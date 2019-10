Diez edificios famosos y caros que están abandonados (uno en España) El edificio abandonado más alto del mundo, la casa de recreo de Francisco Franco y otros ocho lugares que pasaron de los días de gloria a la soledad y el deterioro

No es extraño -o es menos extraño de lo que parece- encontrar edificios, aeropuertos o espacios de interés turístico que han costado millones y que se encuentran totalmente abandonados. Hemos reunido diez de esos lugares cuya construcción no ha sido precisamente barata y que no han encontrado utilidad:

Aeropuerto Internacional de Ellinikon (Grecia)

Este aeropuerto estuvo en funcionamiento desde 1938 a 2001, recibiendo cerca de 12 millones de pasajeros al año. Fue sustituido por el Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos, pensado en el conjunto de obras de los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Actualmente está abandonado, aunque ha habido varias iniciativas de reconstrucción: la última de ellas transformarlo en un parque metropolitano de 620 hectáreas que incluiría áreas residenciales, hoteles, centros comerciales, parques temáticos y museos, con una inversión de 8.000 millones de euros. Más información sobre cómo sería el Hellinikon Projet, aquí.

Vista del Hellinikon Projet

Parque de atracciones de Prípiat (Ucrania)

Este parque de atracciones debía haber abierto sus puertas el 1 de mayo de 1986, pero se tuvo que cancelar por el desastre nuclear de Chernóbil el 26 de abril de ese mismo año. El recinto se abrió durante un breve período de tiempo el 27 de abril, cuando se decidió que la población necesitaba una distracción y antes de la evacuación por el peligro de la radiación. Actualmente el parque está vacío, ya que todavía hay niveles variables de radiación especialmente debajo de la rueda de la fortuna, que tiene los niveles más altos.

Imagen de la noria desde el interior del Palacio de la Cultura de Prípiat - Kadams1970 /CC

Estadio Acuático de Río de Janeiro, Brasil

Fue construido para los Juegos Olímpicos de 2016 celebrados en Río de Janeiro. Pretendía ser una instalación temporal que se desmontaría para convertirse en centros comunitarios de natación. La ciudad se gastó en torno a 11 mil millones de euros en la celebración del evento y varios de esos lugares han empezado a desmoronarse. El plan que tenían con el edificio siempre presentó lagunas a largo plazo motivadas por la frágil situación política del país y los continuos problemas financieros.

Una de las piscinas exteriores del estadio acuático, fotografiada en 2017 - Reuters

Hotel Ryugyong (Corea del Norte)

Este edifico en forma de pirámide comenzó a construirse en 1987, debía superar los 300 metros y pretendía albergar entre 3.000 y 7.000 habitaciones repartidas en 105 pisos. La estructura alcanzó su altura prevista en 1992, pero permaneció sin ventanas y hueca durante otros 16 años. Todavía cerrado hasta el día de hoy, el Ryugyong Hotel es el edificio desocupado más alto del mundo. Nadie aclaró nunca preguntas tan evidentes como esta: cómo financiar y rentabilizar un hotel de estas dimensiones en un país donde apenas hay turismo.

Ryugyong Hotel - Uwe Brodrecht /CC

Wonderland, Pekín

Es un parque de atracciones abandonado situado en la aldea de Chenzhuang, a poca distancia de Pekín, cerca de un campo rodeada de casas y campos de maíz. Prometieron que sería «el parque de atracciones más grande de Asia» pero las labores de construcción cesaron en 1998 tras desacuerdos con el gobierno local y los agricultores por el precio de las propiedades. Se intentó reiniciar la construcción en 2008 y finalmente, en 2013 la mayor parte del parque fue demolido.

Wonderland, cerca de Pekín, en una imagen datada en 2012 - Tormod Sandtorv /CC

Las Casas Ovni de San-Zhi (Taiwán)

Se trata de una especie de complejo de vacaciones futurista concebido en la década de los 70. Se le denominó «Ciudad Pod Sanzhi UFO». Eran casas prefabricadas que parecían ovnis, nunca se completó debido a la escasez de fondos y a varios accidentes de construcción. De esta manera se convirtió en una ciudad fantasma únicamente visitada por exploradores urbanos, turistas curiosos, equipos de filmación y fotógrafos.

Casas Ovni de San-Zhi - Carrie Kellenberger / CC

Palacio del Canto del Pico, Torrelodones

El Palacio, según figura en la web del Ayuntamiento, está situado en uno de los puntos más altos de la localidad, a 1.011 metros de altitud y fue mandado construir por el Conde de las Almenas en 1920. El Ayuntamientodice que en 1940, al fallecer el conde de las Almenas legó el edifico, a Francisco Franco, quien lo utilizó durante 35 años como finca de recreo, pasando largas temporadas. Posteriormente, fue comprado por particulares, y se intentó «sin éxito» convertirlo en hotel. Actualmente el palacio, declarado Bien de Interés Cultural, se encuentra en estado de «abandono y muy deteriorado»

Palacio Canto del Pico - José Ramón Ladra

Haludovo Palace Hotel, Croacia

Es un complejo hotelero abandonado situado en la isla croata de Krk. Desde su construcción en 1971 fue un destino para gente adinerada de Europa del este. Un año después de su apertura el fundador de la revista Penthouse, Bob Guccione, invirtió una gran suma de dinero para la construcción de un casino. Sin embargo, tras el estallido de la guerra en la década de los 90 se volvió un destino menos atractivo y en el momento en que Croacia consiguió la independencia, el hotel fue abandonado cayendo en decadencia.

Haludovo Palace Hotel - bferi /Flickr /CC

Lee Plaza Hotel, Detroit

Se trata de un hotel de apartamentod de lujo construido en 1927 con muchas comodidades, para los ricos y poderosos de la ciudad. Finalmente cerró sus puertas en 1997 tras convertirse en una vivienda para personas mayores con bajos ingresos; desde entonces se ha deteriorado aunque la ciudad busca la restauración de este sitio histórico. Pasó de ser un gran símbolo de riqueza a un gran símbolo de la decadencia de Detroit, refugio de indigentes. En 2018 la ciudad ya había rechazado tres propuestas para su remodelación.

Foto tomada por Dan Austin , de la web Historic Detroit, que muestra el abandono del histórico edificio

Casino Constanța, Rumanía

Este casino albergaba, en su día, a viajeros adinerados y era el lugar de celebración de las fiestas glamurosas. La estructura de Art Noveau fue un encargo del rey Carol I en 1900 y se abrió al público en 1910. Sobrevivió a los bombardeos de las dos guerras mundiale, pero el hotel se volvió demasiado caro para su mantenimiento y cerró en 1990. Según el Business Review de Rumanía, el techo está en peligro de derrumbarse debido a la oxidación y corrosión de las partes metálicas.

Casino Constanța - Djphazer /CC