Tres bares españoles elegidos entre los 25 mejores del mundo The World's 50 Best Bars, el ranking más importante del planeta, seleccionó como mejor bar al neoyorquino Dante

Cuidados cócteles, sofisticada decoración y gusto exquisito han sido los ingredientes principales que han conseguido que tres coctelerías españolas se codeen con las más prestigiosas de Nueva York, Londres o Tokio. Salmon Guru, en Madrid, Paradiso y Dr. Stravinsky, ambas en Barcelona, han sabido ganarse a un selecto público y formar parte, las dos primeras por segundo año, de la lista de los «50 Mejores bares del Mundo», un ranking anual en el que participan más de 500 expertos de todo el mundo y que se ha convertido en estos once años en un referente internacional. Salmon Guru en Madrid sube veintiocho puestos hasta colocarse en el número 19 mientras que Paradiso, en Barcelona escala diecisiete hasta el número 20 de la clasificación. La gran sorpresa ha sido el bar Dr. Stravinsky, también en la Ciudad Condal, que ha conseguido el puesto 25.

En lo alto de la lista se sitúa Dante, un bar-restaurante de Nueva York abierto todo el día en el que sus nuevos propietarios supieron reconvertir el centenario local conservando sus raíces como café italiano pero ofreciendo una amplia variedad de cócteles y saludables aperitivos y comida italiana.El segundo lugar figura Connaught Bar, en Londres seguido de Florería Atlántico de Buenos Aires.

Salmon Guru, en Madrid

Cuando se inauguró en 2016, Salmon Guru enseñó que había vida más allá del Gin Fizz con bebidas imaginativas y extravagantes adaptadas a un elegante y peculiar bar: un espacio dividido en tres áreas distintas, que abarca desde la gama tropical de los años 50 hasta el salón de cómic y el Shanghai. Sobre Diego Cabrera, la organización de los premios aseguran que es «con mucho el barman más importante de España de la última década» que junto a su equipo trabaja para conseguir nuevos sabores como los que se trajo de su viaje a la Amazonia.Calle Echegaray 21, 28014 Madrid

Paraiso, Barcelona

En palabras de «50 Best Bar», « Paradiso de Barcelona no es un bar, es un espectáculo de Broadway». Esta coctelería, escondida tras la puerta de un congelador de una tienda de pastrami (es un bar clandestino), es un lugar donde divertirse. De la mano de Giacomo Giannotti el menú está lleno de bebidas visualmente llamativas que requieren técnicas modernistas. Desde cócteles que cambian de color a los que lo hacen de dulce a amargo pasando por los que se «guillotinan» en la misma copa. Un lugar donde dejarse llevar y disfrutar de un agradable ambiente. Carrer de Rera Palau 4, 08003 Barcelona

Dr. Stravinsky, Barcelona

En el barcelonés barrio de El Born, en un laberinto de callejuelas en torno al mercado y a la basílica de Santa María del Mar se encuentra una coctelería, que en dos años ha cosechados grandes éxitos tanto de público como de crítica. La última gran alegría ha sido entrar en la lista de este ranking en el puesto 25 de entre los mejores bares del mundo. Las llamativas puertas rojas del Dr. Stravinsky. abren paso a un mundo donde las botellas son sustituidas por frascos donde Antonio Naranjo hace magia convirtiendo los líquidos en cócteles que, junto a la decoración han conquistado al público. Carrer dels Mirallers, 5, 08003 Barcelona

Lista completa del 1 al 50

1. DANTE, Nueva York. 2. CONNAUGHT BAR, Londrs. 3. FLORERÍA ATLANTICO, Buenos Aires. 4. THE NOMAD, Nueva York. 5. AMERICAN BAR, Londres. 6. THE CLUMSIES, Atenas. 7. ATTABOY, Nueva York. 8. ATLAS, Singapur. 9. THE OLD MAN, Hong Kong. 10. LICORERIA LIMANTOUR, Ciudad de México.

11. MANHATTAN, Singapur. 12. NATIVE, Singapur. 13. CARNAVAL, Lima. 14. KATANA KITTEN, Nueva York. 15. GUILHOTINA, Sao Paulo. 16. THREE SHEETS, Londres. 17. HIMKOK, Oslo. 18. HIGH FIVE, Tokio.

19 SALMON GURU, MADRID

20 PARADISO, BARCELONA

21. INDULGE EXPERIMENTAL BISTRO, Taipei. 22. THE DEAD RABBIT, Nueva York. 23. COUPETTE, Londres. 24. THE SG CLUB, Tokio.

25 DR. STRAVINSKY, BARCELONA

26. EMPLOYEES ONLY, Nueva York. 27. EL COPITAS, San Petersburgo. 28. SCOUT, Londres. 29. JIGGER & PONY, Singapur. 30. OPERATION DAGGER, Singapur. 31. BABA AU RUM, Atenas. 32. LA FACTORIA, San Juan. 33. PRESIDENTE, Buenos Aires. 34. SCHUMANN'S, Múnich. 35. SPEAK LOW, Shanghai. 36. LITTLE RED DOOR, París. 37. TJOGET, Estocolmo. 38. THE OLD MAN, Singapur. 39. LYANESS, Londres. 40. HAPPINESS FORGETS, Londres.

41. SWIFT, Londres. 42. TRICK DOG, San Francisco. 43. MAYBE SAMMY, Sidney. 44. 1930, Milán. 45. SOBER COMPANY, Shanghai. 46. ELECTRIC BING SUTT, Beirut. 47. KWANT, Londres. 48. ARTESIAN, Londres. 49. COA, Hong Kong. 50. JERRY THOMAS SPEAKEASY, Roma.

