Descubre la ciudad española que alberga la tableta de chocolate más grande del mundo

¿Sabías que en España se encuentra la tableta de chocolate más grande del mundo? En una ciudad que combina historia, belleza natural, mar y vida cultural, se ha instalado —de forma permanente— esta impresionante creación, imprescindible para los amantes de este dulce y los viajes diferentes.

Es en Santander donde se localiza esta nueva casa del cacao. Pero no se trata de un lugar cualquiera, si no de un templo para los sentidos, la creatividad y la emoción. Monper Chocolate ha abierto sus puertas en la ciudad, en la icónica esquina entre la Calle Isabel II y Calderón de la Barca, con un proyecto tan innovador como delicioso: el Museo del Chocolate, una experiencia que promete dejar huella en grandes y pequeños.

«El museo por cuestiones de organización no está disponible hasta dentro de unos días, pues estamos ultimando la decoración», explica a ABC Borja Pérez, gerente de Monper Chocolate. «Ahora está abierta la tienda y la tableta de chocolate gigante», aclara.

Y es que la apertura consta de dos fases. La primera comenzó a principios del mes de junio con la inauguración del local que va más allá del tradicional establecimiento al que simplemente ir a comprar: es un taller vivo de experiencias donde cada visitante podrá convertirse en maestro chocolatero por un día y elaborar tabletas personalizadas.

Bombones de chocolate ABC

Aunque el museo aún no está abierto, sí se puede visitar la tableta de chocolate gigante que lo preside. «Todas las actividades de nuestras instalaciones son de pago: la entrada al museo, elaborar tu propio chocolate, catas, eventos, etc. Y nosotros queríamos hacer algo gratuito o que la gente que viniese a nuestras instalaciones se llevase algún recuerdo, como podría ser una foto con algo muy llamativo. Así es como pensamos en hacer una tableta de chocolate gigante», relata Pérez. «Pero claro -puntualiza-, si la hacíamos de verdad, con el paso del tiempo podría deteriorarse y no estar siempre disponible. Entonces decidimos hacer una escultura permanente», que tiene unas dimensiones de 6,25 metros de largo por 3,50 metros de alto.

El responsable recuerda que todo turista que visita Santander no duda en aprovechar las actividades gratuitas de las que dispone la ciudad: visitar la Península de la Magdalena, caminar por el Paseo Pereda, ver la catedral, hacerte unas fotos desde la azotea del Centro Botín... «y justo al lado, una foto con la tableta de chocolate gigante de Monper».

En la tienda no sólo se puede comprar, si no también hacer tabletas de chocolate personalizadas o catas ABC

El museo será un recorrido inmersivo para conocer a fondo el mundo del cacao: descubrir cómo se elaboraba el chocolate en la antigüedad y cómo se produce hoy en día. Además, contará con un espacio único, 'la pecera', una gran cristalera desde la que observar el proceso real de elaboración. También se explorará la historia, los orígenes, las variedades y procedencias del cacao, en un entorno interactivo e inspirador.