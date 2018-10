El exclusivo restaurante neoyorquino al que solo puedes acudir si conoces a uno de sus comensales El establecimiento, que perteneció a Andy Warhol y fue residencia de Jean Michael Basquiat, expone en estos momentos una colección de la artista madrileña Laura Cuellas

El «boca a boca» suele ser necesario para que cualquier restaurante tenga éxito. Pero en Bohemian han ido un paso más allá y lo han convertido en su sistema de reservas. Situado en Noho, uno de los barrios de moda de Nueva York, el exclusivo restaurante japonés no admite reservas telefónicas. Solo pueden acudir personas que conozcan personalmente a alguien que ya haya cenado allí.

El establecimiento cuenta con unos orígenes artísticos que mantiene en la actualidad. Fue propiedad de Andy Warhol y vivienda-estudio del pintor estadounidense Jean Michael Basquiat, con el que el artista de Pittsburgh mantenía una estrecha amistad.

Este legado artístico todavía se mantiene vivo en el establecimiento. En agosto, en el trigésimo aniversario de la muerte de Basquiat, Al Díaz sorprendió pintando la fachada exterior de este lugar con la silueta de su amigo y compañero. Además, el 26 de Septiembre, se inauguró la galería Same Old, inspirada en el concepto que J.M. Basquiat y Al Díaz crearon en esta misma localización.

Se trata de un particular homenaje que coincide con la exposición de la artista española Laura Cuellas en Bohemian. Cuellas, que emplea b01h (becerounohache) como nombre artístico, ha titulado su exposición como «Gazes - The Individuality of the Crowd», y está basada en su experiencia en la ciudad de Nueva York con una estética similar a la de J.M. Basquiat.

Y es que el restaurante y Same Old Gallery mantienen un estrecho vínculo entre ellos. También con Al Díaz, con el que organizarán un evento exclusivo en el restaurante. en Bohemian un evento exclusivo con el artista.