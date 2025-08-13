La Batalla de las Flores de Laredo: el desfile majestuoso de millón y medio de dalias, margaritas y clavelón

La artesanía y la majestuosidad definen a la Batalla de las Flores de Laredo (Cantabria). El arte, la belleza y la tradición se dan cita en esta Fiesta de Interés Turístico Nacional que data de 1908 y que no sería posible sin ... sus carrocistas, es decir, las personas que trabajan muy duro durante casi un año entero en el diseño y creación de una carroza cuya contemplación deja boquiabiertos tanto a turistas como a vecinos.

La 114ª edición de la batalla, el acto más esperado dentro de la Semana Grande del municipio que se celebra del 25 al 31 de agosto, es en realidad la fiesta del millón y medio de flores. La Alameda Miramar congrega cada último viernes de agosto a miles de espectadores para presenciar un espectáculo único: las flores –dalias, margaritas y clavelón, principalmente–, colocadas con tal destreza y mimo que dan como resultado carrozas asombrosas realizadas en armazón de hierro, madera y corteza de corcho pero vestidas con la belleza de la flor. Cada carruaje es único. De ahí, que cada una 'batalle' con su desfile y presencia por ser la mejor.

Un día para recordar

El viernes 29 a las 17:30 h. se inicia la batalla. Miles de personas abarrotan las gradas, aceras o cualquier otro lugar que les permita disfrutar de una exhibición única por su vistosidad, elegancia y distinción. Las carrozas, las peñas y los grupos musicales y folclóricos comienzan a desfilar por el circuito de la Alameda Miramar. Tienen que dar tres vueltas, pero al finalizar la segunda, el jurado emite su veredicto a la presidencia, otorgando los premios a los participantes, quienes mostrarán su trofeo al público durante la última vuelta 'de honor'.

Este año, participan 11 carrozas realizadas por 6 grupos carrocistas. Junto a ellos estará Lydia Valentín, campeona olímpica, mundial y europea de halterofilia, pues ha sido nombrada carrocista mayor en reconocimiento no solo a su brillante carrera deportiva, sino también por encarnar valores compartidos con los participantes como el esfuerzo, la constancia y la pasión por lo que uno hace. Además, el ayuntamiento de Laredo ha distinguido a Luis Arrebola Muñoz como carrocista veterano por su contribución histórica a la fiesta. Hace justo 60 años ganó con su carroza 'La Reina de la Fiesta'. Pero este no ha sido su único hito: en 1966, su creación 'Heroína', que logró el tercer premio, marcó un antes y un después en la celebración pues fue la primera carroza en lanzar confeti desde un cañón.

'Jaque Mate' obtuvo el segundo puesto del concurso en 2024 Ayuntamiento de Laredo

Para disfrutar de este espectáculo, las flores se siembran en los campos de Laredo y sus alrededores en distintas variedades cromáticas. Cuando florecen, ofrecen una sinfonía de colores y aromas propios de la que es considerada, a finales de agosto, como la capital mundial de la flor. Su corte en los tres días previos al gran desfile garantizan su óptima frescura aunque ello suponga trabajar a contrarreloj: los participantes arman sus carrozas en una labor de precisión milimétrica que culmina en la Noche Mágica o Noche de la Flor. Son las horas anteriores al gran desfile del viernes y todo visitante puede ver cómo, con nervios y alegría, preparan sus creaciones y ultiman los detalles. Pegan mano a mano cada flor o pétalo. Un momento íntimo, emocionante y lleno de expectación. El ayuntamiento de Laredo, de hecho, ofrece gratuitamente un servicio de tren turístico que hace la ruta por las diferentes ubicaciones de las carrozas durante la tarde y noche del jueves 28.

Quienes no puedan presenciar la batalla ni ver cómo se han preparado, no tienen de qué preocuparse ya que las carrozas quedan expuestas hasta el domingo 31 en el parking del juzgado.

Música

La Semana Grande de Laredo se compone de siete días y, aunque gira en torno a la Batalla de Flores, los turistas y locales tienen muchas cosas más para disfrutar. El municipio contará con las actuaciones de artistas como Rosario Flores (lunes 25); Locomía y Malena Gracia (miércoles 27); Café Quijano (viernes 29) o Soraya Arnelas (sábado 30), entre otros.