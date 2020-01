«Hay que posicionar a Argentina como un destino turístico que trascienda al Gobierno de turno» Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes del país sudamericano visita Madrid en el marco de Fitur y asegura, respecto a algunas medidas el Gobierno de Macri, que «no hay que empezar de cero todo el tiempo, eso es algo muy argentino que tenemos que cambiar»

Los planes del nuevo presidente argentino, Alberto Fernández, cambiaron. Matías Lammens, un joven que no venía ni del peronismo, ni del kirchnerismo, en definitiva, estaba desligado de la política y pertenecía al sector privado, se postulaba como futuro jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (equivalente a la figura de alcalde). La competencia era difícil: Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno de Mauricio Macri sacaba muy buenos resultados en las elecciones primarias y terminó ganando el pasado mes de octubre. Entonces, Fernández puso a Lammens al frente del Ministerio de Turismo y Deportes.

Llegado hace pocos días a Madrid para participar en Fitur (que se celebra hasta el domingo), Lammens saca pecho de su cartera y de su idoneidad para ocupar el cargo: «Provengo de la iniciativa privada, tengo una empresa que fundé cuando tenía veintitantos años; nunca había hecho política. Deportes sí conozco porque fui presidente de uno de los clubes más importantes de Argentina, San Lorenzo de Almagro. Considerar el turismo como uno de los factores de desarrollo económico hizo que se valorara mi gestión en la empresa privada y de dónde vengo», defiende.

Si bien este joven de madre pontevedresa y padre argentino no se guarda las críticas al Gobierno anterior, «en la legislatura anterior no había un ministerio de Turismo, sino una secretaría, lo que habla a las claras de la importancia que tiene para nosotros y que no tenía antes», Lammens ha preferido dejar de lado el discurso de crispación, el del enfrentamiento, el de la «grieta», esa que tanto ha dividido a los argentinos entre los “K” (kirchneristas) y “anti K”. Por ello, no duda en reconocer el trabajo bien hecho: habla bien de Larreta y defiende algunas gestiones de Gustavo Santos, su predecesor en Turismo: «Las políticas de las aerolíneas low cost estuvieron bien. No hay que empezar de cero todo el tiempo, eso es algo muy argentino que tenemos que cambiar».

Lammens parece tener la frescura del nuevo, del que no está contaminado y que combina con la energía «adolescente» de su corta edad (teniendo en cuenta la media de los políticos) y por ello, hace anuncio tras anuncio. Asegura que quiere potenciar el turismo chino, (y por ello está negociando con Aerolíneas Argentinas para que, algún partner haga el tramo desde alguna ciudad china hasta alguna ciudad europea), pero también quiere aprovechar los lazos culturales e históricos con España y que estos se queden más tiempo en el país. Asegura que de aquí a diez años, el país sudamericano recibirá de diez millones de turistas y promete un destino seguro (tanto en la calle como en las inversiones) para los extranjeros.

¿Qué viene a hacer a Fitur? ¿Cuáles son sus expectativas y qué quiere transmitir sobre Argentina?

-Fitur es una de las ferias de turismo más importantes que hay en el mundo. Apenas asumió el nuevo Gobierno sabíamos que teníamos este compromiso en enero. Venimos con mucho entusiasmo, en una cartera, la de Turismo, que el Gobierno nacional de Alberto Fernández decidió jerarquizar dándole de vuelta el rótulo de Ministerio-. Que vuelva a ser ministerio habla a las claras de la importancia estratégica que va a tener el turismo en términos de motor de desarrollo económico. El turismo ocupa el cuarto lugar en ingreso de divisas que tiene la Argentina; el país tiene una situación macroeconómica compleja, que va a hacer que necesitemos buscar ingresos, que necesitemos buscar dólares, porque no los imprimimos; el turismo puede cumplir un rol fundamental, y en eso nos vamos a enfocar: a incrementar mucho el turismo receptivo.

En este sentido, hay que recordar que Argentina no tiene solo las maravillas naturales que ya son conocidas en el resto del mundo, sino que tiene además otros lugares para ofrecer y para mostrar, y creemos que tiene una gran oportunidad ahí. El tipo de cambio nos favorece (un peso equivale a 65,90 euros en el mercado oficial, y es más elevado en el paralelo). Ahora mismo Argentina es un país barato; creemos que vamos a tener un gran 2020 y que vamos a cumplir las expectativas que tenemos. Por supuesto que son altas, pero sabemos que el país como destino va a estar a la altura.

¿Cuáles son esas expectativas? ¿Hay un número determinado de turistas que quiere recibir

-En 2019 recibimos algo más de siete millones de turistas. Creo que tenemos una gran oportunidad en algunos destinos específicos. Por supuesto vamos a trabajar como lo venimos haciendo con Brasil, de donde viene más del cincuenta por ciento de nuestros turistas, pero tenemos también una gran posibilidad con Europa, con España, con Estados Unidos…Pero, además, el mundo está mirando con un gran interés el turismo chino. Más de 120 millones de chinos salen al mundo por año. Argentina recibió el año pasado menos de 80.000. Si bien es el primer destino de Sudamérica, creemos que es una gran oportunidad, porque mucho de ese turismo tiene que ver con la Antártida, y Argentina es un país pionero que tiene mucho para ofrecer, así que vamos a trabajar no solamente para fomentar ese turismo e incursionar en ese destino, sino que apostaremos también con inversiones muy fuertes en los puertos del sur de Argentina para recibirlos como corresponde

Usted fue candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de perder con Larreta, no tuvo un mal resultado...

Fue una elección histórica para la oposición; sacamos más de 700.000 votos. Teníamos una gran expectativa de ganar en la Ciudad de Buenos Aires. Pero el hecho de que Alberto Fernández haya elegido a una persona que, como yo, tuvo esa responsabilidad y esa visibilidad, habla de la importancia que se le va a dar a la cartera y al turismo, porque en el gabinete nacional fui una de las personas que tuvo un mayor peso político en las elecciones anteriores.

Precisamente por eso, si su destino era como alcade, ¿cómo se justifica la conversión a ministro de Turismo?

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires requiere de una inteligencia multifacética no solamente como administrador, sino que uno tiene que ser un gran elaborador y formador de equipos. Uno no conoce todas las cuestiones que le competen como jefe de Gobierno. Yo provengo de la iniciativa privada, tengo una empresa que fundé cuando tenía veintitantos años y con las que me fue bien; nunca había hecho política, fue mi primera incursión. En ese sentido el desafío que me propone Alberto Fernández después de competir por la ciudad de Buenos Aires, fue el de ser Ministro de Turismo y Deportes. Deportes sí lo conozco, porque fui presidente de uno de los clubes más importantes de Argentina, el San Lorenzo de Almagro. El hecho de considerar el turismo como uno de los factores de desarrollo económico hizo que se valorara mi gestión en la empresa privada y de dónde vengo.

¿En qué empresa trabajaba?

-Distribución de bebidas, tanto en la capital como en todo el país.

¿Qué destinos específicos de Argentina piensa potenciar? Porque en España y, en general, en el resto del mundo, se suele hablar solo de las Cataratas del Iguazú y del Calafate, pero no conocen mucho más...

-En realidad, cuando uno piensa en Argentina piensa en la Ciudad de Buenos Aires, sin ninguna duda, y después en Iguazú y en Calafate, como bien dice. Argentina tiene un potencial enorme en otros destinos que va a haber que trabajar para darlos a conocer; ese va a ser uno de los grandes desafíos, no para que no vayan a Iguazú o no vayan a Calafate, sino para alargar la estadía. Queremos no solo trabajar para que vengan más turistas, sino para que esos turistas se queden más tiempo; sobre todo cuando vienen de lejos: Europa, y ni hablar de China. Uno le tiene que ofrecer una variable, porque si va a hacer un viaje de veinte o veinticinco horas de duración le tiene que ofrecer una gama de productos en los cuales pueda pernoctar catorce, veinte noches; hay que elevar ese promedio también, porque eso va a repercutir en más gastos y en más dólares que ingrese la Argentina.

Me habla mucho de China, ¿es ese el tipo de turista que más le interesa?

-Nos interesan todos. Argentina tiene que trabajar en incrementar su masa de turistas y tiene que elaborar una estrategia por supuesto que segmentada para los distintos públicos, pero tiene que abarcar simultáneamente todos esos destinos. Con el sur de Brasil yo creo que tiene una gran oportunidad; a pesar de que más del cincuenta por ciento de nuestros turistas viene de Brasil, tenemos la posibilidad de seguir incrementando ese número. También tiene una gran posibilidad con España; si bien el año pasado vinieron 200.000 españoles a visitar Argentina, un porcentaje altísimo, casi el 60 por ciento, va a visitar a familiares y amigos, y solamente el veintipico por ciento va por ocio. Hay que trabajar el destino Argentina en España, por la afinidad cultural que tenemos, por el vínculo permanente que existe entre nosotros, porque así, rápidamente, más españoles vendrán a visitarnos, para muchos es como una segunda casa. Y le hablé tanto del turismo chino porque creo que hay una gran oportunidad, porque el turismo mundial mira a China. Y, como le decía, Argentina recibe solamente ochenta mil.

Es poco, comparado con destinos como Venecia, París o Sevilla, por solo mencionar algunos...

-Argentina está lejos. Uno de nuestros desafíos es la conectividad. Tenemos que trabajar en que los vuelos sean lo más directos posible. Por eso hemos hablado con Aerolíneas Argentinas para poder tener alguna conexión desde Madrid o desde Roma con algún partner. Aerolíneas Argentinas pertenece a Sky Team, se puede hacer el tramo desde alguna ciudad china hasta Roma o Madrid, y luego ellos Madrid-Buenos Aires.

¿Y la situación de las aerolíneas low cost? No van a destinos internacionales...

-Level no es low cost pero hace Barcelona-Buenos Aires a un precio diferencial. Nosotros tenemos una política, como Gobierno nacional, de atraer inversiones de fuera. Estamos abiertos a que cualquier empresa del extranjero venga a invertir a Argentina. Los invitamos a que se instalen y les ofrecemos reglas claras para que inviertan en nuestro país. Ha habido en el Gobierno anterior una apertura, un desarrollo incipiente de las low cost que le han dado mayor competitividad; nosotros vemos con buenos ojos ese proceso, porque tienen un rol que complementa el de Aerolíneas Argentinas. Pero por supuesto lo que queremos es fortalecer la línea de bandera que es Aerolíneas Argentinas, que nos parece que puede ser un recurso estratégico fundamental para incrementar el turismo. No solamente para conectar a un país muy grande sino además para trabajar en el turismo receptivo e incrementar los destinos que estratégicamente importantes para cumplir ese objetivo.

¿No se plantea, por ejemplo, abrir los destino de las low cost? ¿Madrid-Buenos Aires por ejemplo?

-En realidad eso tiene que ver con las rutas que se den. Tampoco tenemos petición de ninguna low cost de hacer esa ruta. Obviamente, si a alguna le resulta interesante, nosotros lo vamos a trabajar. Hay algunos vuelos de Air Europa que ya están operando y que hacen Madrid-Iguazú, que reúnen directamente Madrid con algún destino específico; nosotros lo queremos promover... Vamos a reunirnos con muchas aerolíneas y la idea es que vengan cada vez más aerolíneas a Argentina.

Volviendo a Fitur. Dice que se va a reunir con aerolíneas. Pero, ¿hay algún objetivo primordial en este primer viaje como ministro de Turismo?

-Los grandes operadores del mundo, no solo los de habla hispana, vienen a Fitur. Para nosotros el gran objetivo es establecer contactos con ellos para que vendan Argentina. Tenemos que tener la habilidad de imponernos a otros destinos. Para incrementar el turismo receptivo, para pasar de los siete millones de turistas, para incrementar los seis mil millones anuales que representa el turismo para Argentina, nuestra alianza tiene que ser con los operadores. Tenemos que trabajar bien en promoción digital, pero después hemos de tener una alianza con muchos de esos agentes, que son los que ofrecen los paquetes turísticos a las personas que se acercan a sus mostradores.

A Fitur también asistió, apenas asumió, Gustavo Santos (exministro de Turismo del Gobierno de Macri) ¿Qué opina de la herencia que le dejó?

-En la anterior legislatura no había un ministerio sino una secretaría. Eso creo que habla a las claras de la importancia que tiene para nosotros y no tenía para el Gobierno anterior. Pero hay cosas que se hicieron bien y hay que tomarlas, rescatarlas y profundizarlas.

¿Por ejemplo?

-Hay que tener reglas claras, por supuesto, me parece que hay que fortalecer Aerolíneas Argentinas, que el Gobierno anterior no lo hizo, pero las políticas con las low cost estuvieron bien. No hay que empezar de cero todo el tiempo, eso es algo muy argentino que tenemos que cambiar. Hay otras con las cuales tenemos visiones totalmente diferentes, y es lógico que así sea. Pero en líneas generales es importante que tengamos un trazado y un plan estratégico para incrementar el turismo y para posicionar a Argentina como destino turístico que trascienda al Gobierno de turno. El turismo en realidad está poco atravesado ideológicamente, y me parece importante que tengamos un plan estratégico que nos posicione de aquí a diez años, pensar, del 2020 al 2030, en recibir más de diez millones de turistas. Este sería un objetivo que nos podríamos marcar, y trabajar con la aveniencia de todos los sectores políticos.

Santos le dijo a ABC que se encontró con un «retroceso muy importante en el gasto turístico». Lamentaba que el gasto promedio de la gente que venía era de 720 dólares, muy bajo. ¿Cómo ve esa crítica al Gobierno anterior a Macri? (gobernaba Cristina Kirchner, actual vicepresidenta)

-No escuché las declaraciones de Santos. Argentina ha tenido en los últimos años, sobre todo en los últimos cuatro, un gran problema de caída del salario real. Y eso hizo que el sector turístico tuviera una crisis enorme. Recién ahora tenemos una temporada muy buena, que tiene que ver con las expectativas de lo que ha generado el nuevo Gobierno.

¿Recién ahora qué quiere decir?

-Esta temporada, diciembre y enero, que es verano para nosotros. Hemos tenido en todos los centros turísticos de Argentina temporada récord, con ocupaciones por encima del ochenta por ciento. Y eso tiene que ver con las expectativas que generó este Gobierno. Tiene que ver, no por supuesto con una cuestión económica, porque todavía las medidas son muy incipientes y no pueden dar un resultado tan pronto. Pero sí con las expectativas, que son un factor determinante…

¿Dice que el turista viene más animado porque hubo cambio de Gobierno?

-Que cambia la expectativa, y cuando lo hace el turista se anima a gastar. Verá, en Argentina hasta el año pasado es lógico que la gente no se atreviera a gastar, porque no sabía cuánto iba a pagar de luz, no sabía cuánto iba a pagar por un tanque de combustible dentro de quince minutos... Es evidente que cuando cambian las expectativas, cuando hay un horizonte de previsibilidad la economía se va a reactivar y la gente que tiene un poco más de dinero en el bolsillo se va a animar a gastarlo.

Pero cuando se conocieron los resultados de las elecciones primarias a nivel nacional (se imponía la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner frente a Macri-Pihetto) se desplomaron las bolsas. Los inversores tenía más miedo que otra cosa...

-Bueno, eso es relativo. También le puedo decir que ahora, cuando el ministro de Economía Guzmán asumió, los mercados lo recibieron muy bien. Y Argentina tiene una situación de deuda muy compleja que heredó del Gobierno anterior. Muy compleja, de más de 150.000 millones de dólares, de los cuales gran parte de esos vencimientos los tiene ahora. Y esos vencimientos los está administrando el Gobierno nacional con muchísima prudencia, negociando con los acreedores y siendo muy responsable a la hora de enfrentar esa negociación. Y los mercados lo han recibido muy bien. El riesgo país, desde que asumió Alberto, ha bajado muchísimo. Los bonos y las acciones argentinas han subido.

Y dentro de ese escenario económico tan complejo, ¿no se va a ver castigada la cartera de Turismo?

-Para nada. Justamente la ley de emergencia que se aprobó ahora, una ley que tiene algunas particularidades que tienen que ver con enfrentar este momento de emergencia justamente que tiene Argentina, se prevé que un determinado porcentaje de la recaudación que se haga de este impuesto solidario vaya al turismo.

¿Cómo piensa conquistar al turista español en concreto para que vaya a Argentina?

-Le decía recién a un colega suyo que creo que es donde más fe me tengo, porque hay una afinidad cultural, de idioma, de lazos sanguíneos... No tengo la estadística precisa, pero le diría que la mitad de los argentinos descendemos de los españoles. Me parece que tenemos que trabajar mucho. El año pasado vinieron 200.000 a Argentina, de los cuales casi el 60 por ciento es por visitar a familiares y amigos, y un veintipico es por ocio.

¿Interesa estratégicamente también el que va e a visitar familiares y amigos?

-Sí, por supuesto que interesa, porque también es una fuente de ingresos para nosotros, pero el que va a visitar a familiares y amigos gasta menos; y además va a seguir yendo. Nosotros tenemos que trabajar en el turista de ocio. Que gasta más, que va a un hotel y no a casa de un familiar, y ahí tenemos muchísimo para crecer. Argentina es un destino maravilloso, es muy amigable con los españoles.

¿En cuanto a la inversión, Argentina puede convertirse también en una casa para ese español?

-No tengo ninguna duda. Y de hecho tenemos muchas reuniones con hoteles que quieren volver a invertir en Argentina, y eso me parece que también habla de la expectativa que genera este Gobierno.

¿Qué hoteles?

-Ahora no se lo puedo decir. Pero sí le puedo decir que hay proyectos para invertir en Cataratas, en el Parque Nacional de Iguazú... Y también que están viniendo de otros lugares del mundo... Bueno, los dueños del hotel Four Seasons actual, prevén una inauguración en Misiones, en Calafate.... Creo que va a ser un sector que va a estar dinamizado los próximos cuatro años.

¿Cómo se puede convencer a los turistas de que Argentina es un destino seguro, y que podrá circular con tranquilidad por la calle?

-La seguridad en Argentina mejoró muchísimo. De hecho, las ciudades más grandes de Argentina tienen indicadores de homicidios de capitales europeas. Por supuesto hay que seguir mejorando, pero yo le diría que hoy, inclusive, las evaluaciones que nosotros tenemos de hace cuatro o cinco años para acá, de los turistas en seguridad, ha mejorado muchísimo. Terminan puntuando la seguridad arriba de siete puntos sobre diez. Yo le diría que Buenos Aires, y los destinos del interior más aún, son lugares donde el turista se puede sentir seguro.

Decía que Argentina es un país barato para el que viene con euros. Pero la inflación del país hace que el que llega incluso con moneda extranjera también se queje de los altos costes...

-En restaurantes que están incluso reconocidos en el mundo, y que están en el ránking de los cincuenta mejores del mundo, se puede comer por treinta euros por persona.

¿Por ejemplo?

-Don Julio. Está en Palermo, es el sexto del mundo. En lo que tiene que ver con la gastronomía, con los vinos, Argentina es un destino que está barato para el europeo.

Muchos argentinos están preocupados por el porcentaje del treinta por ciento de recargo que tienen que pagar para irse fuera. ¿Cómo se justifica? Hay gente que ya no puede viajar...

-Lo justifico con el título que tiene la ley. Es una Ley de emergencia, está tomado en un contexto de vulnerabilidad social que exige medidas absolutamente extraordinarias y temporales. Cuando propusimos esta ley, cuando la llevamos al Congreso, y cuando la sacamos adelante con votos incluso de muchos opositores, lo que quedó claro y está puesto de manifiesto es la situación de emergencia que vive Argentina, y que es una medida absolutamente excepcional. Nosotros esperamos que dure la menor cantidad de tiempo posible y que seguramente, cuando se reactive la economía, que a eso apuntan estas medidas, este impuesto a la solidaridad se acabe. Pero mientras tanto, nosotros, por la fragilidad actual de la economía argentina, tenemos que cuidar los dólares que tenemos. Porque los necesitamos para la deuda, y no imprimimos los billetes.

Santos celebraba en ABC haber levantado el cepo cambiario (restricción a la compra o adquisición de una divisa de otro país), y lo señalaba como una medida postiva para el turismo porque hacía al dólar y al euro competitivos. Ahora hay cepo y si bien lo volvió a poner Macri en su momento ahora hay otro Gobierno...

-Nosotros lo vamos a levantar. Creemos que es una medida absolutamente extraordinaria, que se toma en el contexto que le he explicado, pero cuando un turista llega a Buenos Aires u otro destino de Argentina y tiene que cambiar moneda, va a ir a una casa de cambio y va a tener el dólar al valor oficial. No veo que sea un problema; todo lo contrario, lo que sí está pasando es lo que le explicaba: que Argentina está barata en términos relativos en el cambio oficial.