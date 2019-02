Nueva York: la ciudad de lo inverosímil

Si hay algo que ha demostrado el cine es que en Nueva York puede pasar de todo. Hasta lo menos sospechado. Desde ser el epicentro del apocalipsis del mundo, ser atacada por extraterrestres, ver cómo un gorila trepa sus rascacielos hasta ver correr fantasmas por sus calles, como ocurre en «Los Cazafantasmas» (1984). Si hay un parque de bomberos que es famoso en el mundo es el del número 14 de North Moor Street. De ahí no sale el «ectomóvil» ni se escucha la marchosa canción de Ray Parker ni, mucho menos, se puede ver al atrevido fantasma pegajoso Slimer, pero los fans lo visitan para sentir la magia de una película que marcó un hito. Y si es de magia y encanto, sin duda, es la que transmite «Desayuno con diamantes» (1961), galardonada con dos Óscar. Miles de personas sueñan con ser Audrey Hepburn esperando a su George Peppard frente a Tiffany & Co. en la Quinta Avenida. Y si es por lugares diferentes para citas, no puede faltar la New York Public Library, donde Holly y Paul tuvieron un par de encuentros fuera de lo común. Pero el recorrido de esta ciudad debe ser sí o sí, por lo menos una vez, en un «cab», esos coches amarillos protagonistas de «Taxi Driver» (1976). La idea es que no sigas el ejemplo de Robert De Niro -quien se adentró en el lado turbio de la ciudad de la mano de Martin Scorsese- y vivas la ciudad desde una perspectiva alegre y cultural.