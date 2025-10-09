Las azoteas de Madrid también son para el otoño y estas cinco terrazas dan buena fe de ello

Con un otoño bastante generoso en lo que a temperaturas se refiere, disfrutar un poco más de los exteriores es casi una obligación. Más allá de perderse por las calles de Madrid o acercarse a la sierra para conectar con la naturaleza, los rooftops ... de la capital siguen siendo una apuesta segura para acabar el día relajado y con una sonrisa compartiendo una velada informal con amigos. La ciudad cuenta con numerosas azoteas abiertas al público, la mayoría de ellas de hoteles, que hacen suya la frase de 'Madrid al cielo' y regalan unas bonitas vistas a los edificios más icónicos del skyline madrileño. Estas son algunas de esas terrazas que no hay que perderse tampoco en esta estación.

1 Imagen el rooftop del hotel H10 Tribeca el cielo de la castellana El Cielo de la Castellana

Ubicado en pleno distrito financiero, en el número 5 de la calle Pedro Teixeira, se encuentra el hotel H10 Tribeca, un alojamiento con un interiorismo de inspiración neoyorkina obra de Lázaro Rosa-Violán. Ubicada en la 12ª planta del edificio está su nueva terraza a la que han bautizado como El Cielo de la Castellana, un espacio que está llamado a convertirse en uno de los mejores afterworks de la zona. Con vistas al Bernabéu, la sierra madrileña y las Torres Kio, este rooftop dispone de una zona de día para disfrutar de su plunge pool acristalada, y un área de restauración perfecta para disfrutar de uno de sus cócteles y de su propuesta gastronómica, la cual aprovecha los productos locales para ofrecer platos con un enfoque contemporáneo y lleno de sabor.

Además, cada mes presentan nuevas creaciones originales, así como una degustación en cinco tiempos a la que han bautizado como 'Un paseo por el Cielo de la Castellana', opción en formato finger food que ofrece un recorrido relajado y sensorial por sabores que van desde recetas más tradicionales hasta toques de otras cocinas del mundo. El precio es de 70 euros para dos personas más 20 euros por persona si se desea maridaje.

2 Cenas en la azote Haroma del Relais & Château Heritage Madrid Hotel m.yllera Haroma

En la 7ª planta del lujoso Relais & Château Heritage Madrid Hotel los martes y jueves tienen un sabor flamenco y un aire festivo gracias a su plan de 'las noches de guitarra española', una cita imprescindible entre la alta gastronomía y la música en directo que tiene lugar en el corazón del barrio de Salamanca. La azotea Haroma, donde tradición y vanguardia se encuentran entre faroles y vegetación mediterránea, acoge estos espectáculos únicos que evocan desde los ecos del flamenco, hasta los matices más contemporáneos de nuestro patrimonio musical, rinden homenaje a grandes nombres como Albéniz, Falla o Paco de Lucía y dan la oportunidad también a jóvenes talentos de mostrar su arte.

En esta terraza de inspiración afrancesada se puede degustar también una exquisita carta que firma el reputado chef Mario Sandoval en un recetario perfecto para compartir y saborear sin prisas que, por supuesto, incluye producto de temporada y proximidad presentados en platos que combinan creatividad, equilibrio y respeto por el origen. Risotto meloso de calabaza, ravioli de crustáceo con salsa de champán u ostras con jalapeños son algunos de los bocados a degustar.

3 Imagen de la food truck de la azotea The Mint Roof vincci hoteles The Mint Roof

Con un ambiente relajado y acogedor, la terraza del hotel Vincci The Mint 4* es una de las más preferidas del centro de la ciudad. Ubicado en el número 10 de la Gran Vía, la azotea The Mint Roof muestra una decoración fresca con toques de madera y textiles de colorines que por un momento te transportan a una tarde de verano y a un chiringuito de playa. Presidida por una icónica food truck, su propuesta gastronómica está centrada en las hamburguesas con una carta en la que conviven opciones para todos los paladares, como la vegetal de garbanzo con crema de maní o la de wagyu con bacon, cheddar y mermelada de pepinillo y otros platos para un picoteo informal. Para brindar con amigos son sus cócteles entre los que no faltan los clásicos como el negroni o el mojito elevados a la máxima potencia. Sus vistas a los tejados de esta mítica calle es otro de sus grandes atractivos.

4 Vistas de la terraza de Gran Vía El.la Sky Bar el.la sky bar El.la Sky Bar

Si bien la Gran Vía cuenta con mil y una opciones para escalar a los tejados madrileños y disfrutar de las vistas, el El.la Sky Bar cuenta con un añadido, estar ubicado frente al emblemático edificio de Schweppes. Escondido en el número 44 tras un pequeño cartel y una subida en ascensor hasta la décima planta, este rooftop ofrece panorámicas increíbles a la plaza de Callao, la catedral de la Almudena y a otros edificios destacados. Los jueves y domingos de 20 a 00.00 horas y los viernes y sábados hasta la 1.00 se puede disfrutar de Dj Sessions y del mejor ambiente de la ciudad. Además de probar uno de sus famosos cócteles como el Ella's dream, con Saint Germain, vodka Eristoff, zumo de piña y hierbabuena, se puede picar algo de su pequeña carta de platos ligeros o, si se desea una comida más contundente, se puede entrar al restaurante interior acristalado con el que cuenta.

5 Imagen del Sky Lounge, la terraza del hotel Barceló Imagine m.yllera Sky Lounge

La azotea del hotel Barceló Imagine, ubicado en el número 32 de la calle Agustín de Foxá, es un punto de encuentro imprescindible de los amantes de la música y del tardeo, un oasis en medio de la ciudad cuyo hilo conductor es precisamente la pasión por este arte. Tanto es así que la carta de cócteles del Sky Lounge está inspirada en referentes musicales del pop, el rock y el jazz, entre otros géneros. Y mientras se degusta, por ejemplo, un Moscow Mule que, con vodka, zumo de lima y ginger beer, se inspira en el grupo Muse se puede escuchar música en directo, las mejores sesiones Dj para cerrar con mejor sabor de boca un día duro de trabajo. Con vistas a Plaza Castilla, este espacio escoge también algunos eventos, como es el caso del Imagine Music Fest que presenta en su quinta edición a dos referentes del pop indie español: Sr. Chinarro el 17 de octubre y a Amatria el 21 de noviembre.