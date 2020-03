Paloma Santamaría SEGUIR Actualizado: 06/03/2020 12:56h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pocas veces ocurre que el mundo entero esté pendiente al mismo tiempo de un tema. El Covid -19 o coronavirus, no solo llena páginas de periódicos o webs informativas, abre telediarios o es el primer tema de las emisoras de radio, también se ha colado en las tertulias de los bares y hasta los más pequeños de las casas reciben información en el colegio de cómo prevenir la enfermedad. Ahora bien, a día de hoy son muchos los que tienen cerrado desde hace meses sus vacaciones de Semana Santa y aún con toda la información no tienen muy claro si deben seguir adelante o dar un paso atrás y cancelar el viaje. Los expertos aseguran que lo más importante es evitar el riesgo de contagio y desde el Ministerio de Sanidad aunque no ponen, de momento, ningún tipo de restricción a los viajes con las zonas afectadas, -China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y cuatro regiones del norte de Italia: Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña- sí recomienda evitar los desplazamientos no esenciales.

¿Podré recuperar el dinero del vuelo?

Si se decide cancelar el viaje, surgen dudas sobre qué gastos se pueden recuperar. En relación con los billetes de avión desde Reclamador aseguran que dependerá de si se tiene contratado o no un seguro de viaje y, en caso de tenerlo, qué cubre la póliza. Los seguros de viaje, por lo general, excluyen la cobertura de gastos de anulación en caso de epidemias o pandemias. Esto significa que la mayoría de las pólizas no cubrirán las cancelaciones provocadas por el coronavirus y se perdería el dinero del billete de avión.

Si el vuelo opera con normalidad, se deduce que ha sido el pasajero quien ha decidido no volar. Aún tratándose de una decisión basada en motivos de salud pública, o en el hecho de que el evento al que iba a acudir se cancela, no se tendría derecho a reclamar indemnización o devolución de los gastos.

Si es la aerolínea o directamente las autoridades quienes cancelan el vuelo, el pasajero tendrá derecho a la devolución del billete contratado, o a la reubicación en otro vuelo, y a asistencia en caso de que la necesite (alojamiento y alimentación), pero no a indemnización económica.

¿Qué pasa en los hoteles?

Cada cadena hotelera tiene su propia política de cancelaciones y el viajero tendrá que ponerse en contacto con el alojamiento para ver qué parte de lo abonado puede recuperar. Normalmente la factura del hotel, a excepción de una noche en concepto de reserva, se paga al abandonar el establecimiento.

Una de las máximas preocupaciones es ¿quién paga la factura del hotel ante una cuarentena forzosa? Según los expertos no está claro quién debe hacerse cargo porque no existen protocolos de actuación bien definidos. En el caso del hotel de Tenerife, donde cerca de 1.000 huéspedes estuvieron aislados, los gastos fueron sufragados íntegramente por la cadena hotelera. Para los turistas que viajen a Canarias, el gobierno insular ha descartado volver a poner un hotel en cuarentena por el coronavirus. Tomarán otras medidas pero no el aislamiento para todos los huéspedes.

Si se decide viajar...

Lo primero es informarse bien de los riesgos y ponerse en contacto con las compañías aéreas sobre posibles cancelaciones o retrasos, inspecciones o cuarentenas a causa del coronavirus. Existen países como Reino Unido que han anunciado cuarentena para los viajeros que hayan visitado la zona del foco principal de Italia. Otros como Israel amplían la cuarentena a todas las personas procedentes de España, Alemania, Austria, Suiza y Francia.

[Qué países tienen restricciones de viaje por el coronavirus]

¿Podré embarcar en un crucero?

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros ( CLIA) también ha tomado medidas para garantizar que el coronavirus no sea un problema para los viajeros. Prohíben el embarque de todas las personas que hayan visitado o viajado desde Corea del Sur, Irán, China, incluyendo Macao y Hong Kong, y cualquier localidad de Italia sujeta a cuarentena por la autoridades, catorce días antes. Incluso quienes hayan hecho tránsito en algún aeropuerto de esos lugares. Tampoco podrán subir a bordo las personas que 14 días antes del embarque hayan tenido contacto o ayudado a alguien que haya sido diagnosticado con Covid-19 o del que se sospeche que tiene la enfermedad. Además, someterá a todos los pasajeros a revisiones antes de embarcar.

Medidas concretas del sector turístico

Ante esta crisis el sector turístico ya ha anunciado medidas concretas. Globalia, por ejemplo, ofrece a sus clientes la opción de reservar sus viajes sin miedo a los gastos de cancelación, para dar una mayor confianza dentro del entorno de incertidumbre creado por el coronavirus. Además, su aerolínea Air Europa ha lanzado la campaña «Eres muy libre de cambiar», con la que permite volar a la práctica totalidad de destinos donde opera con descuentos de hasta el 40 % y realizar cambios de fechas sin penalización, ha detallado el grupo en un comunicado.

La red de agencias Halcón Viajes y Viajes Ecuador ofrecen la posibilidad de formalizar reservas hasta el próximo 31 de marzo, para viajar desde el 1 de mayo y durante todo 2020, sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida.

La división hotelera Be Live Hotels permite contratar una estancia para alojarse hasta el próximo 31 de octubre en cualquiera de sus establecimientos y las cancelaciones son gratuitas hasta 7 días antes de la fecha de entrada.

B the travel brand, la marca minorista de Ávoris, división de viajes del Grupo Barceló, ha puesto en marcha una nueva campaña de viajes sin gastos de cancelación para todas las reservas que se realicen hasta el 31 de marzo. Estará vigente para todos aquellos viajeros que quieran realizar sus viajes hasta el 30 de octubre. Para que las cancelaciones sean gratuitas, éstas deberán comunicarse 15 días antes de la fecha prevista del viaje organizado.

En cuanto a la cadena hotelera Meliá Hotels International, lanzó una campaña de 72 horas, del 2 al 4 de marzo, en la que ofrecía a sus clientes, ante la incertidumbre generada por el coronavirus, la cancelación gratuita de las reservas hasta 24 horas antes de la entrada en el establecimiento. Además, si el cliente no cancelaba su reserva y tampoco se presentaba el día previsto, solo abonaría la primera noche pero no el resto de días contratados, informó la hotelera mallorquina en un comunicado.