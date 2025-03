Así es el avión del futuro en el que trabaja Airbus

Airbus sigue trabajando en la búsqueda de aviones menos contaminantes y uno de sus proyectos estrella y -hasta ahora secreto- tiene nombre propio: «Maveric» (Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls), un prototipo de dos metros de largo y 3,2 de ancho, con una superficie de aproximadamente 2,25 m² con el que los ingenieros de Airbus trabajan para conseguir reducir el consumo de combustible hasta en un 20 por ciento en comparación con los aviones actuales.

Su forma triangular, que los técnicos denominan configuración de «cuerpo de ala combinada», permite una estructura única de alas y fuselaje que abre nuevas posibilidades para los sistemas de propulsión, así como una cabina versátil que mejorar la experiencia del pasajero gracias a su diseño de cabina más espacioso.

Este prototipo, en el que llevan trabajando desde 2017, se probó por primera vez en junio de 2019 y está previsto que las pruebas terminen al final del segundo trimestre de 2020.

Jean-Brice Dumont, EVP Engineering Airbus, aseguró que «aunque no hay una línea de tiempo específica para la entrada en servicio, este prototipo tecnológico podría ser fundamental para lograr un cambio en las arquitecturas de aviones comerciales para un futuro ambientalmente sostenible para la industria de la aviación».