Las 20 playas europeas de 2018 (una española, y no es Bolonia ni Ses Illetes) Esta es la lista de los veinte arenales más bonitos del continente según la asociación European Best Destinations

Paloma Santamaría

@palomasantamari Seguir Actualizado: 03/07/2018 23:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En época de calor nada mejor que tumbarse en una idílica playa y dejarse llevar por el sonido de las olas tras darse un baño en aguas cristalina. El portal de los Mejores Destinos Europeos –European Best Destinations, una asociación de promoción turística con sede en Bruselas– ha seleccionado los 20 mejores arenales del continente, según una votación mundial en la que incluyen una española que no suele estar entre las habituales en estas clasificaciones. No, no es Bolonia, en Cádiz, ni tampoco Ses Illetes, en Formentera. Ni tampoco La Concha, elegida repetidas veces en TripAdvisor.