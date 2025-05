De ruta turística por los principales festivales del país

Bilbao, Lugo, Aranda del Duero, Barcelona, Cartagena, Valladolid.... Son muchísimos los festivales que se van a suceder en los próximos meses con la llegada del buen tiempo. Y los hay para todos los gustos. Estas grandes citas musicales congregan a miles de personas, quienes tienen en su mano una oportunidad única: conocer la historia y el patrimonio de los lugares que los albergan.

1 imagen de archivo del Viña Rock ABC Viña Rock

Del 1 al 3 de mayo, Villarobledo (Albacete) alberga este festival de música alternativa, rock y hip-hop que este año celebra su 28º edición y contará con artistas como La Raíz, Lendakaris Muertos, Mägo de Oz o El Canijo de Jerez, entre otros.

Se trata, sin duda, de una cita en la que poder conocer, además, Villarobledo, cuya población se triplica durante el evento. Precisamente, consiguió la insignia de 'villa' después de que los vecinos de la zona prestasen su apoyo a los Reyes Católicos durante las turbulencias de la Guerra de Sucesión por la Corona de Castilla. En agradecimiento, les concedieron en 1476 el privilegio de Villa, que pasaría a llamarse Villa-Robledo de la Vega, denominación que subsistió hasta el siglo XVIII.

En los siglos XVI y XVII, los campos de Villarrobledo fueron grandes productores de trigo, cebada y otros granos. Fue también en esta época cuando se introdujo el cultivo de la viña, acompañado de extensos olivares y campos de azafrán. Y, alrededor de 1750, la industria tinajera comenzó a despuntar, siendo hoy una de sus principales características.

Quienes acudan al festival, no pueden perderse la Plaza Mayor, hogar del Ayuntamiento, y la Iglesia de San Blas, joya arquitectónica del siglo XVI, pues ambos son tesoros culturales declarados Bien de Interés Cultural; el Monasterio de la Purísima Concepción y San Bernardo, el primer convento que se creó en Villarrobledo en 1597; y el Centro de Interpretación de la Alfarería Tinajera para conocer cada una de las fases que intervienen en la elaboración de la tinaja.

2 Ambiente en el festival PRIMAVERA SOUND Primavera Sound y Sónar

Barcelona acoge del 4 al 8 de junio el Primavera Sound, un festival que se celebra en el Parc del Fòrum con con artistas punteros del momento como Alcalá Norte, Charli XCX, Judeline, Chappell Roan o Sabrina Carpenter. Poco después, del 12 al 14 de junio, desembarca el festival de la música digital y electrónica Sónar en la Fira Montjuïc (de día) y Fira Gran Via L'Hospitalet (de noche) con Nathy Peluso, Plastikman, Honey Dijon o Pa Salieu

Toca aprovechar, por tanto, para hacer una ruta turística de la ciudad y conocer los impresionantes mosaicos de Gaudí en el Park Güell, dar un paseo por Las Ramblas, conocer la Sagrada Familia, el Parc de Montjüic o las calles coloridas del Raval.

3 Concierto de Kiko Veneno en Sevilla en 2024 JUAN FLORES Dee Fest de Dílar

Dílar, en la Vega de Granada, acoge el IV Dee Fest el próximo 7 de junio a partir de las 17:00 horas en el Parque de la Ermita. Con la naturaleza y el medio ambiente como eje central, contará con Kiko Veneno y Derby Motoreta's Burrito Kachimba como cabezas de cartel.

El principal objetivo de este evento musical reside justamente en generar un espacio de disfrute en la naturaleza y potenciar el turismo rural y la economía local, a la vez que potenciar la conciencia en el entorno natural, según ha detallado la Diputación de Granada en una nota de prensa.

Quienes acudan a este evento, pueden aprovechar a conocer la zona haciendo la ruta por la Acequia Alta de Dílar. Se trata de un recorrido circular de 9 km muy sencillo en el podrás ver la cascada del río, con merenderos incluidos. El santuario de Nuestra Señora de las Nieves, la iglesia parroquial de Santa María de la Concepción o el castillo del primer marqués de Dílar son otros lugares que merecen una visita.

4 El Bilbao BBK Live en su edición anterior EFE / Luis Tejido BBK Bilbao Music Legends Fest

El BBK Bilbao Music Legends Fest se celebra los días 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena con propuestas como Blue Öyster Cult y The Dead Daisies, junto a referentes como Alan Parsons Live Project, Lita Ford, Samantha Fish, Eric Bibb, Errobi y Sex Museum.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Bilbao ha destacado que, de esta forma, el festival trae a Bilbao grandes nombres del rock, blues y soul internacional, con actuaciones exclusivas en España de bandas míticas.

Bilbao es, además, una ciudad que se puede visitar en un fin de semana sin problemas, puesto que las distancias no son grandes. Quienes acudan al festival, tienen que visitar el museo Guggenheim, el casco viejo de Bilbao, el Puente Bizkaia, Patrimonio de la Humanidad, o Irala, el barrio que sorprende con sus casas de colores.

5 El grupo Alcalá Norte actuará en Valladolid EFE/Anita de Chirico Conexión Valladolid

El festival Conexión Valladolid 2025 se celebrará los días 27, 28 y 29 de junio en la Antigua Hípica Militar con cuatro escenarios y contará con artistas como Melon Diesel, Albertucho, Alcalá Norte o Mala Rodríguez, entre otros. Se trata también de un evento sostenible y comprometido con el medio ambiente que apuesta por el turismo cultura y de calidad. Por ello, ofrece una zona de acampada, ubicada en el Pinar de Antequera.

El evento es una gran oportunidad para conocer de primera mano una ciudad que fue la capital de España entre 1601 y 1606, que gozó de una gran fama internacional y que por sus calles se pasearon autores como Góngora, Quevedo o Cervantes.

Imprescindible es visitar su Plaza Mayor, el corazón histórico de la ciudad; su catedral y la Iglesia de Santa María de la Antigua; la plaza de San Pablo o el parque Campo Grande.

6 Imagen de archivo del festival Rock Imperium FELIPE G. GALÁN/Ayuntamiento de Cartagena Festival Rock Imperium

El Festival Rock Imperium de Cartagena se celebrará del 26 al 29 de junio en el recinto situado en la Cuesta del Batel de la mano de artistas como internacionales como Scorpions, Till Lindemann, King Diamond, The Cult, Blind Guardian, In Flames, Stryper o Airbourne.

De esta manera, el público puede disfrutar también de la oferta cultural de la ciudad que cuenta con espacios de gran interés histórico y patrimonial. La Cuesta del Batel se encuentra junto a una muralla del siglo XVIII y a pocos metros del mar Mediterráneo. La ciudad cuenta con los museos más visitados de la Región de Murcia: el Teatro Romano, el Barrio del Foro Romano y el Augusteum, visitas imprescindibles para los asistentes al festival.

Los interesados también podrán conocer la historia contemporánea de la ciudad en museos como el Refugio de la Guerra Civil, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA) o el Museo Naval; pasear por el casco histórico y admirar edificios como el Palacio Consistorial o el Casino de la calle Mayor y conocer un sinfín de castillos y fortalezas militares, muestra del legado militar de Cartagena.

En Cala Cortina, además, se encuentra la playa urbana de Cartagena, un lugar de aguas cristalinas y baño tranquilo que se sitúa a una caminata del recinto del festival Rock Imperium.

7 Bob Dylan durante el concierto en 2012 en el Festival Internacional de Benicássim EFE/Domenech Castelló Festival Internacional de Benicàssim (FIB)

El FIB, Festival Internacional de Benicàssim, se celebra ininterrumpidamente desde 1995. Por él han pasado cientos de bandas, entre ellas, algunas de las más importantes de la historia de la música popular como Brian Wilson, Ray Davies, Love, Lou Reed o Bob Dylan.

La edición de este año se celebra del 17 al 19 de julio con artistas como The Black Keys, Thrity Seconds to Mars, Residente, Viva Suecia, Love of Lesbian, Siloé, Iván Ferreiro o Tom Meighan.

Aunque Benicàssim es una ciudad muy conocida por sus festivales, cuenta con una gran historia y un amplio patrimonio artístico: la Ruta de las villas, por ejemplo, te trasladará a la Belle Époque Benicense y al turismo señorial de finales del siglo XIX y principios del XX; la Torre de Sant Vicent, que se construyó entre 1597 y 1599, acabó con la despoblación de la villa debido a la inseguridad derivada de los ataques corsarios; el Museo Padres Carmelitas o el monasterio Desert de les Palmes, con unas increíbles vistas.

8 Lori Meyers actuará en Atlantic Fest Antonio L. Juarez Atlantic Fest

Lori Meyers, Los Planetas, Tito Ramírez y Grande Osso forman parte del Atlantic Fest, programado para los días 18, 19 y 20 de julio en la playa de la Concha, en el municipio pontevedrés de Villagarcía de Arosa.

Se trata de la ciudad costera más grande de la Ría de Arousa. El casco urbano, articulado entre las comunas de Carril y Vilaxoán, cuenta con numerosos parques y jardines que invitan al relax. Mientras, el paseo marítimo es el lugar ideal para pasear y contemplar la actividad del puerto. La calle del Cristo, donde se encuentran las casas de Juan García y del marqués de Aranda; la Plaza del Castro; los Jardines del Centenario; el Pazo de los marqueses de Vilagarcía (siglo XVI) o el mirador del Monte Xiabre son lugares imprescindibles.

9 Steve Aoki es uno de los DJ's que estará en el Arenal Sound Arenal Sound

La localidad de Burriana (Castellón) acoge una nueva edición del Arenal Sound del 30 de julio al 3 de agosto. Juan Magán, Melendi, Marlon, Steve Aoki, Malmö 040, Bad Gyal, Walls, Depol, Alvama Ice, La Fúmiga, Hey Kid, Despistaos, Nikone, Henry Méndez, Mafalda Cardenal, Paula Koops, Michenlo, Kiddo, The Whistlers, Disobey, Amygdala o Metrika, entre otros.

Burriana fue fundada en el siglo IX por los árabes pero el Rey Jaime I la conquistó el 16 de julio de 1233 en su afán por la conquista del reino de Valencia. Él encargó la construcción de la Basílica del Salvador, al que se le unió el Templat, un alto campanario construido a partir de 1363 con el objetivo de defender la ciudad.

Su Museo Arqueológico, el Templo y convento de San José de los Padres Carmelitas, el Convento de la Sagrada Familia de las Monjas Dominicas así como la playa Grau-Malvarrosa y la de L'Arenal componen parte de la oferta turística a conocer.

10 Imagen de archivo de Iván Ferreiro Ricardo Rubio / Europa Press Gata Sound

Artistas como Iván Ferreiro, Miss Caffeina, Divan Du Don, Grex, Chloe Bird, Niño Índigo, Éxtasis y Desleales, junto a los Dj's como Nes y Coolnenas, forman parte del primer festival de música indie 'Gata Sound', que se celebrará del 1 al 3 de agosto en las localidades cacereñas de Villamiel y Trevejo, enclavadas en la comarca de Sierra de Gata.

'Gata Sound' nace con la idea de que la música puede ser un vector cultural que conecte y fomente las relaciones entre entornos rurales y urbanos, además de una herramienta para dar a conocer la riqueza ambiental, cultural y gastronómica de Extremadura, por lo que también se han organizado rutas senderistas, talleres de yoga, observación de estrellas y actividades familiares.

Ambos pueblos comparten la riqueza natural del espacio, además de ser un perfecto reflejo del urbanismo y la arquitectura rural del oeste de Cáceres. Villamiel se convertirá en el centro neurálgico del festival, pudiendo acoger hasta a 2500 personas dentro de su plaza de toros. Habrá clases de yoga, un mercado sostenible, eventos familiares y rutas de senderismo para descubrir la zona.

Por otro lado, en Trevejo, se desarrollarán varios eventos de arte, sostenibilidad y gastronomía que complementarán la experiencia y permitirán mostrar el brillo de la zona a través de sus gentes, su artesanía y su comida.

11 Uno de los conciertos de Sonorama Iván Tomé Sonorama Ribera

Del 6 al 10 de agosto, en Aranda de Duero, sonarán Carlos Sadness, Nil Moliner, La La Love You, Cupido, Javiera Mena, Carolina Durante, Alizzz, Dorian o Sara Socas, entre otros, en el Sonorama Ribera. Se trata de otra de las grandes citas musicales de nuestro país. De hecho, ha sido nominado en la segunda edición de los Premios de la Academia de la Música de España, cuyo veredicto se conocerá en junio.

Acudir a esta cita conlleva conocer esta tierra del vino tinto, pues aquí se encuentra uno de los mayores conjuntos de bodegas subterráneas de la región.

En cuanto a su conjunto monumental, destaca la iglesia de Santa y la iglesia de San Juan Bautista. El Palacio de los Verdugo es una de las muestras de la arquitectura civil arandina, que se une a la Plaza Mayor y al puente medieval de las Tenerías sobre el río Bañuelos. En el Santuario de la Virgen de las Viñas está la imagen de la patrona de Aranda de Duero.

12 Dorian José Ramón Ladra Cooltural Fest 2025

El festival almeriense Cooltural Fest 2025, que se celebrará del 21 al 24 de agosto, estarán Sidonie, Maldita Nerea, Los Punsetes, Alizzz, Pol 3.14, Raule, Siloé, Lia Kali, Arena Polar, Hey Kid, Carmesí, Arrecío, Viva Suecia, Love of Lesbian, Dorian o Duncan Dhu, entre otros muchos artistas. Además, la cita coincide con el primer fin de semana de las fiestas patronales.

Tal y como recordó el concejal de Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, durante la Feria Internacional del Turismo (FITUR), celebrada en enero en Madrid, «además de los conciertos en el recinto principal (de abono), hay más de cuarenta horas de programación de entrada libre, integrada en la ciudad, con conciertos en espacios de interés turístico como nuestro Cable Inglés, en el caso de la fiesta de bienvenida, junto a la Faluca, y nuestro Paseo Marítimo en el caso de los conciertos diurnos del Escenario Playa y la fiesta de clausura, o del centro de la ciudad con los conciertos entre semana de la Ruta Gastromusical».

El Cable Inglés es uno de los lugares más emblemáticos de Almería. Está situado en la playa de las Almadrabillas, junto al muelle de levante y en la terminal de un ramal de la vía férrea, y se puede visitar. Una buena opción para descubrir una maestra de la arquitectura del hierro de inicios del siglo XX en la que se cargaban y descargaban los barcos. La Faluca Almariya, por su parte, es una réplica de un barco hispano-musulmán datado entre los siglos X y XIV.

Sin duda, una gran oportunidad para conocer una ciudad que fue fundada en el año 955 por los árabes y en la que sobresalen La Alcazaba, su catedral o su ruta cinematográfica, pues grandes filmes y series como 'Juego de Tronos' o 'Conan el Bárbaro' se han grabado en la ciudad.

13 Rozalén VALERIO MERINO Muwi La Rioja Music Fest

La organización de MUWI La Rioja Music Fest celebrará los días 29, 30 y 31 de agosto en el nuevo recinto MUWI Valbuena de Logroño. Una oportunidad única de disfrutar de los mejores directos nacionales, un maridaje perfecto entre música, vino y gastronomía.

El viernes 29 será el turno de Rozalén, León Benavente, Califato y Aiko el Grupo. Al día siguiente, sábado 30, se subirán al escenario de esta novena edición Carolina Durante, Hinds o Los Punsetes. Por último, el domingo más familiar llegará el 31 de agosto desde el mediodía con los directos de Los Bengala, Paipo, Jo & Swiss Knife, Pata Pun!!, Amadeus MUWI Band y Pin Pan Pum.

Logroño es una ciudad amigable con mucho que ofrecer en el ámbito cultural, ya seas aficionado a la historia, a las artes plásticas o visuales. Con un importante calendario de actividades diversas distribuidas a lo largo del año, nunca te quedarás sin planes para disfrutar.

Logroño es una ciudad con mucha historia y un gran patrimonio cultural entre cuyos principales monumentos históricos se encuentran la Concatedral de Santa María de la Redonda y la Iglesia de San Bartolomé. Es también de visita obligada el Museo de La Rioja, situado en el corazón del casco antiguo, o su famosa calle Laurel, donde se encuentra el Teatro Bretón.

14 Melendi Juan Pérez Caudal Fest

El Caudal Fest, uno de los festivales más destacados de la provincia de Lugo, tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos el fin de semana del 19 y 20 de septiembre con las actuaciones de Zahara, Vega, Melendi, Carolina Durante, Love of Lesbian, Dani Fernández o Duncan Dhu.

Se trata de una gran oportunidad con la que conocer una ciudad en la que su Muralla, Patrimonio de la Humanidad, refleja su gran pasado romano. Las termas, el Puente Romano, la Catedral y la Virgen de los Ojos Grandes, una preciosa talla medieval de piedra policromada, son lugares imprescindibles a conocer.