La fiesta en Praga tampoco se queda precisamente atrás. Allí tienes multitud clubes y bares donde disfrutar de una noche para el recuerdo. No te pierdas la Capilla de los Espejos en Klementinum , es un lugar estupendo para disfrutar de un buen concierto de jazz. Todos los monumentos están concentrados en la parte antigua de la ciudad, por lo que no tienes que caminar mucho por sus callejones para visitarlos, lo que hace de Praga un destino genial para un viaje de un día. Aún así, si te animas a hacer noche para celebrar San Valentín, tienes una fiesta llamada Red organizada en el restaurante Mr. A., con música en vivo.

Foto: by Dmitry Goykolov on Unsplash

Londres

Photo by Eva Dang on Unsplash

Inglaterra no es un país necesariamente conocido por su alto porcentaje de solteros. La ciudad de Londres, sin embargo, es otra historia, y puede presumir de una proporción del 44,1%, así que si viajas solo a Londres, tienes bastantes opciones. Y si la cosa no cuaja tienes joyas culturales gratuitas por doquier, como la Tate Modern o el Museo británico. Según los datos de Google Maps tienes alrededor de 250 clubes y bares donde disfrutar (y ligar) hasta altas horas de la noche. ¿Eres de los que prefiere ir a contracorriente? No hay problema, en Londres están organizando un «pub crawl» anti San Valentín para solteros de oro como tú. Nuestro club favorito: XOYO, en la calle Cowper (distrito de Islington) donde DJs internacionales deleitan a la clientela con música techno o house.

Precio medio por noche de alojamiento: 48,33 euros