La de «percebes» y otras cervezas con sabores sorprendentes

La cervecería «Angel City» de Los Ángeles ha querido hacer un homenaje con esta cerveza a uno de los productos más característicos de California: el aguacate . Esta bebida no sólo contiene esta planta, sino que se conforma de otros llamativos ingredientes como el cilantro, el limón, chile seco y ajo. En España, la fábrica vasca «Etxeandia Garagardauak» creó su propia versión, la «Aguacate Ale» de la que sólo se produjeron 300 botellines.

Con sabor a fondant, esta cerveza sorprende con un final en el que el chocolate da paso al cilantro y al curaçao. La «Floris Chocolat» es una más del famoso café «Delirium» . Este bar en el corazón de Bruselas es conocido por tener más de 2.000 marcas de cerveza procedentes de más de 60 países. Si vas a pasar por la capital belga, no dudes en asomarte a este bar a unos pasos de la «Grand-Place» y tómate una de sus cervezas en una copa de elefantes rosas.

Mr.Twit's Odious Ale

Mr.Twit's Odious Ale, una cerveza que sorprenderá a los amantes de la literatura - Bombas & Parr

Bajo el nombre de «Mr.Twits», el protagonista del libro «Los Cretinos» del galés Roald Dahl, esta cerveza está hecha a partir de levadura extraída de la famosa silla de madera en la que se sentaba el creador de «Charlie y la fábrica de chocolate» para escribir sus novelas infantiles. Esta creación de la microdestilería «40FT» y los diseñadores de alimentos «Bombas&Parr» sólo pudo disfrutarse en el espectáculo «Dinner at the Twits» del Teatro The Vaults en el corazón londinense. Una cerveza cuyo origen representa el humor negro de este famoso escritor.