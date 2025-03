«No seré consejero»

-¿Qué puesto le gustaría ocupar si volviera a tener responsabilidades en el Betis?

-Yo estoy aquí porque tengo una pasión que me tira mucho. Me gustaría poder estar aquí cada partido y cada entrenamiento. Yo si puedo apoyar, ayudar en algo, es en la parcela deportiva. Lo he dicho muchas veces cuando me han dicho que si quiero ser presidente. Fíjate, nada me haría más ilusión en mi vida que poder retirarme, después de muchos años en el fútbol, siendo presidente pero creo que no estoy capacitado para serlo. Ahí es donde yo puedo aportar por conocimiento y experiencia en el área deportiva. Y si alguien cree que puedo ser útil, ahí estaré. Si no, seguiré siendo igual de bético y vendré las veces que pueda. Y algún día iré al asiento de socio que tengo desde hace 25 años y aún no sé donde está. Y seguiré como bético, uno más.

-¿Se coordinaría con Cordón o su vuelta implicaría la salida del actual director deportivo?

-Ya dije que yo tengo respeto máximo a los profesionales que están en el Betis. Cordón se ha ganado el respeto y hay que tenérselo, aparte de que tiene un contrato firmado con la entidad y hay que tenerlo en cuenta. Es una cuestión de esperar los acontecimientos, ver lo que pasa y esperar y respetar a los profesionales. Y si los nuevos gestores creen en otra persona hablaríamos siempre desde el diálogo. El Betis tiene que tener su sello y marca. Unas cosas que me han comentado de futbolistas, de trabajadores, exjugadores que se han tenido que marchar porque han pensado los actuales gestores que no eran los más adecuados, pues hay que quedar bien con ellos. El Betis tiene que tratar bien al beticismo, porque es una parte muy importante y ser gestor no es solamente gestor económico, sino de los sentimientos béticos, que están un poco dejados de la mano.

-¿Falta Betis en el Betis?

-No es que sobre, como dicen algunos, y a mí esto me preocupa. Nunca sobra.

-¿Cuáles considera que son las medidas más urgentes que hay que tomar? ¿Qué falla en el equipo para que funcione?

-Desde dentro se vería mucho mejor. Yo me niego a responder, con todo el respeto, por no entrometerme demasiado en el trabajo que están haciendo los actuales profesionales tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores. No hablo de gestión directa de la cúpula, sino de los recursos humanos futbolísticos de los que dispone el entrenador y la dirección deportiva. Seguro que hacen lo mejor que pueden e intentan buscar esta normalidad, regularidad para que sea un equipo competitivo y que sea un equipo con esta mentalidad ganadora que ha mostrado en estos últimos partidos, que está en una línea más sólida y equilibrada y los resultados son favorables. Esto al beticismo le complace y le ayuda a ser un poquito más feliz. Pero algunas cosas que yo veo desde fuera no debo decirlas.

-¿Qué reclaman con lo de la proporcionalidad en el Consejo? ¿Estaría usted dispuesto a ser consejero?

-Dicho rápido y corto, no. Porque pienso que hay otras personas que están más preparadas para estar en el consejo. Si me dice que alguien va a estar en esta toma de decisiones en el área deportiva, no sé si Caro Ledesma, Paco Galera o Rafael Salas están más capacitados que yo, creo que no. Pero en cuanto a ser consejero, la respuesta es no.

-¿Si no está Lorenzo Serra Ferrer en el Betis el día 22, qué puede pensar el bético que le ha dado sus acciones para que usted vuelva?

-Está claro que lo más urgente que hay es darle las gracias a toda esta gente que piensa que yo puedo representar sus pocas, muchas acciones de una manera apasionada. De una manera muy digna. Sin duda que les debo respeto y agradecimiento, siempre he sido sincero en lo que he dicho. Me gustaría hablar con ellos individual y colectivamente para que este beticismo no se apague, que esta pasión esté presente y en este caso si tiene que estar representado por mí así lo voy a hacer.

-Puede darse el caso de que le apoyen más accionistas que acciones.

-Esto ya es un paso bastante importante a favor del Betis porque se siente arropado. Si no, da una sensación de que somos muy pasotas y tanto nos va una cosa como la otra. El club tiene vida y esta pluralidad tiene que ser bien vista. No tiene que ser tan penalizada y despreciada por una parte u otra. Es un error.

-Sus críticos dicen que usted no quiere ser consejero porque en ese puesto no se cobra.

-Yo no soy una persona de leyes, no domino las cuestiones que se tratan en un consejo de administración. Sí puedo aportar mi opinión al consejo sobre una decisión que se pueda tomar por el coste de la operación de un jugador o bien por la importancia que pueda representar en la plantilla o en la dirección técnica, el conocimiento que puedo tener yo de fútbol y la experiencia y las vivencias que he tenido en el Betis. Después, todo el tema del plan de negocios, marketing, economía, presupuestos..., yo no tengo el nivel que tiene un abogado o economista o empresario que pueda tener ya mucha más solidez en la toma de decisiones. En esta situación yo le diría a esta gente que por qué tengo que jugarme todo el prestigio y cariño que me tiene a mí la afición del Betis. Esto es el mayor premio económico que me puede tocar o corresponder. Esto es lo máximo. Esto sí que no se puede comprar por mucho dinero que tengas. Como yo tengo este inmenso honor y el placer de poder disfrutar del aprecio que continuamente me demuestra el aficionado bético, no voy a arriesgar esto estando con mi familia y mi conciencia tranquila por el apoyo que he podido tener en las tres etapas anteriores, a cual mejor. Es tan evidente esto que, en fin, me da un poco de vergüenza hablar de mí.

-Usted se gastó una cantidad importante en acciones.

-Yo le tengo respeto a todos, a los que piensan que Lorenzo no sirve para nada o para algo. En la primera etapa y la segunda jugamos por ganar un título, ganamos uno, tres finales, fuimos a la Champions, quedamos terceros en una temporada espectacular con el equipo menos goleado de la categoría y ahora somos el más goleado... Son tantos los pequeños premios que hemos podido aportar en esta rica historia, este largo camino del Betis de la mano del beticismo porque me vienen a la memoria tantos pequeños detalles que me emocionan... Es una situación fantástica que yo no tendría que jugarme. No es el dinero. Si el bético quiere estaremos, si no me iré a la grada, a la calle. Me es igual.