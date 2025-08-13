Suscribete a
La Batalla de las Flores de Laredo: el desfile majestuoso de millón y medio de dalias, margaritas y clavelón

El municipio cántabro de Laredo se convierte en agosto en capital mundial de la flor con esta celebración que marca su Semana Grande

La carroza 'Una y mil veces' fue la ganadora el pasado año
La carroza 'Una y mil veces' fue la ganadora el pasado año Ayuntamiento de Laredo
Ana I. Martínez

Ana I. Martínez

Madrid

La artesanía y la majestuosidad definen a la Batalla de las Flores de Laredo (Cantabria). El arte, la belleza y la tradición se dan cita en esta Fiesta de Interés Turístico Nacional que data de 1908 y que no sería posible sin ... sus carrocistas, es decir, las personas que trabajan muy duro durante casi un año entero en el diseño y creación de una carroza cuya contemplación deja boquiabiertos tanto a turistas como a vecinos.

