenta que aun hoy sólo un 20% de los tumores se detectan de forma precoz. Mejorar ese porcentaje es clave dado que la última gran revolución terapéutica, la inmunoterapia, en investigación todavía en estos estadios precoces, podría ampliar la tasa de curaciones.



Desde hace años se sabe que el uso de anticuerpos monoclonales que ayudan al sistema inmune a identificar y atacar las células tumorales es una opción que mejora la situación de pacientes con la enfermedad avanzada. Ahora, nuevos datos avalan el beneficio de utilizarlo, por ejemplo, tras la cirugía cuando el cáncer aún no se ha diseminado, así como en neoadyuvancia, que ha demostrado datos prometedores cuando la inmunoterapia es administrada antes de la cirugía.



El cáncer de pulmón representa la primera causa de muerte por cáncer y es responsable, aproximadamente, de 1,8 millones de muertes al año en todo el mundo. La mayoría de personas diagnosticadas con cáncer de pulmón tiene más de 65 años y es más común entre los varones. De hecho, la edad media gira en torno a los 70 años. Fumar es la principal causa de este tumor, pero los no fumadores también enferman de cáncer de pulmón por lo que hacer una radiografía de los pacientes más comunes no es sencillo. La doctora Enriqueta Felip, jefa de sección del servicio de oncología médica y responsable de la unidad de tumores torácicos del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, añade, además, que, en sus consultas, “aproximadamente el 30% de los pacientes son ya mujeres, y este porcentaje sigue aumentando”.



Los médicos alertan de la necesidad de apostar por la investigación y financiar, entre otros, los programas de screening para frenar las alarmantes cifras de esta enfermedad. “Una detección precoz mediante tomografía computarizada (TC) de baja dosis ha demostrado reducir en un 20% la mortalidad específica por cáncer de pulmón”, explica la doctora Amelia Insa, oncóloga del Hospital Clínico Universitario de Valencia.

La supervivencia actual a cinco años se sitúa por debajo del 15%, pero podría superar el 80% si se lograra aumentar el diagnóstico en estadios iniciales. “Es fundamental el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón, cuando el tumor está en estadios iniciales, ya que esto conlleva unas mayores posibilidades de curación”, comenta la doctora Felip.



Aunque el screening podría evitar miles de muertes anuales, presenta aspectos algo controvertidos. Según Amelia Insa, su elevado coste, el sobrediagnóstico, posibles falsos positivos o la exposición a radiación pueden ser “el motivo por el que la mayoría de sistemas sanitarios no hayan financiado ni incorporado el screening de cáncer de pulmón a sus Sistemas de Salud”.

En cualquier caso, es imprescindible seguir trabajando para conseguir que la enfermedad pueda detectarse antes, cuando los tratamientos aún pueden aplicarse con finalidad curativa. Además, en el caso del cáncer de pulmón se han multiplicado los avances en lo que llevamos de siglo. Los expertos han ido poniendo cada vez más apellidos al tumor en función de mutaciones, sobreexpresiones o alteraciones que permiten personalizar los tratamientos, dotándolos de mayor eficacia y seguridad. El carcinoma pulmonar es un claro ejemplo de lo mucho que se ha avanzado en el conocimiento de la biología tumoral y en el desarrollo de terapias específicas. Como destaca Amelia Insa, del Hospital Clínico Universitario de Valencia, “todo esto nos ha llevado al reconocimiento de que el cáncer de pulmón no es una única enfermedad sino múltiples enfermedades subsidiaras de tratamientos diferentes, entre ellos el último en llegar, la inmunoterapia”.