Esta es la mejor ensaladilla rusa de España, según San Sebastián Gastronomika Javier Hernández, del restaurante Candado Golf de Málaga, triunfa en el II Concurso de Ensaladilla Rusa

Javier Hernández, del restaurante Candado Golf de Málaga, ha ganado el II Concurso de Ensaladilla Rusa del congreso San Sebastián Gastronomika, un podium que el pasado año estrenó Carles Abellán, del bar Tapas 24 de Barcelona.

[La mejor ensaladilla rusa de España en 2018]

Hernández recogió el galardón de manos del presidente del jurado, el chef Martín Berasategui, y ha dado un consejo para competir con una buena ensaladilla: «Hacer la que haces en tu casa todos los días, sino acaba uno metiendo la pata», afirmó.

En declaraciones al diario Sur, Hernández dijo que el secreto es «la manera de cocer la patata, dejándola enfriar su tiempo adecuado para que no pierda la forma y no quede arenosa, y atemperar una mayonesa con aceite de oliva es fundamental para una buena ensaladilla, que no llegue fría a la mesa».

El cocinero se ha impuesto en esta competición a otros nueve colegas, de establecimientos de Barcelona, Terrasa, Logroño, Valencia, San Sebastián, Madrid, Vitoria, Pamplona y a otro de Málaga.

Los platos han sido calificados por un jurado profesional de diez miembros y otro popular de 40 aficionados que se habían inscrito previamente.

Martín Berasategui ha asegurado que el nivel de este concurso, al igual que el de la primera edición, «ha sido increíble».

«La ensaladilla es como la cocina, ha habido un montón de caminos abiertos y todos muy buenos. Ha habido muchísimo nivel y hemos disfrutado un montón», aseguró a Efe el cocinero vasco, que en su caso ha otorgado la máxima puntuación a una elaboración preparada con pocos ingredientes.

«Señoras y señores!!!! Prueba superada !!! Hemos ganado!! gracias a todos por vuestro apoyo y a todos los cocineros y cocineras que han ido mejorando día a día nuestra ensaladilla», teclearon los responsables del restaurante en Instagram.

Este miércoles, última jornada de Gastronomika, se pondrá fin a los concursos con el Nacional de Parrilla.