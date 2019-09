¿Qué pasa este fin de semana en el Área 51? Una quedada por Facebook congrega a millones de fans de lo extraterrestre en un «festival» en torno a la base militar americana

El destacamento de la Fuerza Aérea de Nellis en el sur del Estado de Nevada, en EE.UU., más conocido como Área 51, es el lugar más famoso del fenómeno ovni del mundo. Situado en mitad del desierto a unos 133 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, se trata de una base de 1,2 millones de hectáreas con un espacio aéreo restringido de 12.950 kilómetros cuadrados.

El intenso secretismo que rodea a la base ha llegado a convertir el lugar en uno de los puntos más importantes para estudiosos y curiosos del fenómeno Ovni y las teorías de conspiración. Algunas de las actividades poco convencionales que se dice albergar en esta base militar incluye un lugar de almacenaje, examen e investigación de una nave espacial extraterrestre, el estudio de sus ocupantes -vivos y muertos- y la manufactura de naves basadas en tecnología extraterrestre. También se asegura que en el área 51 se desarrollan exóticas armas de energía, dispositivos para la manipulación del clima así como el desarrollo de los viajes en el tiempo y tecnología de teletransportación. Todo ello simples especulaciones ya que el gobierno americano nunca se ha pronunciado sobre las actividades de esta base militar, de hecho no reconoció su existencia hasta el 29 de septiembre de 1995.

Quedado por Facebook

El pasado mes de junio se creó un evento en Facebook llamado «Storm Area 51, They Can't Stop All of Us» y algo que en un principio surgió como una broma se ha convertido en la mayor quedada de fans de lo extraterrestre hasta el momento. Millones de personas se han inscrito en el evento que tendrá lugar este viernes 20 y sábado 21. Lo que estaba llamado a ser un asalto a la base militar, algo improbable porque el ejército tiene permiso de disparar a todo aquel que sobrepase los límites del recinto, se ha convertido en un «festival» con múltiples eventos relacionados. Los aficionados del fenómeno Ovni, podrán disfrutar de música en vivo, comida y bebida servida desde «Food Truck» (camiones de comida) y zona reservada para instalar su tienda de campaña.

Algunos de los primeros visitantes, la pareja formada por, Nicholas Bohen y Cayla McVey, ambos luciendo tatuajes de ovnis, afirman a que Reuters que el evento «se ha convertido en una reunión pacífica, un intercambio de historias de vida», «un grupo de personas preparadas, respetuosas y que saben en lo que se están metiendo».

Los «pueblos extraterrestres»

Tienda de Álamo con temática alienígena

Muy cerca del Área 51 se encuentra Rachel, un pequeño pueblo de apenas 50 habitantes, considerado como la «Capital Mundial de los Ovni». El único negocio de Rachel, es un motel y restaurante de temática extraterrestre llamado Little A'Le'Inn. La segunda localidad cercana a la base militar es Álamo, una población de unos 1.600 habitantes que atrae a los turistas que viajan desde la ciudad de Las Vegas hasta el norte de Nevada e Idaho, muchos de ellos atraídos por el fenómeno ovni. Esta población, más grande que Rachel, tiene cuatro moteles , restaurantes y una gran tienda e regalos con temática alienígena, -Alien Research Center-.