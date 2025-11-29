El pueblo de España que escapa del frío en invierno: tiene más de 300 días de sol al año y una temperatura media de 18 grados

El frío inunda toda España desde hace días. A punto de dar la bienvenida a diciembre, y a menos de un mes de las Navidades, las bajas temperaturas invaden casi todo el país, transformando el paisaje y marcando el ritmo de la vida ... diaria.

A pesar de que en los meses de invierno —que en España abarca desde finales de diciembre a finales de marzo— es habitual que los termómetros caigan en todo el país, existen distintos rincones donde el clima se muestra más agradable, con temperaturas más altas de lo habitual que evitan que haya que sacar el abrigo.

Se trata de zonas privilegiadas que cuentan con más días de sol al año e invitan a disfrutar de su clima ya sea como vecino o como visitante. Este es el caso de la Costa del Sol, en Málaga, considerada una de las zonas más cálidas de España.

Su clima mediterráneo, con inviernos suaves y veranos largos, es uno de los principales atractivos de esta zona, que supera habitualmente los 300 días de sol al año. En este sentido, existe un pueblo de Málaga considerado un oasis en medio de las temperaturas invernales que afectan a casi todo el país.

El pueblo de Málaga con más de 300 días de sol y una temperatura media de 18 grados

El municipio de la provincia de Málaga que disfruta de más de 300 días de sol al año y cuenta con temperaturas más suaves de lo habitual en esta época del año es, nada más y nada menos, que Torrox, un bonito pueblo situado en la Costa del Sol Oriental y al pie de la Sierra de Almijara.

Situado a unos 40 kilómetros de Málaga, se trata de uno de los municipios que conforman la comarca de la Axarquía, protegida por montañas y abierta al Mediterráneo, lo que crea un microclima que suaviza tanto los inviernos como los veranos.

Torrox presume de tener «el mejor clima de Europa». Con inviernos y veranos suaves, la temperatura media anual es de 18 grados. De esta forma, en verano, las máximas pueden llegar a los 27-28 grados, con mínimas nocturnas rondando los 21-22 grados, mientras que en invierno las mínimas rara vez bajan de los 8-10 grados, y las máximas suelen situarse entre 12-15 grados.

Un paraíso entre el mar y la montaña

Pero Torrox es mucho más que un clima privilegiado. Este pueblo malagueño combina un gran patrimonio histórico, con la belleza de sus playas y paisajes montañosos. De esta forma, el pueblo, situado a pocos kilómetros de la costa, en la parte alta del valle del río homónimo, conserva la fisonomía típica de los pueblos blancos de origen árabe.

Su casco histórico, de calles blancas y estrechas, compone una de las postales más típicas de este pueblo, que alberga importantes monumentos y rincones. En este sentido, destacan la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, la ermita de Nuestra Señora de las Nieves, además de la plaza de la Constitución o la Casa Palacio de la Joya.

Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

En contraste con el casco histórico del pueblo, se encuentra su zona costera, que ofrece preciosas playas de arena dorada como la playa Ferrara, Las Dunas y El Cenicero, El Morche o El Peñoncillo, considerada la playa más extensa con 2,5 kilómetros de longitud.

Todos estos arenales ofrecen aguas templadas y agradables para el baño. Además, Torrox cuenta con un paseo marítimo lleno de chiringuitos y restaurantes donde disfrutar de la gastronomía local.

Playa de Ferrara VISITA COSTA DEL SOL

Por otro lado, la cercanía de la Axarquía y sus montañas permite realizar impresionantes rutas de senderismo con vistas al mar y recorrer pueblos blancos cercanos como Frigiliana o Nerja, además de explorar el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.