Así se vive Halloween 2025 en los parques de atracciones más espectaculares

Quienes visiten Madrid estos días, han de hacer una parada en Parque de Atracciones de Madrid que ofrece la temporada de Halloween más larga y completa de su historia. Incluye un nuevo programa infantil con dos pasajes temáticos ('El Castillo Misterioso' y 'La ... Pirámide Maldita'), el espectáculo 'Nickelodeon Halloween Party' y encuentros con personajes.

Para los más atrevidos regresan los clásicos pasajes del terror, el show Scream, una zona de miedo ampliada y una 'Zombie Exit' como gran cierre de la jornada. Todo ello acompañado de más de 30 atracciones, decoración renovada, merchandising exclusivo y gastronomía temática.

2 Parque Warner Madrid

Otra parada obligatoria es Parque Warner Madrid que invita a todos los amantes del terror a disfrutar de la temporada más escalofriante hasta el 3 de noviembre. Más de 1000 calabazas, 6000 plantas de maíz y una tematización única transforman el lugar y crean una atmósfera única de temporada que se enriquece con desfiles, pasajes del terror, atracciones y espectáculos para toda la familia.

Quienes no lo conozcan, han de saber que el parque se divide en cinco grandes áreas temáticas: Hollywood Boulevard, Movie World Studios, DC Super Heroes World, el Old West Territory y Cartoon Village. Cuenta con tiendas, restaurantes tematizados y 34 atracciones, entre la que destaca 'Batman Gotham City Escape', la más nueva (inaugurada en 2023).

Además de disfrutar de todo ello, Parque Warner cuenta con una programación especial estos días que incluye pasajes siniestros, zonas de terror, espectáculos musicales y personajes tematizados, ofreciendo a los visitantes una experiencia sólo apta para los más atrevidos.

Entre las novedades, destaca una nueva escena en el pasaje 'The Conjuring', inspirada en la película 'The Conjuring: Last Rites', y el estreno del musical 'Drácula', protagonizado por un joven abogado inglés que viaja a la residencia del conde Drácula. Aquí, una atmósfera oscura y macabra es el escenario de una historia sobre el miedo, el peligro y el amor.

Las 'Halloween Scary Nights' regresan también cada viernes de octubre con la nueva zona de terror 'Cronohorror', la más grande del parque con más de 50 personajes. También se estrenan tres zonas adicionales: 'The Evil Party', 'Eternal Winterland' y 'Old West Invasion', además del show de fuego 'La Noche del Hechicero'.

3 Sendaviva

Hasta el domingo 9 de noviembre, Halloween transforma a Sendaviva (Navarra) en 11 espacios terroríficos y tres shows renovados pensados para toda la familia y también con guiños para los visitantes más atrevidos.

Con el personaje de Bitelchús como una de las novedades de este año, el parque ha actualizado tres de sus principales espectáculos vinculados a la época 'más miedosa' del año, volviendo también a celebrar el concurso para buscar a la familia más terrorífica, que tendrá como premio un bono familiar para la próxima temporada 2026.

Para el público familiar, uno de los grandes reclamos de este Halloween es 'La casa de Bitelchús', un espacio tan divertido como espeluznante alrededor de uno de los personajes más simbólicos de esta época del año. Por otro lado, la entrañable ´Vía Verde´ se convertirá en el 'Tren de la Bruja', inspirado en el cuento de Hansel y Gretel, mientras que 'El Bosquecillo' albergará a unos intrépidos vampiros guardianes de animales.

Para los más atrevidos el parque ofrece diferentes experiencias recomendadas para niños mayores de 8 años como 'La isla del Doctor Moreau', poblada de criaturas híbridas fruto de extraños experimentos; o 'Los niños del maíz', un laberinto donde misteriosas voces guían a quienes intentan escapar.

Por último, el Circo presentará una función de acrobacias en la que Blinko y Bobo deberán afrontar la presencia de fantasmas circenses, combinando momentos de tensión con toques de humor. La programación se completa con tres shows principales en los que las mascotas Palmivampira y VampiPiko protagonizarán varios espectáculos que culminan con una actuación final en el Pueblo Medieval donde brujos, esqueletos y fantasmas despedirán la jornada.

Además, este año se estrena el espectáculo de marionetas 'Anxo y la Calabaza', un relato fantástico con un mensaje positivo sobre la importancia de compartir.

4 Isla Mágica

Halloween, la fiesta más esperada del año en el parque temático, también se celebra en Isla Mágica (Sevilla) hasta el 9 de noviembre. Los visitantes que se acerquen al parque van a encontrarse una isla muy diferente a la que están acostumbrados. Y es que una nube de tinieblas sobrevuela el parque y sus habitantes son ahora, brujas, zombis y seres terroríficos.

El plato fuerte de la oferta son los pasajes del terror, una experiencia inmersiva en la que los visitantes vivirán el miedo en primera persona. En total hay cinco opciones para todos los públicos, con miedo en diferentes niveles de intensidad. Además, este año se estrenan dos nuevos pasajes: 'La Peste', ubicado en el Corral de Comedias, e 'Inferno: el Descenso de las Almas', en el Muelle de la Travesía.

Pero para pasar miedo con mayúsculas nada como adentrarse en la nueva 'scare zone', 'La Marca Negra', repleta de siniestros personajes y espectros que deambulan por el puerto de la Guarida de los Piratas buscando venganza.

Para los más pequeños de la casa, la Fuente de la Juventud se transforma en un espacio lleno de brujitas y vampiros, un Halloween más amable para que nadie se quede sin disfrutar de esta fiesta del miedo.

5 Terra Mítica

Hasta el 2 de noviembre, Terra Mítica (Benidorm) libera su lado oscuro. El parque temático de las civilizaciones clásicas del Mediterráneo cambia de cara y promete mucho miedo y diversión a sus visitantes en su campaña más esperada, con calabazas, esqueletos, fantasmas y otros seres del inframundo campando a sus anchas.

Bajo el lema 'Aterradora', el complejo de ocio de Benidorm ha preparado un repertorio de espectáculos que no dejarán impasible a nadie: la conquista de Cronos, que tendrá lugar en la plaza de Egipto como escenario del enfrentamiento entre el poderoso titán y la mismísima Cleopatra; 'Espartaco y la Reina de los Muertos', un show de gran formato que narra una nueva aventura del aclamado héroe en un mundo desconocido y misterioso; y 'Pesadillas de Egipto' pondrá el broche de oro a una jornada irrepetible.

El pasaje de aventuras Arde Troya también regresa en Halloween con mucha más acción mientras que los más pequeños contarán con una diversión terrorífica a su medida en el pasaje infantil 'El Misterio' de la piedra de los deseos.

Además, el 31 de octubre es la gran noche de Halloween. Los seis pasajes del terror que conforman el parque acapararán todo el protagonismo.

6 Nicolas Tobias Folsgaard Parque Tivoli

A solo dos minutos a pie de la Estación Central de Copenhague, el clásico Parque Tivoli da la bienvenida a turistas y nacionales. Fue fundado en 1843, por lo que es uno de los parques de atracciones más antiguos del mundo y un auténtico icono de Copenhague. No podía faltar en nuestra selección.

Cada año, por Halloween, se reinventa para ofrecer la mejor oferta a sus visitantes. Mientras que sus atracciones siguen girando, los Jardines de Tivoli se transforman en un mundo mágico de Halloween con colores otoñales, brujas mágicas y calabazas. Los visitantes tienen la opción, también, de entrar en las dos casas encantadas que ha preparado el parque, aunque se trata de experiencias no aptas para cardíacos ni niños.

Aún así, los más pequeños de la casa pueden disfrutar de toda la magia que inunda el lugar, que se llena de telarañas, espantapájaros y más de 20.000 calabazas. De hecho, las brujas del jardín han preparado un programa para ellos terroríficamente divertido.