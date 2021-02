La ruta de Verano Azul, del barco de Chanquete a la playa de Burriana La serie de TVE rodada en Nerja cumple 40 años, mientras el Ayuntamiento planea una ruta temática por sus inolvidables localizaciones

Todo aquel que tenga más de 30 años recordará con una sonrisa la serie de Televisión Española "Verano Azul", con la que varias generaciones compartieron las aventuras y desventuras de una pandilla de niños veraneantes en Nerja. Cuando se cumplen 40 años de la primera emisión (el 11 de octubre de 1981), el ayuntamiento de la localidad malagueña ha anunciado la creación de una ruta temática que recorrerá los escenarios de la serie, poniendo en valor algunos de los rincones más populares del municipio. A la espera de la "Ruta Verano Azul" estos son algunos de los escenarios de la mítica serie que, 40 años después, pueden visitarse y recordar con nostalgia.

El barco de Chanquete

"Del barco de Chanquete no nos moverán, del barco de Chanquete, no nos moverán...". Si has tarareado alguna vez esta canción es que pertenecías a esas generaciones que disfrutaban con las historias de esta pandilla de chicos y chicas de diferentes edades capitaneados por Chanquete, un viejo pescador, que vivía en "La Dorada 1", el barco donde se rodaron muchas escenas de la serie. Una réplica de este barco -el original se desmontó tras el rodaje- se puede visitar en el Parque Verano Azul de Nerja.

Paseo Balcón de Europa

Balcón de Europa - @Nerja-turismo.com

El Balcón de Europa es un precioso mirador situado en el centro de Nerja y que estuvo presente en muchos de los episodios de la serie. Este es un lugar perfecto para tomar una fotografía panorámica del mar Mediterráneo o para posar junto a la también famosa estatua del rey Alfonso XII.

Playa de la Caleta

M. Castellano/Flickr

La playa de la Caleta se encuentra en Maro, a tan sólo unos kilómetros de Nerja y fue en esta pequeña playa de difícil acceso al resguardo de acantilados donde se rodaron la mayoría de las escenas donde la pandilla jugaba y compartía aventuras. Los guionistas llamaron a esta playa "Cala Chica".

Acantilados de Maro

Los Acantilados de Maro son todo un espectáculo de la naturaleza que ofrecen un paisaje abrupto en el que las pequeñas calas alternan con los acantilados y las áreas de cultivo. Fue en uno de estos acantilados donde se rodó una de las escenas más recordadas de la serie, el rescate de Javi en el capítulo 1.

Playa de Burriana

Miguel Joven (Tito en la serie), en la playa de la Burriana - Francis Silva

La playa de Burrianaes la mas visitada de Nerja y una de las mas concurridas de la provincia debido a la gran cantidad de actividades que proporciona. Aquí se rodaron muchas escenas de la serie tanto en la playa como el los chiringuitos.

Cuevas de Nerja

Cueva de Nerja

La Cueva de Nerja, descubierta en 1959, es una de las más impresionantes que existen en el mundo tanto por sus dimensiones como por los años de antigüedad. Considerada la «Catedral natural de la Costa del Sol» tiene abierta al público una superficie de unos 140.000 metros cuadrados dividida en tres grandes concavidades: las Galerías Turísticas, las Galerías Altas y las Galerías Nuevas.Estas cuevas aparecen en uno de los capítulos de la serie titulado "Cueva de los ojos de Beatriz".