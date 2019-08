Tres de las mejores pizzerías de Europa están en España 50 top pizza incluye en su ranking anual de mejores pizzas de Europa tres españolas, dos en Madrid y una en Barcelona

Si eres un amante de la pizza, te recomendamos que estés atento al listado de 50 top pizza donde anualmente se presentan las mejores de Italia y del resto del mundo. Los encargados son Albert Sapere, Bárbara Guerra y Luciano Pignataro y cuentan con inspectores que recorren las pizzerías. A la hora de elegirlas, analizan todo tipo de factores destacando la buena fermentación de la masa y la calidad y combinación de los ingredientes añadidos a la misma.

Como no podía ser de otra manera, Italia juega en otra liga y si estás de viaje por el país no dudes en acercarte hasta Franco Pepe de Pepe in Granni (Caiazzo, Italy), que se encuentra en el número uno del ranking compartiendo puesto con Francesco Martucci de la pizzería I Masanielli en la localidad de Caserta.

La lista de premios es muy larga y el restaurante 50 Kalò situado en Londres ofrece la mejor pizza estilo napolitano fuera de Italia.

Pero, si no puedes acercarte a ninguno de estos sitios, no desesperes porque en este ranking también hay sitio para pizzerías españolas, dos en Madrid y una en Barcelona.

Grosso Napoletano

Si bajamos hasta el puesto 21 encontramos Grosso Napoletano que cuenta con 5 locales en Madrid.

Su secreto: La Verace Pizza Napolitana en Madrid. Para ello, todas sus pizzas se hornean entre 60 y 90 segundos a 500 grados en un horno traído de Italia.

La masa se elabora con harina italiana que dejan reposar 48 antes para obtener una doble fermentación. Esto da como resultado una pizza fina, suave y elástica.

Los ingredientes son de máxima calidad e importados desde Italia como el Tomate Marzano y la Mozzarella Campana DOP.

Oven Mozzarella Bar

La segunda pizzería española ocupa el puesto 28. Se trata de Oven Mozarella Bar que cuenta con tres locales en Madrid y uno en Murcia.

Apuestan por la cocina tradicional de la Toscana con ingredientes naturales por ejemplo, elaborar sus bases «healthy» de masa madre con espelta ecológica.

Tienen una carta variada que va desde las propuestas más sencillas hasta algunas más elaboradas. Todo ello, en un ambiente con un diseño contemporáneo, colorido y lleno de detalles lo que hará que, según ellos, vivas una experiencia difícil de olvidar.

La Balmesina

En tercer y último lugar tenemos en el puesto 39, la Balmesina, situada en Barcelona.

El lugar está dirigido por tres socios italianos con un ambiente formado por mesas de madera, bancos corridos y azulejos del metro. Se sirven pizzas gourmet con ingredientes ecológicos y masa madre fermentada.

En sus menús de mediodía siempre cuentan con uno donde la pizza es la protagonista aunque, en su carta también hay sitio para otros platos típicos italianos.

Por citar alguna de sus especialidades, te recomendamos sus famosas «palas», pizzas rectangulares con una masa muy hidratada que hace que sea crujiente por fuera y esponjosa por dentro y son perfectas para compartir.