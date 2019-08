Uno de los teatros romanos mejor conservados y menos conocidos de Europa El teatro romano de Orange, situado a 20 km de Aviñón (Francia), es uno de los pocos que conservan casi intacto el muro del escenario

La ciudad de Orange, de apenas 30.000 habitantes y situada a 20 km al norte de Aviñón, conserva un teatro romano que además de ser Patrimonio de la Humanidad, es junto con el de El Djem (Túnez) y el de Bosra (Siria), uno de los pocos del mundo que conserva intacto el muro del escenario.

Recibe el nombre de Théâtre antique d’Orange y es uno de los mejor conservados de Europa. La fachada del teatro fue descrita por Luis XVI como «El muro más bello de mi reino».

La fachada del teatro, de 103 metros de largo, 1,80 metros de ancho y 37 metros de altura, se divide en tres niveles. En el primero hay tres puertas que dan paso al escenario y otras dos puertas secundarias.

La pared del escenario, con una altura inicial de 37 metros, se ha conservado por completo. Está decorada con placas de mármol multicolor, estatuas en nichos, frisos y columnas. En 1931, las excavaciones realizadas debajo del escenario permitieron rastrear las columnas que actualmente se encuentran en su lugar. También está organizada en tres niveles. En el centro del primer nivel se abre la puerta Royal o valva regia, reservada para los actores principales, coronada por un friso decorado con centauros cuyos restos están expuestos en el Museo de Orange. Esta puerta está rodeada de nichos adornados con estatuas. El nicho central alberga la estatua imperial de Augusto, de 3,55 metros de altura. Las llamadas puertas laterales «hospitalarias» se utilizaron para las representaciones teatrales. El segundo y tercer nivel, compuestos por columnas, son puramente decorativos.

Historia del Teatro Romano

Los romanos conquistaron la región de Orange el año 40 a. C., tras vencer a la tribu gala tricastini. En aquel entonces, Orange era conocida como Arausio. Pero su auge data de la época de Augusto, que lideró el Imperio Romano durante un largo período: desde el año 27 a. C. hasta el 14 d. C.

Bajo el reinado del emperador Augusto, fue construido el teatro, que tenían un papel destacado dentro de la vida de los ciudadanos. Las autoridades romanas veían el teatro no solo como un medio para divulgar la cultura romana a las colonias, sino también como una forma de distraerlos de la actividad política. Eran constantes los mimos, pantomimas, lecturas poéticas y los attelana (una especie de farsas parecidas a la Comedia del arte). Estos espectáculos duraban todo el día, estaban abierto a todos los públicos y eran gratuitos.

La decadencia del Imperio Romano hizo que el teatro fuera clausurado en el 391, en parte porque la iglesia se oponía a lo que ellos consideraban espectáculos paganos. Después de esto, quedó completamente abandonado y fue víctima de pillajes y saqueos, sirviendo como puesto de defensa en la Edad Media y como refugio para la población durante las guerras de religión en el siglo XVI.

En el siglo XIX de la mano del director de Monumentos Históricos, Prosper Mérimée y gracias al programa de restauración iniciado en 1825, el teatro recuperó poco a poco su esplendor. La restauración la llevó a cabo el arquitecto Simon-Claude Constant-Dufeux.

La última de las remodelaciones se realizó en 2006, cuando se añadió un techo al escenario para proteger los muros y permitir la instalación de la iluminación. Este nuevo techo se sitúa en el mismo lugar que el techo romano original, pero utiliza materiales modernos: vidrio y metal.

Este proyecto del Arquitecto Jefe de Monumentos Históricos, Didier Repellin, no altera la acústica única y extraordinaria del teatro. De hecho, su posición ligeramente oblicua, elevada hacia arriba, garantiza un retorno óptimo del sonido, ya que las voces que se elevan desde la escena regresan a los escalones.

Eventos

Culturespaces establece un programa de entretenimiento en el Théâtre Antique d'Orange para presentar al público la civilización romana. La visita se basa en actividades que muestren al público la vida en los teatros, considerado el centro cultural de la ciudad. Aquí tienes la información práctica sobre este evento.

Además, del 14 de julio al 15 de agosto, se ofrecen cuatro visitas temáticas al día, que abarcan diferente temas como «Arquitectura del teatro y representaciones en la época romana» o «La historia del teatro a través del tiempo». Puedes comprar las entradas aquí.

Uno de los momentos de las visitas temáticas - Web Théâtre antique d’Orange

El 7 y el 8 de septiembre tendrá lugar el Festival Romano, organizado por Culturespaces, el Théâtre Antique y la ciudad de Orange. Durante este fin de semana, tendrás la oportunidad de vivir una verdadera inmersión romana, descubriendo la vida cotidiana de los legionarios en tiempos del emperador Augusto. No solo se lleva a cabo en el teatro, la ciudad se llenará de desfiles, batallas de gladiadores, espectáculos de danza o talleres para padres y niños entre otras cosas. Por primera vez, el sábado 7 de septiembre a las 20:30 horas se celebrá una gran ceremonia de antorchas. Puedes consultar la programación en su página web.

Uno de los momentos del Festival Romano - Web Théâtre antique d’Orange

Del 19 de junio al 6 de agosto, se celebra el festival lírico fránces más antiguo (desde su incio en 1869), Las Chorégies d'Orange, con una capacidad para 8600 personas y con una reputación internacional indiscutible. Consulta la programación de este año aquí.

Uno de los conciertos del Festival - Web Théâtre antique d’Orange

Información práctica Horarios: Abierto todos los días del año Enero, febrero, noviembre y diciembre: de 9:30 a 16:30h Marzo y octubre: de 9:30 a 17:30h Abril, mayo y septiembre: de 9 a 18h Junio, julio y agosto: de 9 a 19h Cierre anticipado en días de concierto (consultad web oficial) Tarifas: Entrada general: 9,5€ Entrada reducida: 7,5€ Incluye audioguía en castellano y entrada al Musée d’Art et d’Histoire Web oficial:https://www.theatre-antique.com/fr/home Contacto: 04 90 51 17 60, message@theatre-antique.com Dirección: Rue Madeleine Roch 84 100 Orange