Las mejores azoteas y terrazas para pasar el verano en Madrid Te descubrimos los mejores lugares para que puedas cenar, tomar una copa o ver el atardecer durante el verano

Claudia González @abcviajar Actualizado: 09/08/2019 07:38h

El verano avanza en toda España, y también en Madrid. Hay quien gusta de estos días sin atascos y con noches largas en las terrazas. En los últimos años se han puesto de moda las azoteas, y casi no hay edificio en el centro que no tenga una abierta al público. Para pasar estos días calurosos, si no puedes o no quieres organizar un viaje, te recomendamos 20 azoteas y terrazas en las que relajarte, tomar cócteles o quizás ver la puesta de sol.