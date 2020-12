Así será la montaña rusa de Jurassic World que irá a más de 112 kilómetros por hora

Son muchos los fans de «Parque Jurásico» que sin duda desearán subirse a la montaña rusa de VelociCoaster de Jurassic World que abrirá en 2021 en Universal's Islands of Aventure de Universal Orlando Resort.

La atracción, la más alta y rápida de Florida, realizará cuatro giros completos y llevará a los visitantes a más de 112 kilómetros por hora y 50 metros de altura esquivando aves rapaces y dinosaurios en el área de los velociraptors.

La atracción incluirá la misma tecnología que ya se está utilizado en la impresionante montaña rusa de Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure de Universal Orlando en el mundo mágico de Harry Potter, la actual joya de la corona de Universal Orlando Resort.

We could watch this over and over and over. 🦖 #VelociCoasterpic.twitter.com/IALUOMbsA8