Por qué esta isla Patrimonio de la Humanidad es el lugar con más basura del mundo La isla Henderson, a medio camino entre Nueva Zelanda y Perú, reúne una de las mayores concentraciones de plástico del planeta

La isla Henderson, situada en el Pacífico, a medio camino entre Nueva Zelanda y Perú, reúne una de las mayores concentraciones de plásticos del mundo.

En 1998, esta isla deshabitada perteneciente a la colonia británica de Pitcairn fue inscrita como patrimonio mundial de la UNESCO por su «ecología casi intacta». Hoy en día, los científicos no saben qué hacer ante la llegada masiva de plásticos.

Según un estudio publicado por la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences y dirigido por Jennifer Lavers, del Instituto de Estudios Marinos y Antárticos de la Universidad de Tasmania, es el lugar con mayor densidad de basura del mundo. La investigación determinó que el territorio acumula 18 toneladas de desechos a lo largo de sus 37 kilómetros cuadrados, es decir, 671 restos de basura por metro cuadrado.

Cada día llegan otros 3.570 desperdicios flotando, a pesar de que el territorio está a 5.000 kilómetros de distancia de la masa continental más cercana, agrega el artículo.

Además de objetos relacionados con la pesca, podemos ver, entre otras cosas, cepillos de dientes, encendedores, cuchillas de afeitar y sombreros de plásticos de distintos colores.

La situación es tan crítica que «lLos cangrejos terrestres están viviendo dentro de tapas de botellas, en contenedores y botes de cosméticos», comentó Lavers. Y encontraron uno viviendo incluso dentro de la cabeza rota de una muñeca.

Dos piqueros enmascarados caminando entre la basura en la marca de la marea alta en una playa en la Isla Henderson - AFP

El origen de estos residuos es diverso. Gran parte proviene de los barcos de Ámerica del Sur, pero nadie se salva y es que han encontrado botellas de Alemania, contenedores de Canadá e incluso una caja de pesca de Nueva Zelanda, según señala Lavers.

Ante esta situación, ha pedido que se restrinja el plástico de un solo uso, y ha manifestado la necesidad de cerrar el grifo. En junio, un grupo de voluntarios realizó una limpieza de la isla, que reunió dos toneladas de plástico. Como el barco de la expedición no pudo acercarse lo suficiente a la costa, los residuos tuvieron que ser reunidos en un lugar para ser llevados más adelante.

La basura plástica flotante ha inundado la remota isla del Pacífico, considerada años atrás como una joya ambiental - AFP

Para intentar concienciar a la población sobre la situación, se ha creado una cuenta en Instagram llamada henderson_beach_clean. Las imágenes de la cuentan pretenden mostrar la realidad de la isla.

¿Por qué este lugar tan alejado de la civilazión es el más contaminado?

Gran parte se debe a que esta isla se encuentra cerca en el centro de una corriente oceánica, que recibe el nombre de el remolino o gran corriente del sur del Pacífico.

Sin embargo, el problema de fondo es la presencia de grandes cantidades de residuos plásticos en los oceános del planeta.

Los autores del estudio concluyen que, tanto los gobiernos como cada unos de nosotros, tenemos la responsabilidad de evitar que continúe la contaminación en mares y oceános.

El paraíso que fue

Parece que esta isla tuvo una pequeña población permanente entre los siglos XII y XV. Fue redescubierta en 1606 por el navegante portugués Pedro Fernández de Quirós. En 1988, cuando fue declarada Patrimonio de la Humanidad, la Unesco lo justificó así: «Situada en el Pacífico Sudoriental, la isla de Henderson es uno de los pocos atolones del mundo que ha conservado prácticamente intactos sus ecosistemas. Su situación aislada permite observar en buenas condiciones la dinámica de la evolución de las islas y la selección natural de las especies. Es particularmente importante por sus diez especies endémicas de plantas y cuatro de aves terrestres».