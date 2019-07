Por qué Segovia es la mejor ciudad de España para volar en globo Es la ciudad española donde se registran más vuelos anuales en globo. Del 19 al 21 de julio, se celebra allí el II Festival Accesible de Globos Aerostáticos

Claudia González @abcviajar Actualizado: 18/07/2019 16:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Segovia es la ciudad de España con más vuelos anuales en globo y uno de los mejores destinos del mundo para la práctica de esta modalidad de vuelo. Según las empresas del sector, entre 10.000 y 12.000 viajeros sobrevuelan la ciudad en globo cada año. El fin de semana del 19 al 21 de julio ese hecho se hará notar aún más con motivo del II Festival Accesible de globos, organizado por la empresa Siempre en las Nubes en colaboración con el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Castilla y León.

¿Por qué Segovia? Para aclarar esta duda nos ponemos en contacto con una de las tantas empresas dedicadas al paseo en globo, Globos Boreal, cuyos orígenes se remontan al año 1982 siendo la primera empresa autorizada en España por Aviación Civil para realizar vuelos en globo con pasajeros.

Aunque vuelen por otros lugares, Segovia siempre encabeza sus preferencias por su condiciones meteológicas. Este aspecto es clave para volar, y -aseguran- las condiciones de vuelo en la ciudad son más propicias que en otros lugares. La superficie de los globos es muy sensible a vientos fuertes o racheados. En esta situación se hace extremadamente díficil el montaje para el despegue, aunque, una vez dentro no importa lo fuerte que sople el viento. La lluvia y la niebla también inciden; la lluvia durante el horario previsto para el vuelo, la previa o la que pueda producirse en las zonas y horas cercanas afecta a las condiciones del vuelo. La niebla puede limitar la visibilidad del piloto. Segovia tiene unas óptimas condiciones de vuelo porque las predicciones meteorológicas suelen ser bastante fiables, no suele haber demasiada niebla y el viento no suele ser violento.

Un segundo aspecto que también incide es que la zona de despegue está situada próxima a la ciudad, lo que hace posible sobrevolar el casco histórico y los paisajes de la Sierra de Guadarrama. Todo esto convierte Segovia en un destino muy atractivo para las 12.000 personas que la sobrevuelan cada año.

Esta empresa cuenta con una escuela de pilotos de globo aerostático. Se trata de pilotos profesionales con experiencia en algunos de los lugares más famosos de paseos en globos como Capadocia (Turquía), Bagán (Myanmar) y Canadá.

El primer piloto de esta empresa es Javier Tarno, representante español en campeonatos europeos y mundiales de Aerostación desde el año 1984. Además, ha sido 6 veces campeón de España en esta modalidad y tiene más de 4.000 horas de vuelo.

Como curiosidad mencionaremos que el primer vuelo con fines mitilares del que se tiene noticia en la historia de España se realizó en Segovia. Fue de la mano del químico y farmacéutico fránces Joseph Louis Proust, quien se encargó de la enseñanza de química en el Real Colegio de Artillería de Alcázar de Segovia.

Fue aquí donde Proust pusó en juego su experiencia en la construcción y manejo de globos aerostáticos para realizar los primeos vuelos con fines militares, en El Escorial y en presencia de Carlos IV y el conde de Aranda tuvo lugar un reconocimiento aéreo con la finalidad de obtener información relativa a las defensas de una plaza o al dispositivo de ataque a una plaza sitiada. En esta exhibición ascendieron el propio Proust, tres oficiales y dos cadetes de la Artillería de Segovia. No sería hasta casi un siglo después cuando se constituyese el Servicio de Aerostación del ejército.

2º Festival Accesible de globos de Segovia

Aparte de los vuelos de ocio también surcarán el cielo durante estos días vuelos de competición, que contará con hasta cinco sesiones en tres jornadas. Aparte, habrá actividades paralelas como una exhibición de paramotores, un concurso de fotografía, una exposición o un night flow, un espectáculo de sonido la noche del 20 de julio con globos cautivos, anclados al suelo, que se moverán al compás de la música. Y antes de esto, los visitantes podrán compartir con los participantes una barbacoa en la zona de Las Lastras, como ya ocurrió el año pasado.

Por otro lado, la exposición ya se puede visitar en la casa de Andrés Laguna, hasta el 31 de julio. Los interesados disfrutaran de fotos de Segovia vistas desde las alturas o fotos de los propios globos sobrevolando diferentes lugares de la ciudad. La entrada es libre.

Además, quienes estén interesados podrán participar en un concurso de fotografía con el mismo propósito que la exposición. La persona que resulte ganadora disfrutará de un paseo en globo y se hará una selección con las fotos presentadas para la exposición del año que viene.

Una novedad de este año son las visitas al «globo solidario». Se ofrecerá la posibilidad de entrar en uno para verlo y hacerse fotos a cambio de un pequeño donativo que se destinará a alguna ONG. El globo se encontrará en la iglesia San Millán (18.00 h), en el enlosado de la Catedral(11:00h) y en el campo de despegue(21.30 h) el viernes, sábado y domingo respectivamente.