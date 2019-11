Eo Yun-gwon, el chef coreano que ha denunciado a la Guía Michelin por incluir su restaurante El cocinero ha publicado en su página de Facebook la copia de la denuncia a la Guía Roja

Cuando todavía resuenan los ecos de la entrega de estrellas Michelin en España y los cocineros celebran con más calma el éxito de sus cocinas, un chef coreano se desmarca de la Guía Roja y denuncia a la publicación por incluir su restaurante - Ristorante Eo- entre los premiados de la Guía de Seúl, a pesar, según el cocinero, de haber solicitado que no fuera incluido.

El 15 de noviembre, Eo Yun-gwon publicaba en su página de Facebook la denuncia penal por difamación contra Michelin Travel Partner en la Oficina del Fiscal del Distrito Central de Seúl por no tener, según la denuncia, estándares y criterios definidos.

La entrada de la red social decía «He presentado una denuncia penal contra el comportamiento de Michelin Guide por incluir a la fuerza restaurantes en contra de su voluntad y sin un criterio claro». «Incluir mi restaurante Eo en la Guía es una difamación contra los miembros de Eo». El chef coreano se quejaba además de no encontrar a ningún interlocutor con quien hablar para poner la reclamación «como un fantasma, no tenían un número de teléfono y solo pude contactar por correo electrónico. Aunque claramente rechacé la inclusión de mi restaurante, lo han vuelto a incluir este año en contra de mi voluntad».

No es la primera vez que Eo Yun-gwon utiliza Facebook para quejarse por el trato de Michelin que lanzó su primera guía de restaurantes en Seúl en 2016. El pasado 13 de noviembre, Eo escribió, «hay miles de restaurantes en Seúl que están en el mismo nivel o son mejores y más honestos que los que figuran en la guía Michelin. Es de chiste que solo 170 representen a Seúl».

El restaurante italiano de Eo Yun-gwon en Seúl fue reconocido en 2017 con una estrella Michelin, repitió estrella en 2018 y la perdió en 2019. A cambio recibió el reconocimiento del Plato Michelin, una distinción menor que ha vuelto a recibir este año. No son pocos los que se preguntan si esta demanda no es una pataleta por haber perdido su estrella pero, según publica The Korea Herald, el propio cocinero, hizo la petición de no estar en la Guía Michelin en 2017.

¿Prosperará la demanda del cocinero coreano? Fuentes legales aseguran que es complicado ya que en ningún momento la publicación utilizó un lenguaje ofensivo con el cocinero ni dañado la reputación del restaurante. La descripción de la Guía Michelin sobre el cocinero de Ristorante Eo decía «cada plato demuestra claramente su visión de la integridad y la simplicidad de la cocina italiana».

Serán los juzgados quienes valoren si incluir al restaurante en la prestigiosa guía se considera un insulto.