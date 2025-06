Sánchez se prepara para resistir, los autónomos tardan dos años en recuperar lo que cotizan de más, y 'La muerte en la sangre', el documental de ABC sobre la ataxia SCA7

Hoy en 'Las Noticias de ABC' te contamos que Pedro Sánchez se prepara para resistir el impacto de las informaciones sobre la presunta corrupción de su número 3, Santos Cerdán, a pesar de que en el Partido Socialista no se ve una salida al daño provocado por las revelaciones del informe de la UCO. Desde Moncloa quieren mantenerse firmes en su tesis de la resistencia, a la vez que confían en que la trama de corrupción que operó en el corazón del PSOE no salpique a nadie más. Porque saben que si la investigación termina destapando un caso de financiación irregular, no habría nada que hacer.

Además, también te contamos que los autónomos que cotizan por encima de lo que les corresponde a la Seguridad Social están comprobando que recuperar esa cuantía de más les cuesta casi dos años. Y te animamos a que veas 'La muerte en la sangre', el documental realizado por David del Río sobre la ataxia SCA7, una enfermedad neurodegenerativa con especial prevalencia en México, y que ha escalado sin parar en el árbol genealógico de la familia Romero Chicharro.

