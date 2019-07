El mejor parque acuático del mundo está en España (y van seis años seguidos) El tinerfeño Siam Park vuelve a ser el gran triunfador de los premios Travellers’ Choice de TripAdvisor

El tinerfeño Siam Park ha sido reconocido por sexto año consecutivo como el mejor parque acuático del mundo. La experiencia de gravedad 0 en su famoso Dragón y la adenalina de su tobogán de 28 metros lo convierten, una vez más, en el favorito de los usuarios a nivel global. Por su parte, el Universal’s Island of Adventure, situado en Orlando (Florida), ha sido seleccionado como el mejor parque de atracciones.

Un total de 10 parques temáticos españoles han sido premiados en en esta convocatoria anual de TripAdvisor, que se basa en las opiniones de sus usuarios en todo el mundo. Aquapark Flamingo, situado en la localidad alicantina de Torrevieja, también ha conseguido entrar en la lista de mejores parques acuáticos de Europa, en la que ocupa el puesto 25.

Por comunidades autónomas, es Cataluña la región con más parques galadonados: Pp’s Park (Platja d’Aro, Gerona), que ocupa el 4º puesto; Aquabrava (Roses, Gerona), el 6º; y PortAventura Aquatic Park (Salou, Tarragona), el 10º.

Andalucía, por su parte, cuenta con Sould Park (Fuengirola, Málaga), que se sitúa como el segundo mejor parque temático de España. El parque acuático Aquavelis (Torre del Mar, Málaga) es el 9º.

Dos son los galardonados en Comunidad Valenciana: en 3ª posición se coloca Aquapark Flamingo (Torrevieja, Alicante) y, en 7ª, Aquarama (Benicassim, Castellón).

Splash (San Lluís, Menorca), en 5ª posición, y Katmandu Park (Magaluf, Mallorca), en 8ª, son los parques de Baleares que han conseguido entrar en el listado nacional.

Los 10 mejores parque de atracciones y acuáticos de España

Siam Park, Tenerife. Su ola artificial de tres metros, reconocida como la más grande del mundo, y unos diseños únicos convierten a Siam Park en el mejor parque acuático por sexto año.

Sould Park, Málaga. Sould Park ofrece atracciones infantiles y un ocio asegurado para toda la familia. Escala dos posiciones respecto al ranking de 2018, cuando ocupó el cuarto lugar.

Aquapark Flamingo, Alicante. Lugar perfecto para disfrutar de un día de sol y baño, además de unos estupendos toboganes acuáticos.

Pp’s Park, Gerona. Camas elásticas, montañas rusas, atracciones acuáticas… Siete mil metros cuadrados de diversión para toda la familia.

Splash, Menorca. Situado en el municipio menorquino de San Lluís, mantiene la posición del año pasado.

Aquabrava, Gerona. Este parque acuático de Roses permite pasar un día refrescante gracias a sus emocionantes atracciones.

Aquarama, Castellón. Sus famosos gofres son perfectos para reponer fuerzas después de montar en sus atracciones acuáticas.

Katmandu Park, Mallorca. Parque perfecto para todas las edades, gracias a sus atracciones y entretenimiento interactivo.

Parque Acuático Aquavelis, Málaga. El Kamikaze, con 80 metros de bajada, es su atracción estrella. Además, cuenta con un arcade de realidad virtual VRF.

PortAventura Caribe Aquatic Park, Tarragona. Rafting y vertiginosos toboganes repartidos en más de 50.000 metros cuadrados son los platos fuertes de este parque acuático.

Los mejores parques de atracciones del mundo

1. Universal's Islands of Adventure – Orlando, Florida. 2. Magic Kingdom – Orlando, Florida. 3. Universal Studios Florida – Orlando, Florida. 4. Disney's Animal Kingdom – Orlando, Florida. 5. Le Puy du Fou – Les Epesses, Francia. 6. Universal Studios Hollywood – Los Angeles, California. 7. Tivoli Gardens – Copenhagen, Dinamarca. 8. Europa-Park – Baden-Wurttemberg, Alemania. 9. The Island in Pigeon Forge – Pigeon Forge, Tennessee. 10. SeaWorld – Orlando, Florida.

Los mejores parques acuáticos del mundo

1. Siam Park – Tenerife, España. 2. Atlantis Aquaventure Waterpark – Dubái, Emiratos Árabes Unidos. 3. Wetside Water Park – Hervey Bay, Australia. 4. Eco Parque Arraial d'Ajuda – Arraial d'Ajuda, Brasil. 5. Disney's Typhoon Lagoon Water Park – Orlando, Florida. 6. Beach Park – Aquiraz, Brasil. 7. Thermas dos Laranjais – Olimpia, Brasil. 8. Wild Wadi Waterpark – Dubái, Emiratos Árabes Unidos. 9. Disney's Blizzard Beach Water Park – Orlando, Florida. 10. Ramayana Water Park – Pattaya, Tailandia

Los mejores parques de atracciones de Europa

1. Le Puy du Fou – Les Epesses, Francia. 2. Tivoli Gardens – Dinamarca. 3. Europa-Park – Alemania. 4. Disneyland Paris – Francia. 5. Leolandia – Italia. 6. Efteling – Países Bajos. 7. Walt Disney Studios Park – Francia. 8. Paultons Park – Reino Unido. 9. Parc Asterix – Francia. 10. The Milky Way Adventure Park – Reino Unido.

Los mejores parques acuáticos de Europa

1. Siam Park – Tenerife, España. 2. Water Park – Grecia. 3. AcquaPark Odissea 2000 – Italia. 4. Aqua Dome – Irlanda. 5. Palatinus Strand – Hungría. 6. Therme Bucuresti – Rumanía. 7. Druskininkai Aquapark – Lituania. 8. Aquapark Aquamania – Bulgaria. 9. Aqua Fantasy Aquapark – Turquía. 10. Aquashow Park - Portugal.