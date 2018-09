Un barrio español, elegido el más «cool» del mundo La revista británica «Time Out» elabora un ránking con los 50 vecindarios que hay que visitar en este momento

Paloma Santamaría

@palomasantamari Seguir Actualizado: 24/09/2018 01:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si estás pensando en los mejores barrios del mundo quizá tu inconsciente te lleve a Manhattan, en Nueva York; Notting Hill, en Londres o el barrio de Salamanca, en Madrid, sin duda no te habrás equivocado pero estos no son, sin embargo, los más «cool» del planeta, esos barrios donde el visitante lo que busca es disfrutar en buenos restaurantes, aunque no sean los mejores, pasarlo bien en los bares de copas o imbuirse en el ambiente nocturno y la cultura callejera como un habitante más del propio barrio sin sentirse un turista.

La revista de viajes británica «Time Out», se propuso elaborar ese ránking para buscar los barrios donde se están abriendo nuevos locales de moda además de conocer si la gente realmente puede permitirse vivir allí o si es un buen lugar para alojarse cuando se visita la ciudad. El resultado del estudio, en el que participaron editores de la propia publicación, expertos viajeros conocedores de ciudades de todo el planeta y más de 15.000 encuestados, es la lista con los 50 barrios más «cool» para visitar en este momento.

Un barrio español lidera la lista

El primer puesto de esta lista, lo ocupa un barrio español, el madrileño barrio de Embajadores, uno de los más antiguos y castizos de la capital al tiempo que un ejemplo de multiculturalidad. La zona de Lavapiés, el centro neurálgico de Embajadores, con sus estrechas calles, corralas y animada vida, ha demostrado su capacidad para adaptarse a las exigencias de una ciudad moderna sin perder su propia esencia. Para la publicación británica, Embajadores encabeza la lista como el vecindario más cool del mundo por «su excitante vida nocturna y fabulosa comida, arte callejero y alta cultura».

Al norte, la Plaza Tirso de Molina es el hogar de floristas durante el día mientras que de noche se llena de jóvenes que hacen cola para entrar en la discoteca del momento «Medias Puri», un local clandestino que lejos de ser una mercería esconde una sala con capacidad para 1.000 personas y tres pistas de baile. Al sur del barrio destaca la vida cultural con dos grandes centros, Tabacalera, en la Antigua Fábrica de Tabacos de Madrid y La Casa Encendida.

«Time Out» también señala la gran variedad de restaurantes y especialidades del barrio a precios más que asequibles para todo visitante como «un delicioso cordero marroquí tajine o especialidades indias servidas sobre un hule floral».

La lista de los 50

Al barrio de Embajadores le siguen Euljiro (Seúl), Nueva Villa de Aburrá (Medellín), Metaxourgeio (Atenas) y Princípe Real (Lisboa) que encabezan la lista de los 50 mejores vecindarios.

1. Embajadores, Madrid

2. Euljiro, Seúl

3. Nueva Villa de Aburrá, Medellín

4. Metaxourgeio, Atenas

5. Princípe Real, Lisboa

6. Estrasburgo-Saint-Denis, París

7. Neukölln, Berlín

8. Yanaka, Tokio

9. Highland Park, Los Angeles

10. Fitzroy, Melbourne

11. Peckham, Londres

12. Noord, Amsterdam

13. Ancoats, Manchester

14. Enmore, Sydney

15. Bandra West, Mumbai

16. Shuk HaPishpeshim, Tel Aviv-Jaffa

17. West Village, Nueva York

18. West Loop, Chicago

19. Tangba Jie, Chengdu

20. Osu, Accra

21. City Bowl District, Ciudad del Cabo

22. Sant Antoni, Barcelona

23. Monti, Roma

24. Leith, Edimburgo

25. Hornstull, Estocolmo

26. Sololaki, Tbilisi

27. Phibsboro, Dublín

28. Botafogo, Río de Janeiro

29. Antigua concesión francesa, Shanghai

30. Roma, Ciudad de México

31. Cedofeita, Porto

32. Prawirotaman, Yogyakarta

33. Wynwood, Miami

34. Hayes Valley, San Francisco

35. Wan Chai, Hong Kong

36. Ari, Bangkok

37. Petite Italie, Montreal

38. Karlín, Praga

39. Dufferin Grove, Toronto

40. Distrito Central, Seattle

41. Palermo Soho, Buenos Aires

42. Damansara Heights, Kuala Lumpur

43. Kadıköy, Estambul

44. Tanjong Pagar, Singapur

45. Kitay-Gorod, Moscú

46. Langstrasse, Zurich

47. Safdarjung Enclave, Nueva Delhi

48. South End, Boston

49. Sanlitun, Beijing

50. Dubai Marina y Jumeirah Beach Residence, Dubai